Что такое усилители вкуса и зачем они нужны?

Некоторые усилители вкуса представляют угрозу для здоровья.

Вкус – наименее понятное из пяти чувств. В человеческом организме нет ни одного органа, химического рецептора или нейрона, который бы отвечал исключительно за расшифровку молекул и соединений в пище и ее перевод во вкусы. Тем не менее, наши тела и мозг работают вместе, чтобы быстро отличить соленое от сладкого, горькое от кислого и отвратительное от вкусного. Сегодня мы знаем, что некоторые природные вещества и химические добавки обладают таинственным эффектом усиления вкуса пищи. Соль – классический усилитель вкуса. В течение 10 000 лет люди добавляли соль в свою пищу, первоначально в качестве консерванта, но также и потому, что соль обладает способностью делать даже самые горькие овощи и острое мясо вкусными. Вообще, в качестве усилителя вкуса соль не имеет себе равных. Исследования показывают, что вкус обработанной пищи улучшается непосредственно с добавлением все большего количества соли. Но какие еще бывают усилители вкуса и почему некоторых следует опасаться?

Вкус и обоняние

Способность Homo Sapiens чувствовать вкус развивалась на протяжении тысячелетий, точно также как способность видеть окружающий мир и чувствовать запахи. Благодаря вкусовым рецепторам, сосредоточенным на наших языках, люди научились различать пять вкусовых категорий: сладкий, соленый, кислый, горький и пикантный (умами). С точки зрения эволюции способность чувствовать вкус пищи оказалась невероятно важна: она позволила нашим предкам жить дольше и размножаться.

Когда вы пробуете что-то, например, хлеб, тонко настроенные вкусовые рецепторы на языке мгновенно связываются с мозгом, позволяя ощутить вкус пищи. Когда наши древние предки бродили по лесам и степям в поисках пищи, способность чувствовать вкус могла оказаться решающей в вопросах жизни и смерти. Если листья растения были особенно горькими на вкус, то могли быть ядовитыми. Соленый может означать, что в пище содержатся важные минералы и питательные вещества. В свою очередь сладкий вкус свидетельствует о наличие в пище глюкозы – пищи для мозга.

Сегодня усилители вкуса применяются практически везде.

Интересно и то, что наше чувство вкуса выходит далеко за пределы языка. Аромат, который мы ощущаем от пищи, является комбинированным результатом нескольких одновременных и довольно сложных процессов. Более того, чувство вкуса и обоняние тесно связаны между собой; они позволяют нам наслаждаться всей существующей палитрой вкусов и запахов, а их потеря негативно сказывается на качестве жизни.

Исследователи отмечают, что усилители вкуса работают как с эволюционными, так и с эмоциональными компонентами вкуса. Такие вещества как натрий и глутамат, например, имеют решающее значение для функционирования клеток. Ежедневное потребление этих минералов и аминокислот необходимо нам для выживания, что частично объясняет, почему мы эволюционировали, чтобы не только чувствовать соленые и пикантные ароматы, но и находить их восхитительными.

Но как так получилось, что добавление этих веществ в другие продукты усиливает или иным образом изменяет то, как мы их воспринимаем? Соль, например, может не только сделать вкус шоколада слаще, но и каким-то образом сделать вкус консервированного супа «гуще». Ученые только начинают понимать, как соль подавляет обнаружение горьких химических соединений, тем самым выявляя естественную сладость или пикантность пищи.

Что делает пищу вкуснее?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет пищевые добавки как «вещества, добавляемые в пищу для поддержания или улучшения безопасности, свежести, вкуса, текстуры и внешнего вида». Усилители вкуса также добавляются в производство, переработку, упаковку и хранение пищевых продуктов, не являясь их основным ингредиентом. Некоторые пищевые добавки веками использовались для консервирования мясных продуктов, фруктов и овощей. Одним из лучших примеров служит использование соли в мясе, беконе или сушеной рыбе, а сахара в мармеладе и диоксида серы в вине.

И все же, есть вещество, способное сделать практически любую пищу вкуснее. Соль – это оригинальный и универсальный натуральный усилитель вкуса, который добывался, продавался и потреблялся в огромных количествах на протяжении последних 5000-10000 лет. Считается, что соль действует, подавляя сенсорное восприятие организмом естественных горьких соединений, таких как кофеин, сульфат магния и хлорид калия. Вот почему сладкие продукты при добавлении соли становятся слаще, а пикантные продукты вкуснее.

Еще одним природным веществом, придающим морским водорослям, грибам и сыру Пармезан отчетливый пикантный и напоминающий мясо вкус, является глутамат. В начале ХХ-го века японские исследователи выделили чистый глутамат и соединили его с соленым натрием, чтобы создать один из самых мощных и противоречивых усилителей вкуса всех времен: глутамат натрия (ьonosodium glutamate (MSG)) или популярная пищевая добавка E621.

Сегодня все мы так или иначе ежедневно потребляем усилители вкуса, причем иногда в пугающих количествах. Они добавляются в наши любимые обработанные продукты, ресторанные блюда и закуски, делая сладкое еще более сладким, а пикантные ароматы «поющими», подавляя оттенки химической горечи. Неудивительно, что выведенные химическим путем усилители вкуса получили широкое применение среди производителей колбас, полуфабрикатов и чипсов.

Глутамат натрия

Итак, MSG или Е621 является синтетическим усилителем вкуса, своего рода глутаматной бомбой. Можно было бы начать возмущаться, но на свете есть много продуктов с высоким естественным уровнем глутаминовой кислоты. Так, в Японии запасы, сделанные из морских водорослей комбу, богаты глутаматом. Грибы шиитаке, сыр Пармезан, анчоусы, помидоры, сушеные креветки и яичные желтки также используются поварами во всем мире для усиления вкуса своих любимых блюд.

Е621 или глутамат с добавлением натрия сегодня используется в качестве усилителя вкуса во всей восточноазиатской кухне. Японская, китайская и тайская еда щедро приправлена MSG. Это сделано, чтобы пикантные ароматы в бульонной лапше и мясных блюдах были более яркими. Е621 также является активным ингредиентом в некоторых из самых популярных в мире баночных соусов и смесей приправ: например, соус Maggi seasoning в Мексике и Индии, майонез Kewpie в Японии по сути – чистый MSG.

В то время как исследования показали, что снижение потребления MSG может снизить риск головных болей, прямой связи между употреблением MSG и плохим самочувствием нет. Между тем, к основным угрозам для здоровья, которые возникают при чрезмерном потреблении этой пищевой добавки относятся: проблемы с желудком/кишечником; избыточный вес/ожирение; аллергия или индивидуальная непереносимость.