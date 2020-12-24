Почему российский атомный ледокол «Севморпуть» застрял в водах Испании?

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» – единственное в России ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой.

В далеком 1967 году, практически в центре самого южного континента на нашей планете, была основана российская научно-исследовательская станция «Восток». Расположенная в самом холодном месте на Земле – именно здесь была зарегистрирована самая низкая температура в истории наземных наблюдений – минус 89,2 градуса по Цельсию – «Восток» постепенно приходила в упадок. Сегодня износ оборудования и инфраструктуры станции оценивается специалистами в 90%, к тому же, здание все глубже погружается под снег. Так как закрытие «Востока» может положить конец важнейшим научным исследованиям, в 2019 году правительство подписало постановление о строительстве нового исследовательского комплекса в Антарктиде. Сборка нового модуля исследовательской станции происходила в Гатчине, недалеко от Санкт-Петербурга, а 1 декабря 2020 года единственный в мире атомный ледокол «Севморпуть» должен был доставить новые модули к побережью Антарктиды. Однако из-за внезапной поломки, ледокол застрял в испанских водах.

Научно-исследовательская станция «Восток»

Научно-исследовательская станция «Восток», расположенная в самом сердце континентальной части Антарктиды, состоит из нескольких модулей. Как и сооружения американской станции «Амундсен-Скотт», расположенной неподалеку, основная часть модулей «Востока» практически полностью погрузилась под снег, а ее оборудование и инфраструктура давно пришли в негодность.

Основная цель исследователей, работающих в таких экстремальных условиях, заключается в сборе данных о древнем климате на Земле – судить о нем можно по характеристикам льда. Кроме того, на станции ведется работа по изучению реликтового подледникового озера, которое так и называется – «Восток».

Но как заниматься научными исследованиями, когда большая часть станции находится под снегом, а старые строения и вовсе не пригодны для проживания? К тому же на станции нет ни водопровода, ни канализации – воду приходится добывать из кубиков снега, которые исследователи растапливают в специальных емкостях.

Новая станция, строительство которой было одобрено в 2019 году, должна в корне изменить ситуацию и положительно сказаться на научно-исследовательском процессе. Но возведение новой станции – задача не из легких: во-первых на континент как-то нужно доставить строительные материалы, точнее новый зимовочный комплекс, рассчитанный на проживание 35 полярников. Как пишет N+1, жилая площадь новой станции составит около 1,5 тысячи квадратных метров, летом там смогут жить 35 человек, а 15 из них смогут остаться на зимовку.

После того, как сотрудники Гатчинского Опытного завода строительных конструкций закончили сборку нового комплекса НИС «Восток», модули станции были погружены на борт единственного в мире атомного ледокола под названием «Севморпуть». Длина этого уникального грузового судна составляет 260 метров, а ширина – 32 метра. Корабль отправился в путь в октябре 2020 года, но до Антарктиды ледокол дойти так и не смог.

Ледокол «Севморпуть» – что нужно знать?

Российский лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» — единственное в мире гражданское транспортное судно с ядерным реактором на борту, которое было построено на Керченском судостроительном заводе им.Б.Е.Бутомы в период с 1982 по 1988 годы. С момента ввода в эксплуатацию атомный контейнеровоз преодолел 302000 миль, перевез более 1,5 миллионов тонн грузов, осуществив за это время лишь одну перезарядку ядерного реактора.

Как указано на официальном сайте Росатом Флот, «судно способно самостоятельно идти в сплошных ровных ледяных полях толщиной до 1 метра со скоростью около двух узлов. Корпус судна разделен 11 поперечными водонепроницаемыми переборками на 12 отсеков, в числе которых 6 грузовых трюмов».

Несмотря на то, что возраст ледокола превышает три десятка лет, в начале этого десятилетия было решено, что он продолжит свою работу. Однако уже 18 октября, проходя мимо Африки, «Севморпуть» потерял одну из четырех лопастей ходового винта и был вынужден остановиться в заливе Луанды. Поломка оказалась настолько серьезной, что запланированное путешествие в Антарктиду пришлось отменить, а судно развернуть обратно – в Санкт-Петербург.

Между тем, к поломке атомного ледокола привлечено внимание всего мира. Еще бы – только представьте, чем может обернуться более серьезная поломка. Пресс-секретарь Росатома заверил журналистов испанской El Pais (в чьих водах довелось застрять российскому кораблю) в том, что «корабль судоходный, а атомный энергоблок работает в штатном режиме».

Со своей стороны, Совет ядерной безопасности Испании (СНБ) провел консультации по поводу судна с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). К счастью, новости на сегодняшний день хорошие – никаких сообщений об инцидентах, связанных с ядерным реактором, приводящим в движение «Севморпуть» зарегистрировано не было. Отмечу, что по пути в Санкт-Петербург судну предстоит преодолеть Бискайский залив, пролив Кале, Северное море и в общей сложности воды 14 европейских стран.