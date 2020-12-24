Как выглядят самые некрасивые цветы в мире?

Эта орхидея — самая уродливая в мире

По данным Королевского ботанического сада Кью, в 2020 году ученым удалось открыть 156 новых видов растений и грибов. Среди них оказались 19 новых видов орхидей. Так называются многолетние растения, которые произрастают практически во всех континентах, кроме Антарктиды. Обычно они окрашены в яркие цвета и люди с любовью выращивают их в домашних условиях. Но на острове Мадагаскар был найден представитель нового для науки вида орхидей, которого можно назвать самым некрасивым цветком в мире. У него нет листьев, а сам он похож на гнилой кусок мяса. Ученые изучили новое растение и узнали о нем много интересного. К их удивлению оказалось, что несмотря на свой мерзкий вид, цветок обладает весьма приятным ароматом. Но давайте не будем забегать вперед и узнаем, какими особенностями обладает необычное растение.

Ученые открыли новое растение

Новому виду орхидей было дано название Gastrodia agnicellus. По словам исследователя Йохана Херманса (Johan Hermans), слово «agnicellus» происходит от латинского слова «ягненок». Он считает, что включив фантазию в цветке вполне можно увидеть нечто, похоже на язычок. К сожалению, ученые не поделились фотографиями растения с разного ракурса. Но на опубликованном снимке цветок действительно как будто раскрывает рот, а внутри виднеется что-то вроде языка. Да и вообще, у растения очень неприятный «мясистый» внешний вид. Да уж, вряд ли кто-нибудь захочет собрать из этих орхидей романтический букет.

Остров Мадагаскар

Но если и захочет — охранники природы этого не допустят. Дело в том, что необычное растение произрастает только на маленькой территории острова Мадагаскар. Считается, что ареал обитания этих цветков ограничен и рискует сократиться из-за вырубки лесов, развития сельского хозяйства и пожаров. Ведь уже два года подряд на нашей планете творятся кошмарные события. В 2019 году в разных точках Земли вспыхнули большие пожары, а уходящий год преподнес сюрприз в виде пандемии коронавируса.

Эти два года выдались действительно сложными

Исследователь Йохан Херманс отметил, что обычно неприятные на вид растения испускают запах гнили. Это нужно им для того, чтобы привлекать внимание насекомых, которые распространяют их пыльцу. Конечно, любящие сладости пчелы к таким растениям не подлетят, но мухи — с радостью. Но на удивление ученых, найденная орхидея приятно пахнет цитрусовым ароматом. А значит, этот цветок может привлечь внимание не только неразборчивых мух, но и других опылителей. Но не факт, что растение опыляется насекомыми, потому что у ученых пока нет тому доказательств. Но орхидеи хорошо приспосабливаются к любым условиям, поэтому у них явно есть своей секрет долголетия.

Обычно орхидеи выглядят так

Большую часть времени «уродливая орхидея» проводит под землей. Она поднимается только для производства плодов и распространения семян. При этом Gastrodia agnicellus находится в симбиозе с грибками, которые дают ей воду и минеральные соли в обмен на органические вещества. Этот симбиоз можно считать одним из доказательств того, что орхидеи отлично приспосабливаются к любым окружающим условиям.

Самые необычные растения

В общем, орхидеи Gastrodia agnicellus могут занять почетное место в списке самых необычных растений на нашей планете. А о них, между прочим, на нашем сайте есть целая статья. Именно в нем я рассказывал про растение, именуемое как Раффлезия Арнольда (Rafflesia arnoldii). В отличие от найденной орхидеи, оно пахнет крайне неприятно, тухлым мясом. И эта особенность как раз помогает ему привлекать к себе насекомых-опылителей.

Раффлезия Арнольда произрастает на расположенных недалеко от Индонезии островах. Впервые она была обнаружена в 1818 году натуралистом Джозефом Арнольдом (Joseph Arnold) и именно в честь него получила свое название. У нее самые большие цветы в мире, диаметр которых достигает 100 сантиметров. Как и упомянутая выше орхидея, Раффлезия считается исчезающим видом.