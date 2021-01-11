Лучшие способы бросить курить по мнению ученых

Есть несколько способов бросить курить, эффективность которых научно доказана

По данным Роспотребнадзора, курение является самой распространенной вредной привычкой в России. Если верить статистике, сегодня в нашей стране курит примерно 65% мужчин и 30% женщин. Так как курение наносит непоправимый вред организму и обходится очень дорого в денежном плане, многие люди хотят избавиться от этой вредной привычки. Существует много способов бросить курить, но большинство из них не помогают. Но есть методы, эффективность которых была доказана в ходе научных исследований. Возможно, они не помогут в первый раз и человек сорвется, но это не страшно. Статистика показывает, что после нескольких попыток люди в конечном итоге все-таки избавились от своей губительной привычки. В рамках данной статьи предлагаю ознакомиться с несколькими способами бросить курить, которые рекомендованы учеными. Избавление от вредной привычки — весьма неплохой подарок на новый 2021 год, не так ли?

Как бросить курить?

С самого начала стоит отметить, что описанные ниже способы избавления от курения могут сработать не сразу. Важно быть более терпимыми к себе и не отчаиваться в случае срывов. Прямо сейчас с зависимостью от курения борются миллионы людей и многих возникают неудачи — это нормально. И не надо расстраиваться, если вы пытались бросить курение раньше, но у вас ничего не получалось. По данным издания Science Alert, многим людям, которые безуспешно пытались бросить курить, в конечном итоге удается избавиться от вредной привычки.

Консультация со специалистом

По мнению ученых, для эффективного избавления от курения важна поддержка со стороны. С этим курильщикам могут помочь родственники или друзья, но лучше всего обратиться к специалистам. Ими являются психологи или сотрудники специальных организаций по борьбе с вредными привычками. Их контакты можно найти в интернете и лучше, чтобы они были из вашего города.

При отказе от курения важно обратиться к психологу или другому специалисту

Но важно учесть, что в условиях пандемии коронавируса людям желательно меньше контактировать друг с другом. Поэтому консультации можно проводить по видеосвязи или даже в мессенджерах. И не стоит сомневаться в том, что помощь со стороны облегчает борьбу с привычкой. Дело в том, что эффективность сторонней поддержки была доказана в ходе 300 исследований с участием более 250 000 человек.

Денежное вознаграждение

В некоторых странах компании помогают своим сотрудникам бросить курить, поощряя их успехи денежным вознаграждением. Считается, что таким способом руководство повышает производительность своего коллектива, да и в целом улучшает свою репутацию. В России такие программы вряд ли действуют, но вместо этого можно поспорить с другом на крупную сумму денег. В январе 2021 года в Cochrane Library появилась статья, в которой упоминается эффективность такого подхода. Так почему бы не попробовать?

Некоторые люди бросают курить ради денег

Никотинзаместительная терапия

Также одним из эффективных способов бросить курить является так называемая никотинзаместительная терапия. Так называется способ доставки никотина (который и вызывает привыкание) в организм без курения сигарет. Для этого обычно используются никотиновые пластыри и специальные жевательные резинки, леденцы и спреи.

Так выглядит никотиновый пластырь

Лекарства против курения

Существуют лекарства, которые снижают удовольствие от процесса курения. То есть, при употреблении этих таблеток смысла в курении практически не остается. Одним из самых популярных лекарств против курения считается Варениклин. Он разработан американской компанией Pfizer, которая является создателем одной из вакцин против коронавируса. В Cochrane Library есть результаты исследования, которое доказало, что это лекарство увеличивает шансы на отказ от курения в два раза. Но такие лекарства доступны только по рецепту врача и пить их самостоятельно крайне не рекомендуется.

Лекарства против курения назначаются только врачом

Постепенный отказ от сигарет

Ученые также уверены, что бросить курить легче, если в один момент начать курить гораздо меньше, чем обычно. Есть люди, которые ежедневно выкуривают по одной пачке. Так вот, им стоит ограничиваться хотя бы половиной пачки и в будущем полностью отказаться от вредной привычки будет гораздо проще. Возможно, сначала будет тяжело, но потом можно будет воспользоваться одним из упомянутых выше способов и победить в этой нелегкой борьбе.

При отказе от курения главное — начать

Также в статье от Science Alert говорится о вспомогательном свойстве электронных сигарет. В них нет вредной смолы, а никотин, грубо говоря, доставляется вместе с паром. Но в 2019 году из-за так называемых «вейпов» в США возникла загадочная болезнь, так что надо быть осторожнее.