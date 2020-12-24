» » Что такое усилители вкуса и зачем они нужны?

Что такое усилители вкуса и зачем они нужны?

Что такое усилители вкуса и зачем они нужны?

Некоторые усилители вкуса представляют угрозу для здоровья.

Вкус – наименее понятное из пяти чувств. В человеческом организме нет ни одного органа, химического рецептора или нейрона, который бы отвечал исключительно за расшифровку молекул и соединений в пище и ее перевод во вкусы. Тем не менее, наши тела и мозг работают вместе, чтобы быстро отличить соленое от сладкого, горькое от кислого и отвратительное от вкусного. Сегодня мы знаем, что некоторые природные вещества и химические добавки обладают таинственным эффектом усиления вкуса пищи. Соль – классический усилитель вкуса. В течение 10 000 лет люди добавляли соль в свою пищу, первоначально в качестве консерванта, но также и потому, что соль обладает способностью делать даже самые горькие овощи и острое мясо вкусными. Вообще, в качестве усилителя вкуса соль не имеет себе равных. Исследования показывают, что вкус обработанной пищи улучшается непосредственно с добавлением все большего количества соли. Но какие еще бывают усилители вкуса и почему некоторых следует опасаться?


Вкус и обоняние

Способность Homo Sapiens чувствовать вкус развивалась на протяжении тысячелетий, точно также как способность видеть окружающий мир и чувствовать запахи. Благодаря вкусовым рецепторам, сосредоточенным на наших языках, люди научились различать пять вкусовых категорий: сладкий, соленый, кислый, горький и пикантный (умами). С точки зрения эволюции способность чувствовать вкус пищи оказалась невероятно важна: она позволила нашим предкам жить дольше и размножаться.

Когда вы пробуете что-то, например, хлеб, тонко настроенные вкусовые рецепторы на языке мгновенно связываются с мозгом, позволяя ощутить вкус пищи. Когда наши древние предки бродили по лесам и степям в поисках пищи, способность чувствовать вкус могла оказаться решающей в вопросах жизни и смерти. Если листья растения были особенно горькими на вкус, то могли быть ядовитыми. Соленый может означать, что в пище содержатся важные минералы и питательные вещества. В свою очередь сладкий вкус свидетельствует о наличие в пище глюкозы – пищи для мозга.

Что такое усилители вкуса и зачем они нужны?

Сегодня усилители вкуса применяются практически везде.

Интересно и то, что наше чувство вкуса выходит далеко за пределы языка. Аромат, который мы ощущаем от пищи, является комбинированным результатом нескольких одновременных и довольно сложных процессов. Более того, чувство вкуса и обоняние тесно связаны между собой; они позволяют нам наслаждаться всей существующей палитрой вкусов и запахов, а их потеря негативно сказывается на качестве жизни.

Исследователи отмечают, что усилители вкуса работают как с эволюционными, так и с эмоциональными компонентами вкуса. Такие вещества как натрий и глутамат, например, имеют решающее значение для функционирования клеток. Ежедневное потребление этих минералов и аминокислот необходимо нам для выживания, что частично объясняет, почему мы эволюционировали, чтобы не только чувствовать соленые и пикантные ароматы, но и находить их восхитительными.

Но как так получилось, что добавление этих веществ в другие продукты усиливает или иным образом изменяет то, как мы их воспринимаем? Соль, например, может не только сделать вкус шоколада слаще, но и каким-то образом сделать вкус консервированного супа «гуще». Ученые только начинают понимать, как соль подавляет обнаружение горьких химических соединений, тем самым выявляя естественную сладость или пикантность пищи.

Что делает пищу вкуснее?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет пищевые добавки как «вещества, добавляемые в пищу для поддержания или улучшения безопасности, свежести, вкуса, текстуры и внешнего вида». Усилители вкуса также добавляются в производство, переработку, упаковку и хранение пищевых продуктов, не являясь их основным ингредиентом. Некоторые пищевые добавки веками использовались для консервирования мясных продуктов, фруктов и овощей. Одним из лучших примеров служит использование соли в мясе, беконе или сушеной рыбе, а сахара в мармеладе и диоксида серы в вине.

И все же, есть вещество, способное сделать практически любую пищу вкуснее. Соль – это оригинальный и универсальный натуральный усилитель вкуса, который добывался, продавался и потреблялся в огромных количествах на протяжении последних 5000-10000 лет. Считается, что соль действует, подавляя сенсорное восприятие организмом естественных горьких соединений, таких как кофеин, сульфат магния и хлорид калия. Вот почему сладкие продукты при добавлении соли становятся слаще, а пикантные продукты вкуснее.

Еще одним природным веществом, придающим морским водорослям, грибам и сыру Пармезан отчетливый пикантный и напоминающий мясо вкус, является глутамат. В начале ХХ-го века японские исследователи выделили чистый глутамат и соединили его с соленым натрием, чтобы создать один из самых мощных и противоречивых усилителей вкуса всех времен: глутамат натрия (ьonosodium glutamate (MSG)) или популярная пищевая добавка E621.

Что такое усилители вкуса и зачем они нужны?

Пищевая добавка е621, увы, не содержит в себе ничего хорошего.

Сегодня все мы так или иначе ежедневно потребляем усилители вкуса, причем иногда в пугающих количествах. Они добавляются в наши любимые обработанные продукты, ресторанные блюда и закуски, делая сладкое еще более сладким, а пикантные ароматы «поющими», подавляя оттенки химической горечи. Неудивительно, что выведенные химическим путем усилители вкуса получили широкое применение среди производителей колбас, полуфабрикатов и чипсов.

Глутамат натрия

Итак, MSG или Е621 является синтетическим усилителем вкуса, своего рода глутаматной бомбой. Можно было бы начать возмущаться, но на свете есть много продуктов с высоким естественным уровнем глутаминовой кислоты. Так, в Японии запасы, сделанные из морских водорослей комбу, богаты глутаматом. Грибы шиитаке, сыр Пармезан, анчоусы, помидоры, сушеные креветки и яичные желтки также используются поварами во всем мире для усиления вкуса своих любимых блюд.

Что такое усилители вкуса и зачем они нужны?

Для восточной кухни искуственные усилители вкуса – обычное дело.

Е621 или глутамат с добавлением натрия сегодня используется в качестве усилителя вкуса во всей восточноазиатской кухне. Японская, китайская и тайская еда щедро приправлена MSG. Это сделано, чтобы пикантные ароматы в бульонной лапше и мясных блюдах были более яркими. Е621 также является активным ингредиентом в некоторых из самых популярных в мире баночных соусов и смесей приправ: например, соус Maggi seasoning в Мексике и Индии, майонез Kewpie в Японии по сути – чистый MSG.

В то время как исследования показали, что снижение потребления MSG может снизить риск головных болей, прямой связи между употреблением MSG и плохим самочувствием нет. Между тем, к основным угрозам для здоровья, которые возникают при чрезмерном потреблении этой пищевой добавки относятся: проблемы с желудком/кишечником; избыточный вес/ожирение; аллергия или индивидуальная непереносимость.

24 декабрь 2020 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Что мы Е-дим?
Новости технологий

Что мы Е-дим?

Если нам предложат добавить в пищу любое, явно ненатуральное, попахивающее химией, вещество, мы, естественно откажемся. Но при этом, так или иначе, в год мы потребляем около трех килограммов этих
Осторожно пища – список опасных продуктов
Новости технологий

Осторожно пища – список опасных продуктов

Несмотря на бум здорового питания, многие люди продолжают хватать с полок в супермаркетах привычные продукты, не особо задумываясь, из чего они состоят. Есть какие-то общепринятые нормы, которыми мы
9 малоизвестных приправ со всего света
Новости технологий

9 малоизвестных приправ со всего света

1. Ажвар – популярная сербская приправа. Ее готовят из красных перцев, чеснока, баклажанов, чили. Можно употреблять, как самостоятельное блюдо, или как пасту, в том числе для сэндвичей и хот-догов.
Список самых опасных для здоровья продуктов
Новости технологий

Список самых опасных для здоровья продуктов

Обязательно ознакомьтесь с этим списком, чтобы знать, как защитить себя. 1. Глутамат натрия (Е621) Эта добавка в силах вызывать у человека определённую зависимость. Остерегайтесь продуктов, которые
Что будет, если есть пищу из фаст-фуда?
Новости технологий

Что будет, если есть пищу из фаст-фуда?

1 причина - Ожирение Посещение мест быстрого питания непосредственно скажется на ширине вашей талии. Именно ожирение является первопричиной вредности питания фаст-фудом. 2 причина – Переизбыток соли
Первый искусственный подсластитель был на основе свинца и убивал древних римлян
Новости технологий

Первый искусственный подсластитель был на основе свинца и убивал древних римлян

Известно, что древних римлян, а именно искусных виноделов и поваров в конечном итоге интересовал вопрос вкуса полученного продукта, а не его польза.«Свинцовый сахар», в науке он известен как ацетат
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Шифровка прокурора о группе Дятлова по АПВЕРГИДуФизики говорят, что Вселенная наполнена загадочной субстанцией, называемой «квинтэссенцией»Запах помощиГрифовые цесарки не позволяют своим лидерам зарыватьсяСкорая помощь Ebike выезжает на улицы ПарижаЭкспериментаторы заглянули в ядро СолнцаВозможно, точка начала старения лежит в первом месяце эмбрионального развитияЛюбителей риска выдаёт мышь


Свежие Статьи
Дружба с соседями продлевает жизнь

Дружба с соседями продлевает жизнь

Зелёная революция спасает от смерти миллионы детей

Зелёная революция спасает от смерти миллионы детей

Коронавирус в хромосомах

Коронавирус в хромосомах

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+