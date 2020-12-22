Эффективны ли вакцины против нового штамма коронавируса?

Самым распространенным штаммом коронавируса сегодня штамм D614G, который возник в феврале текущего года.

Так уж сложилось, что пока мы готовимся к Новому году и наряжаем елки, сотни тысяч человек по всему миру борются за жизнь в больничных и реанимационных палатах. Пандемия Covid-19, кажется, навсегда изменила привычный ход вещей, за год унеся жизни более миллиона человек. К сожалению, как и предсказывали эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), закончится пандемия не скоро, а постоянные мутации SARS-CoV-2 лишь усложняют ситуацию. Так, из-за нового штамма коронавируса, который был обнаружен на территории Соединенного Королевства и получил название VUI-202012/01, ряд стран Европейского союза (включая пока что не вышедшую из ЕС Великобританию), закрыли свои границы и готовятся к масштабным локдаунам. Отмечу, что новый, более заразный штамм коронавирусной инфекции был выявлен вскоре после того, как некоторые страны мира приступили к вакцинации. Но если вирус мутировал, будут ли эффективны против него недавно разработанные вакцины? Давайте разбираться.

Несмотря на то, что вирусы не являются живыми организмами, им также свойственна эволюция. По мере того, как предки Homo Sapiens расселялись по планете, самые разные вирусы оттачивали свое мастерство, мутируя и развиваясь. Интересно, что большинство новых вариантов вирусов вымирают, но иногда они получают широкое распространение в популяции, никак не изменяя поведение вируса. Сегодня семейство коронавирусов насчитывает 43 РНК-содержащих вируса, объединенных в два подсемейства, которые поражают млекопитающих, птиц и земноводных. Из 43 коронавирусов, человека поражают лишь семь.

Первое знакомство человечества с коронавирусами состоялось в середине 1960-х годов – именно тогда был открыт коронавирус HCoV-229E, более известный как Alphacoronavirus. С тех пор коронавирусы плотно вошли в нашу жизнь, вызывая всем известные и хорошо знакомые острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Более агрессивные штаммы коронавирусов появились много позже, лишь в 2002 году. Тогда мир впервые услышал диагноз «атипичная пневмония» и имена ее возбудителей – коронавирусы SARS и MERS.

коронавирус SARS-CoV-2, как вероятно знают наши постоянные читатели, является прямым родственником своих предшественников. По данным многочисленных научных исследований по меньшей мере 70% генома COVID-19 совпадает с геномом вирусов SARS и MERS. И, как свойственно любому другому вирусу, SARS-CoV-2 развивается. Недавно мы подробно описали, чем новый штамм отличается от предыдущих, рекомендую к прочтению.

К счастью, у ученых пока нет оснований предполагать, что новый штамм стал смертоноснее.

Несмотря на то, что новый штамм по мнению ученых является более заразным (но не более смертоносным, что уже хорошо), мировая общественность справедливо задается вопросом о том, будут ли недавно разработанные вакцины эффективны против него.

Вакцины и новый штамм – что известно?

Как пишет британская The Guardian, исследователи продолжают анализировать все имеющиеся на сегодняшний день данные, чтобы лучше понять природу нового штамма. Отмечу, что это сложная и кропотливая работа, в ходе которой ученые в лабораториях будут изучать реакцию нового штамма VUI-202012/01 на антитела, а также его перекрестные реакции с вакцинами против COVID-19. По предварительным данным британских специалистов, это займет не менее двух недель.

Эксперты отмечают, что появление нового штамма вызывает тревогу – хотя ранее уже было известно о нескольких мутациях COVID-19. Так, в ноябре датское правительство уничтожило миллионы норок после того, как выяснилось, что животные заражены коронавирусом Sars-CoV-2. Еще месяцем ранее, в октябре, результаты исследований показали, что вариант коронавируса, возникший у испанских сельскохозяйственных рабочих, быстро распространился по Европе и составил большинство случаев заболевания в Великобритании. Однако ни в одном из двух случаев не было обнаружено, что мутировавшие штаммы увеличивают передачу заболевания. В отличие от VUI-202012/01.

Теперь же перед учеными всего мира стоит вопрос – сможет ли новый вариант коронавируса обойти защиту, которую предлагают вакцины против COVID-19.

«Если бы новый вариант вируса имел большое влияние на тяжесть заболевания, мы бы уже видели это», — сказал Эван Бирни, заместитель генерального директора Европейской лаборатории молекулярной биологии и совместный директор ее Европейского института биоинформатики в Кембридже журналистам The Guardian. Он также отметил, что есть все основания полагать, что все существующие на сегодняшний день вакцины против COVID-19 будут работать против нового штамма. Хотя – и это очевидно – точный ответ на этот вопрос мы узнаем спустя как минимум две недели.



Также отмечу, что специалисты не знают где именно впервые появился новый штамм. В нашей стране новая разновидность этого опасного заболевания пока не зарегистрирована, а заболеваемость в крупных городах остается высокой. Не забывайте соблюдать все рекомендации Всемирной организации здравоохранения, носить в общественных местах маски и соблюдать правила социального дистанцирования. Будьте здоровы!