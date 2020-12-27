Правда ли, что старение – это болезнь, которую можно вылечить?

Сегодня ученые смотрят на старение, как на обратимый процесс.

В масштабах Вселенной время, отведенное на человеческую жизнь, ничтожно. И это при условии, что вам повезет и вы сможете дожить до старости. Так уж заведено, что все живые организмы на нашей планете со временем теряют силы, здоровье и молодость. Испокон веков представители рода человеческого не оставляли попыток отыскать источник вечной молодости, а фольклор разных стран буквально кишит историями о фонтанах, способных вернуть старикам их молодые тела. Сегодня, благодаря научно-техническому прогрессу, наше понимание старения продвинулось далеко вперед: ученые рассматривают старение как процесс, в ходе которого наблюдается стойкое снижение возрастной приспособленности компонентов организма, вследствие их внутреннего физиологического ухудшения. В общем и целом старение – ни что иное, как тысячи и тысячи «индивидуальных симптомов», появляющихся одновременно. Но если ученые понимают, какие процессы ответственны за старение, могут ли они, в теории, изобрести лекарство от старости?

Что такое старение с точки зрения биологии?

На самом деле дать точное определение такому сложному процессу как старение не просто. Наиболее распространенная в научной среде идея заключается в том, что старение – это всего лишь часть жизненного цикла. Мы рождаемся, проходим через детство, юность, зрелость и в какой-то момент времени начинаем стареть. Но процесс старения не начинается одновременно для всех, более того, не все органы у одного и того же человека стареют с одинаковой скоростью.

Сегодня исследователи говорят о старении как о широком феномене: это и физический процесс, и психологический, и социальный, и так далее. С возрастом мы приобретаем положительные ценности, такие как знания и опыт, а вот с чисто биологической точки зрения с возрастом наши органы начинают терять свою способность функционировать. Некоторые люди стареют быстрее, а другие медленнее. Но в каком возрасте мы начинаем стареть, и когда симптомы становятся очевидными?

Старение определить трудно; этот процесс влечет за собой потерю способностей, но может принести и пользу – жизненный опыт и знания.

Согласно статье, опубликованной на сайте Университета Барселоны, примерно к 30 годам наша костная масса перестает увеличиваться. Исследователи также отмечают, что после достижения определенного возраста мозг не обладает такой же пластичностью, как в молодости, что негативно сказывается на нашей способности узнавать новое. В свою очередь, множество процессов, включающих в себя накопление ошибок в ДНК, в конечном итоге приводят к развитию возрастных заболеваний и смерти.

Отмечу, что существует множество теорий старения, но наиболее популярной на сегодняшний день является теория о «признаках старения», описанная в статье 2013 года. В ней старение определяется как девять различных категорий (признаков), взаимодействующих друг с другом, чтобы стимулировать развитие возрастных заболеваний. Эта структура дает исследователям представление о том, можно ли вмешиваться в процессы старения, для предотвращения возрастных заболеваний.

Таблетка от старости – миф или реальность?

Итак, если заболевания, сопутствующие старению, в теории можно предотвратить, означает ли это, что в будущем мы просто будем глотать «таблетку от старости»? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять как происходит старение на клеточном уровне. Исследователи отмечают, что старение приводит к потере способности клеток человеческого тела делиться и расти. С течением времени в процесс вовлекается все большее количество клеток, что подавляет способность организма восстанавливать ткани, контролировать воспаление и защищать от возрастных заболеваний.

Сегодня огромное количество ученых всего мира добились многообещающих успехов в исследовании того, можно ли замедлить процесс старения или даже полностью его оставить. Поскольку средний возраст больных раком, болезнью Альцгеймера, Паркинсона и другими возрастными заболеваниями составляет 60+, изучение клеточной патологии может подарить исследователям новое понимание того, какие механизмы вызывают старение. Например, нейродегенеративные заболевания имеют общие клеточные и молекулярные механизмы, обычно наблюдаемые в стареющих клетках (такие как воспаление, митохондриальная дисфункция и окислительный стресс).

Первое испытание лекарств против старения – так называемых «сенолитиков» – состоялось на людях совсем недавно. Как и у мышей, эти препараты успешно удаляли стареющие клетки. В частности, введение сенолитиков улучшало физическую функцию у пациентов с легочным фиброзом, смертельным заболеванием, связанным со старением, при котором легкие покрываются рубцами, что приводит к трудностям с дыханием. Подробнее ознакомиться с результатами по-настоящему прорывного исследования можно здесь.

На самом деле индустрия долголетия очень сложна. По сути, это пространство, в котором пересекаются многие отрасли, включая фармацевтику, технологии, финансы, здравоохранение, социальную помощь и даже правительственные ведомства и организации. Учитывая количество задействованных областей, достижение взаимопонимания может оказаться непростой задачей. В настоящее время также существует острая нехватка гериатров – специалистов, занимающихся вопросами старения человека. И это при том, что население Земли активно стареет – сегодня число людей старше 65 лет больше, чем когда-либо за всю историю человечества.

Так или иначе, до тех пор, пока специалисты по старению человека, имеющие опыт проведения клинических исследований и органы, регулирующие распространение лекарственных средств, не объединят свои усилия, эффективность сенотерапии остается под вопросом. Более того, на данный момент нет точных данных относительно потенциальных побочных эффектов сенолитических препаратов. Также неизвестно, являются ли наблюдаемые изменения на клеточном уровне постоянными. Как говорится, время покажет.