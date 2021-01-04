Испанская медсестра заболела коронавирусом после вакцинации вакциной Pfizer и BioNTech

Медсестра привила чудес Гарсия, 79 лет, в резиденции Balafia I Лериды

Несмотря на все невзгоды, произошедшие в 2020 году, в декабре в России, США и других европейских странах стартовала вакцинация против COVID-19. При этом единственным одобренным регулирующими органами ЕС препарат, как и в Соединенных Штатах — совместная разработка американской Pfizer и немецкой BioNTech. В нашей стране вакцинация против новой коронавирусной инфекции «Спутником V» началась с 5 декабря. Единственное, что объединяет Россию и западные страны – это вакцинация наиболее подверженных риску групп населения. Так, в Москве получить вакцину могут работники медицинских и образовательных учреждений и городских социальных служб — как государственных, так и частных, возрастом от 18 до 60 лет. В свою очередь в США и ЕС вакцину могут получить люди старше 70 и даже 80 лет: недавно первый укол получила 89-летняя жительница Испании Жозефа Перес. Но наиболее интересные новости пришли совсем недавно: оказалось, медсестра пансионата для пожилых людей прошла вакцинацию но все-таки заболела COVID-19. Рассказываем что известно об этом и еще двух похожих случаях.

Вакцинация против коронавируса в мире

На момент написания этой статьи, количество зарегистрированных случаев COVID-19 превысило 82 миллиона человек, а по данным Университета Джона Хопкинса, болезнь унесла жизни около 1,7 млн человек. Учитывая количество новых случаев инфицирования новым, более заразным штаммом коронавируса SARS-CoV-2, все больше стран отгораживаются от Великобритании, накануне объявившей о новом жестком локдауне.

В то же самое время общее количество инфицированных в России достигло 3 131 550 (более 2,1% населения), сообщили журналистам новостного агенства ТАСС в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Так, наша страна занимает четвертое место по числу зарегистрированных случаев COVID-19 в мире. Лидерами в списке по-прежнему являются США, с рекордными 20 млн случаев; второе и третье места занимают Индия и Бразилия с 10 и 7 миллионов случаев соотвественно.

Скорость разработки вакцин и начало вакцинации спустя год от первого зарегистрированного случая, является беспрецендентной.

Но хорошие новости во всей этой истории, к счастью, есть – это масштабная вакцинация против коронавируса, которая разворачивается по всему миру. На конец 2020 года в мире зарегистрировано несколько вакцин против COVID-19: в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США и Великобритании начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, на территории страны разрешили препарат разработки компании Moderna, а британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222. Но насколько эффективны эти вакцины и можно ли заразиться SARS-CoV-2 после вакцинации?

Можно ли заболеть после прививки?

Недавно мировые СМИ сообщили сразу о двух похожих случаях заражения новым коронавирусом после вакцинации. Как пишет испанская El Pais, результаты ПЦР теста на SARS-CoV-2 медсестры, прошедшей вакцинацию, показали положительный результат. Источники в департаменте здравоохранения указывают, что риск заражения для пожилых жителей пансионата минимален, тем не менее, пожилые люди были профилактически изолированы.

Второй случай заражения новой коронавирусной инфекцией после вакцинации вакцины компаний Pfizer и BioNTech был зарегистрирован в США. Медсестра, работающая на cкорой помощи калифорнийского города Сан-Диего, получила положительный результат на коронавирус всего через несколько дней после вакцинации от этой болезни, как сообщают американские СМИ.

Третьим человеком, тест на коронавирус которого показал положительный результат, стал 45-летний медбрат из США, который получил первую дозу вакцины, подготовленной Pfizer и BioNTech. Как признался сам пострадавший телеканалу KGTV, аффилированному телеканалу ABC News, единственным побочным эффектом, с которым он столкнулся после прививки вакциной, была боль в руке. Однако шесть дней спустя медбрат был госпитализирован с симптомами COVID-19.

Иммунизация в два этапа

Клинические испытания вакцины Pzifer и BioNTech показали, что иммунизация вакцинированных (которая по утверждению производителей эффективна в 95% случаев), может быть достигнута через несколько дней после получения второй дозы препарата, который в случае с Pzifer занимает примерно 21 день, как и в случае с российской вакциной «Спутник-V». Подробнее о том, почему российская вакцина называется «Спутник-V», читайте здесь.

По мнению экспертов, опрошенных журналистами, случаи инфицирования медицинских работников после вакцинации являются очередным напоминанием о том, что вакцины не являются панацеей, а победа над пандемией потребует времени. Вот почему важно по-прежнему соблюдать рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – носить маску, мыть руки и соблюдать правила социального дистанцирования. Будьте здоровы.