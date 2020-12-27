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Самый необычный способ уменьшить сильную боль

Самый необычный способ уменьшить сильную боль

Возможно, ученые разработали один из самых странных способов избавления от боли

Боль является одним из самых распространенных симптомов заболеваний и служит сигналом того, что с организмом происходит что-то неладное. Человек ощущает боль, когда нервные окончания передают сигналы о нем по спинному мозгу в головной мозг. И чтобы блокировать эти сигналы используются болеутоляющие средства, которые также известны как обезболивающие. Но недавно немецкие ученые провели эксперимент, в ходе которого был разработан еще один способ уменьшения силы болевых ощущений. По сути, он является олицетворением пословицы «клин клином вышибают», то есть для избавления от одной боли нужно почувствовать другую боль, посильнее. Звучит как что-то очень странное и бессмысленное, так что давайте выясним, как именно ученые из Германии додумались до этого.

 

Как уменьшить боль?

Результаты необычного исследования были опубликованы в научном журнале Brain Sciences. Ученым уже известно, что в зависимости от ситуации боль может чувствоваться слабее или сильнее. За это в нашем организме отвечает так называемая система контроля болевых ощущений. Последствия ее работы вы могли ощущать на своем опыте. Например, когда у человека что-то болит в пасмурный день, ощущения кажутся крайне неприятными. А если боль возникает в солнечные дни, перетерпеть ее гораздо легче. В общем, острота боли зависит не только от степени раздражения нервных окончаний, но и от множества других факторов.

Самый необычный способ уменьшить сильную боль

В пасмурные дни боль кажется сильнее

Изучением системы контроля болевых ощущений долгое время занимались ученые из Рурского университета города Бохум (Германия). В ходе одного из экспериментов они использовали так называемый метод модуляции болевых ощущений. Он способен показать, насколько сильно одна боль может подавить ощущение от другого источника боли. В рамках первого этапа эксперимента к телам добровольцев присоединили электроды, которые причиняли боль сильными разрядами. А на втором этапе, помимо электрической стимуляции, на тела людей также воздействовал холод. Участники эксперимента должны были оценить уровень боли от электрического тока в первом и втором случае.

Самый необычный способ уменьшить сильную боль

Новая технология в теории, может помочь пациентам с аллергией на обезболивающие средства

Как и следовало ожидать, во втором случае холод смог отвлечь их внимание от болевых ощущений из-за воздействия электрического тока. Об этом сказали не только добровольцы — информация была подтверждена результатами сканирования головного мозга. По сути, исследователи доказали, что одним источником боли можно подавить воздействие другого. Звучит не очень приятно и на данный момент не понятно, как это открытие можно использовать в медицинских целях. Но предположим, что когда-нибудь ученые разработают аппарат, который может помочь людям отвлечься от сильной боли. Такая технология была бы полезна для пациентов, у которых есть аллергия на определенные виды лекарств.

Другие способы устранения боли

Самым лучшим способом избавиться от боли до сих пор считается употребление обезболивающих, которые также известны как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Нервные волокна обретают чувствительность к боли из-за активных веществ простагландинов. Обезболивающие же блокируют работу вырабатывающих их ферментов, тем самым не дают нервным волокнам чувствовать боль и передавать сигналы о нем в головной мозг. Но важно понимать, что обезболивающие не устраняют причину боли и не останавливают повреждение тканей. Они просто не дают мозгу ощущать боль. Поэтому при постоянных болях нужно обратиться к врачу.

Существуют и народные средства избавления от боли, но в одном из материалов мы уже выяснили, что в народной медицине нет ничего хорошего. Если углубиться в историю, можно узнать, что наши предки лечили болезни очень странными способами. Например, в давние времена ожоги лечились при помощи детской мочи. Об этом и других неприятных методах лечения можно почитать в этой статье.

27 декабрь 2020 /
Новости технологий
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