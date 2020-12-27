Российский бомбардировщик будет незаметен для вражеской техники. Что о нем еще известно?

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА)

Примерно с 2009 года в России ведется разработка совершенно нового бомбардировщика, который на данный момент известен как «изделие 80». Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) должен заметить собой несколько ныне используемых ракетоносцев и бомбардировщиков. Недавно стало известно, что в 2021 году начнется производство двигателя, который позволит аппарату находиться в воздухе до 30 часов и даже подниматься в ближний космос. Также летательный аппарат сможет поднимать большие грузы, но скорость его полета будет ограничена. Но почему же России понадобился совершенно новый бомбардировщик, как он будет выглядеть и какими характеристиками обладать? Информации о новинке мало, но уже имеющаяся информация тоже очень интересна. Обо всем этом и пойдет речь в этой статье.

Новый бомбардировщик России

На данный момент в вооружении России находятся стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также несколько бомбардировщиков Ту-22М3. Все они были изготовлены в советские времена, но регулярно улучшались. Но постоянно модернизировать военную технику невозможно, поэтому разработка нового бомбардировщика было всего лишь делом времени. Впервые о создании ПАК ДА заговорили в 2009 году и работы по сборке этого комплекса идут до сих пор. В 2019 году в Министерстве обороны РФ утвердили окончательный эскиз боевого аппарата. Он будет выглядеть примерно как на изображении ниже. Разработкой самолета занимается московское конструкторское бюро «Туполев».

Сообщается, что ПАК ДА будет обладать более серьезными боевыми возможностями, по сравнению с предшественниками. Например, в его корпусе планируется использовать больше радиопоглощающих материалов, то есть вражеской технике будет сложнее его заметить. Также инженеры хотят обновить систему вооружения и силовых агрегатов. Точных цифр нет, но аппарат сможет поднимать более тяжелые грузы и находиться в воздухе более суток. Также сообщается о возможности взлетать и приземляться с любых аэродромов. По словам вице-премьера минобороны РФ Юрия Борисова, скорость полета увеличена не будет, потому что в этом нет необходимости.

Новый самолетный двигатель

В разрабатываемом ПАК ДА будет использован совершенно новый двигатель, который пока известен как «изделие РФ». Его разработкой занимается самарское предприятие «ОДК-Кузнецов». На данный момент он находится на стадии сборки. В течение 2021 года планируется провести испытания внутри камеры, в которой воссоздаются воздушные условия. О характеристиках двигателя пока известно очень мало. На основу новинки должны лечь наработки новой версии двигателя НК-32, который используется в бомбардировщиках Ту-160. Двигатель обеспечит самолету большую скорость, но позволит оставаться в воздухе на протяжении 30 часов и подниматься в ближний космос , то есть на высоту от 20 до 100 километров.

Ожидается, что первый полет ПАК ДА пройдет в 2025 или 2026 году. Серийное производство планируется начать только в 2028 или 2029 году, но на вооружение бомбардировщик будет взят до 2027 года. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что разработка совершенно нового бомбардировщика это очень дорогой и сложный проект, но он необходим. Ведь инженеры не могут бесконечно заниматься улучшением советских самолетов и нужно разрабатывать что-то совершенно новое. Стратегические бомбардировщики лучше наземных пусковых установок, потому что могут поражать цели, находящиеся в тысячах километров.

На нашем сайте есть много статей на тему воздушной техники. Относительно недавно мой коллега Артем Сутягин рассказывал про самые быстрые самолеты в мире. В своей статье он упомянул про бомбардировщик General Dynamics F-111, который способен разгоняться до 2 645 километров в час. То есть, этот летательный аппарат летает быстрее скорости звука. Но это далеко не самый быстрый самолет. О настоящих рекордсменах можно почитать, перейдя по этой ссылке.