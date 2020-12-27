5 самых умных животных на Земле

Некоторые животные удивляют своими умственными способностями и сейчас мы в этом убедимся

На данный момент человек считается самым умным существом на Земле. В ходе эволюции мы научились пользоваться огнем, изобрели колесо и сегодня уже пытаемся покорить космос . Но животные тоже далеко не самые глупые существа и иногда впечатляют ученых своим умением решать математические задачи, общаться друг с другом, выучивать слова и так далее. В ходе некоторых экспериментов попугаи даже смогли взламывать замки, что обычным людям без особых навыков вообще не под силу. А вороны, в свою очередь, доказали, что обладают интеллектом на уровне 5-летних детей. В рамках данной статьи предлагаю вам выяснить, какими умственными способностями обладают некоторые виды животных и в ходе каких экспериментов ученые узнали об этом.

Самые умные животные в мире

Чтобы статья не была банальной, я не буду включать в рейтинг умных животных обезьян шимпанзе. Ученые уже давно убедились в их развитом интеллекте и это уже общеизвестный факт. На генетическом уровне шимпанзе имеют 90% сходство с человеком, поэтому некоторые ученые даже предлагали отнести их к роду людей. Из-за особенностей строения речевого аппарата обезьяны не умеют говорить, но они могут общаться друг с другом при помощи языка жестов. Впервые ученые научили шимпанзе общаться при помощи жестов в 1967 году, а спустя несколько лет этому навыку были обучены десятки особей. Помимо этого, шимпанзе активно используют инструменты, что тоже говорит о развитом интеллекте.

Шимпанзе умны, но говорить об этом уже слишком банально

Вороны

В ходе одного из научных экспериментов ученые выяснили, что вороны умеют решать логические задачи так же хорошо, как и 5-летние дети. В ходе эксперимента птицам показали несколько емкостей с водой, на дне которых лежал корм. Сначала вороны не могли дотянуться до лакомства, но потом додумались, что для этого нужно кинуть в сосуды тяжелые предметы, чтобы лакомство поднялось вверх вместе с уровнем воды. В некоторых случаях они даже пытались соорудить из проволоки что-то вроде крючка для доставания корма. Исходя из результатов этого эксперимента ученые пришли к выводу, что в плане решения логических задач вороны находятся на уровне 5-летних детей.

Видео с того самого эксперимента с воронами

Собаки

На заглавном изображении этой статьи собака стоит неспроста. Дело в том, что эти животные уже очень много раз доказывали, что обладают развитым интеллектом. Например, однажды психолог Джон Пилли (John Pilley) обучил собаку породы колли узнавать названия 1022 различных игрушек. Собака, которую, кстати, звали Чейзер, в 95% случаев делала правильный выбор. Впоследствии дрессировщику удалось обучить собаку глаголам и она начала выполнять команды вроде «принеси машину» или «ткни носом в куклу». К сожалению, в 2018 году Джон Пилли умер в возрасте 89 лет. Спустя год от старости скончался и 15-летний Чейзер.

Популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон (Neil deGrasse Tyson) и Чейзер

Попугаи

Помимо ворон, хорошей сообразительностью обладают и попугаи. В ходе одного из экспериментов попугаи какаду должны были достать из ящика еду. Для этого нужно было открыть замок, состоящий из различных болтов, колес и защелок. Для решения задачи одной из птиц потребовалось около двух часов, но она с ней справилась. Другие птицы следили за ее действиями, поэтому смогли открыть замок гораздо быстрее. Эксперимент доказал, что попугаи могут ставить перед собой задачи и достигать их.

Видео эксперимента с попугаями

Осьминоги

Осьминоги обладают самым крупным мозгом среди всех беспозвоночных животных. А количество нейронов в их мозге больше, чем у человека. Исходя из этого ученые предполагают, что осьминоги обладают очень развитым интеллектом, но людям просто не понять образа их мышления. Большая часть мозга этих существ расположено на щупальцах. Если их отрезать, они могут продолжить хватать еду и направлять ее туда, где когда-то был рот. Много интересного об осьминогах можно узнать из этой статьи.

Возможно, осьминоги даже умнее нас, но мы этого пока не понимаем

Слоны

Также развитым интеллектом могут похвастаться слоны. Их самой удивительной способностью является умение работать в команде. Во время длительных путешествий они объединяются в группы и общаются друг с другом при помощи звуков с определенной частотой. А при виде опасности они вытаптывают вокруг своих детенышей круги, тем самым защищая их от хищников. Также вы наверняка знаете, что некоторые слоны умеют рисовать. Если не верите, смотрите видео ниже и убедитесь в этом сами.

На самом деле, на YouTube полно видео с рисующими слонами

Важно отметить, что это далеко не все умные животные, которые живут на нашей планете. И хороводы умеют водить не только слоны, но и индюки. Только они ходят не вокруг детенышей, а окружают мертвых животных.