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Самый большой айсберг в мире угрожал жизни животных. Что с ним стало теперь?

Самый большой айсберг в мире угрожал жизни животных. Что с ним стало теперь?

Часть самого большого в мире айсберга А-68a

В августе 2020 года стало известно, что самый большой в мире айсберг А-68a площадью 5800 квадратных километров начал двигаться в сторону британского острова Южная Георгия. Ученые считают его очень опасным, потому что во время приближения к суше он может раздавить водных обитателей, а потом — перекрыть пингвинам и альбатросам доступ к пище. В декабре пилотам Военно-воздушных сил Великобритании удалось выяснить, что во время движения огромная глыба льда начала разрушаться и стала еще более опасной. Ведь обломки разной величины могут двигаться по непредвиденным маршрутам и столкнуться с кораблями. Разрушение продолжается до сих пор, причем куски льда стали больше. В рамках данной статьи предлагаю разобраться, насколько сильно изменился огромный айсберг и представляет ли он такую же опасность, как и раньше.

 


Как образуются айсберги?

Крупные глыбы льда обычно образовываются в Антарктиде, Арктике и Гренландии. Они откалываются от ледников и выносятся в большие воды течениями и ветром. За последние несколько лет от ледников Антарктиды откололось около 17 больших айсбергов, одним из которых и оказался А-68a. Изначально его площадь составляла 5800 квадратных километров, но со временем он начал разрушаться. Во второй половине декабря подводные течения развернули глыбу на 180 градусов, в результате чего айсберг потерял свою огромную часть всего лишь в 50 километрах от острова Южная Георгия. Образовался новый крупный айсберг, которому было дано название A68d.

Самый большой айсберг в мире угрожал жизни животных. Что с ним стало теперь?

Красными контурами показаны позиции айсберга 17, 18 и 19 декабря

По данным научного издания Science Alert, оба айсберга продолжили движение в сторону Южной Георгии. По словам биолога Герайнта Тарлинга (Geraint Tarling), столкновение все еще может произойти. Если это случится, глыбы льда могут застрять на целых 10 лет. Они перекроют пути, по которым местные животные идут на охоту. Есть вероятность, что преграда приведет к голоданию пингвинов и альбатросов, из-за чего они могут вымереть.

Самый большой айсберг в мире угрожал жизни животных. Что с ним стало теперь?

На карте показано, как айсберг двигался после отделения от Антарктиды

Но недавно появилась надежда на то, что столкновения может не произойти. Фотографии со спутника Sentinel-1A показали, что от огромного A-68a откололось еще два айсберга, которым было дано название A68e и A68f. Таким образом, некогда огромная глыба льда теперь состоит из четырех частей:


A-68a площадью 2600 квадратных километров;
A-68d площадью 144 квадратных километра;
A-68e площадью 655 квадратных километра;
A-68f площадью 225 квадратных километра.

Как спасти животных?

Исходя из этого можно предположить, что самые большие части айсберга в конечном итоге обойдут остров. А маленькие обломки хоть и попадут на сушу, смогут относительно быстро растаять. Но некоторые исследователи все равно смотрят на ситуацию с опаской. Самый маленький из айсбергов, A-68d с площадью 144 квадратных километра, все равно очень большой. Он тоже может помешать животным добывать пищи и растаять только через несколько лет.

Самый большой айсберг в мире угрожал жизни животных. Что с ним стало теперь?

Судно «Эксплорер» неподалеку от айсберга А-68а

Но есть надежда на то, что животным помогут защитники природы. Пищу вполне можно доставлять на кораблях или даже сбрасывать с вертолетов, тем самым дав животным шанс на выживание. К тому же, исследователи могут ускорить разрушение прибитого к острову айсберга при помощи техники. Только вот кормежка животных может обойтись очень дорого, да и разрушение огромной глыбы льда явно стоит немалых денег. Но в целом, еще не все потеряно и надежда на хороший исход событий все еще есть.

04 январь 2021 /
Новости технологий
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