5 мест на Земле, где постоянно полыхают пожары

В некоторых местах нашей планеты постоянно пылает огонь. Но почему?

Из-за климатических изменений на нашей планете часто полыхают пожары. Особенно много их было в 2019 году, когда огонь уничтожил огромные площади лесов Сибири, Калифорнии, Австралии и многих других частей света. Эти пожары уже потушены, но на Земле есть места, где огонь не утихает на протяжении нескольких десятилетий. В некоторых случаях это просто пугающее явление природы, но в большинстве своем огонь вызван деятельностью людей. Жители некоторых регионов даже придумывают легенды о причинах возникновения огня и их, на самом деле, очень даже интересно слушать. Места с вечными пожарами есть на территории Турции, Ирака, Канаде, Туркмении и США. О каждом из этих необычных мест и пойдет речь в этой статье.

Гора Янарташ

Недалеко от турецкого города Кемер находится так называемая «огненная гора Янарташ». Она является одной из достопримечательностей Турции, потому что на ее вершине уже 2500 лет не тушится огонь. Пламя вырывается из под земли сразу в нескольких местах. Когда он потухает, огонь уже успевает появиться в других точках. Причиной возникновения огня является природный газ. Когда-то давно языки пламени поднимались до высоты 2 метров, но сегодня газа не так много и гора пылает не так сильно.

Огни горы Янарташ

Но когда-то давно местные жители не знали о существовании природного газа. Поэтому они сочинили легенду о том, как в древнем государстве Ликия появилось огнедышащее существо Химера. Оно имело голову льва, тело козы и хвост змеи. Чудовище приносило много проблем жителям Ликии, поэтому греческий герой Беллерофонт поразил его из лука, а его конь Пегас втоптал Химеру в землю.

Нефтяное месторождение Баба-Гургур

Еще один пожар на протяжении многих лет не угасает на территории Ирака, а именно в месторождении нефти Баба-Гургур, недалеко от города Киркук. Как и в предыдущем случае, причиной неугасающего огня являются выбросы природного газа. По расчетам исследователей, огонь на этой земле полыхает на протяжении 400 лет. Есть даже свидетельства того, что об этом необычном явлении упоминали даже древние историки Геродот и Плутарх.

Месторождение нефти Баба-Гургур

Дымящиеся холмы

В 1850 году участники арктической экспедиции капитана Джона Мак-Клура заметили огонь на канадском мысе Батхерст. Изначально они хотели найти экспедицию сэра Джона Франклина, которая пропала в 1845 году. Увидев пламя, они надеялись найти членов экспедиции, которые развели костер. Но на деле оказалось, что мыс состоит из смеси сланца и пирита с углем и серой. Поверхностная часть скалы постоянно выветривается, обнажая легко воспламеняющиеся минералы. На протяжении скольких лет пылает этот огонь, никому не известно.

Дымящиеся холмы в Канаде

Кратер Дарваза

В 1971 году, неподалеку от деревни Дарваза в Туркмении, ученые нашли скопление природного газа. В ходе изучения территории буровая вышка и все остальное оборудование провалились в яму, которая была скрыта снизу. Возникла опасность того, что опасные газы начнут выходить на поверхность и исследователи решили их сжечь. По их мнению, пламя должно было потухнуть через несколько дней. Но газов оказалось настолько много, что они горят до сих пор. Кратер Дарваза также известен как «врата в ад».

Пожары в США

Место с вечным пожаром есть и на территории США, в штате Пенсильвания. В 1962 году власти города Сентрейлия поручили пожарным очистить мусорную свалку. Было принято решение сжечь мусор, только вот никто не учел, что свалка была расположена на старой угольной шахте. Огонь распространился по всем тоннелям и горит до сих пор. В результате горения угля в воздух выбрасывается много вредных веществ, поэтому местные жители начали жаловаться на проблемы со здоровьем. В результате людям пришлось покинуть город. Когда-то в нем жило несколько тысяч человек, но теперь там обитает всего лишь пара семей.

Важно отметить, что сильные пожары возникали и в 2020 году. Например, в Калифорнии из-за пожаров воздух даже окрашивался в красный цвет. Подробнее об этом явлении и вреде дыма от пожаров можно почитать в этом материале.