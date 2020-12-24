Как часто на Марсе случаются землетрясения и откуда мы это знаем?

Марсотрясения действительно случаются, но они не разрушительные

Ежегодно на нашей планете фиксируется около 100 тысяч землетрясений. Около сотни из них становятся причиной многочисленных разрушений и даже людских смертей, но большинство остается незамеченным. Как правило, землетрясения возникают из-за движений находящихся глубоко под нами тектонических плит. Колебания поверхности происходят даже на Марсе и на данный момент их изучением занимается аппарат InSight. Он высадился на поверхности далекой планеты в ноябре 2018 года и уже два года пытается помочь ученым узнать подробности о ее внутреннем строении. Первое «марсотрясение» было зафиксировано в апреле 2019 года. С тех пор установленный в марсоход сейсмометр SEIS уловил еще 480 толчков, но все они были очень слабыми. На основе этих данных исследователи сделали несколько интересных выводов. Так давайте же восполним наш багаж знаний о Марсе еще несколькими интересными фактами?

Землетрясения на Марсе

На данный момент марсоход InSight работает в районе нагорья Элизиум. В рамках своей миссии аппарат изучает внутреннее строение Марса и свойственные планете атмосферные условия. Для проникновения в глубины планеты он использует зонд HP3, который в марте 2019 года застрял в камне на глубине 30 сантиметров, после чего ученые пытались спасти его при помощи роботизированной руки. Также в оснащение марсохода входят датчики для определения погоды, камеры и прибор RISE для определения плотности марсианского ядра. Но в рамках данной статьи нас интересует сейсмометр SEIS, который способен улавливать марсотрясения.

Красным прямоугольником отмечено нагорье Элизиум (Elysium Planitia)

Сейсмометр работал с апреля 2019 года и с тех пор зафиксировал 480 марсотрясений. За два года никаких разрушительных толчков не было, лишь небольшие вибрации. На нашей планете они возникают очень часто и мы их даже не замечаем. Да и намеков на мощные толки на Марсе никогда не было. Ведь за последние 50 лет американские ученые отправили на Марс множество аппаратов и ни один из них не опрокинулся на бок из-за сильного марсотрясения. Поэтому ученые склонны считать, что Марс является гораздо более спокойной планетой, чем земля . Но некоторые исследователи считают, что это лишь временный период спокойствия. Обо всем этом было рассказано на сайте NASA.

Марсоход InSight

Важно отметить, что в 2019 году сейсмометр SEIS фиксировал марсотрясения часто. Но в конце июня текущего года их количество сильно сократилось. В сентябре аппарат обнаружил только 5 сейсмических активностей. Возможно, на марсотрясения действительно являются сезонными явлениями. Но может быть и так, что они происходят, но марсоход InSight просто их не замечает. Ведь сейчас на Марсе происходит смена времен года, которая сопровождается сильными ветрами. Эти дуновения могут создавать естественные колебания на поверхности Марса и мешать работе сейсмометра.

Строение Марса

Землетрясения обычно происходят на большой глубине или ближе к поверхности. Изучая характер поверхностных землетрясений, ученые могут узнавать о структуре нашей планеты много нового. Руководители миссии InSight надеялись, что глубины Марса тоже можно будет изучить при помощи поверхностных толчков. По крайней мере, они хотели таким образом изучить глубины до 400 километров. Однако, сейсмометр SEIS до сих пор не зафиксировал ни одного поверхностного толчка, что значит, что все марсотрясения происходят в глубинах планеты.

К счастью, даже имея при себе данные только о глубоких толчках, исследователи смогли сделать один интересный вывод. Ранее ученые уже подозревали, что поверхностный слой Марса, также именуемый как кора, состоит из нескольких слоев. Теперь же у них появились поводы утверждать, что марсианская кора состоит из трех слоев. По крайней мере, на это намекают свойства марсотрясений. Если кора состоит из двух слоев, ее толщина должна составлять около 20 километров. Если же в ней три слоя, толщина равняется примерно 37 километрам. Точно обо всем этом можно будет сказать в ходе последующих работ аппарата InSight.

В дальнейшем ученых хотят использовать марсоход InSight для сбора данных о ядре и мантии далекой планеты.