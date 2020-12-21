Коронавирус мутировал и стал заразнее. Что еще известно ученым?

коронавирус стал заранее, но о повышении смертоносности сообщений пока нет

В сентябре власти Великобритании сообщили об обнаружении нового вида коронавируса VUI-202012/01. В ноябре примерно 25% пациентов из Великобритании были заражены именно этой разновидностью заболевания, а к середине декабря их доля увеличилась до 65%. Несколько случаев заражения новым штаммом также были зафиксированы в Дании, Австралии и Нидерландах, из-за чего ученые предположили, что болезнь начала распространяться гораздо быстрее, чем раньше. Чтобы замедлить этот процесс, многие страны уже закрыли воздушные пути с Великобританией. А тем временем ученые пытаются выяснить, какие именно изменения возникли в коронавирусе и могут ли нынешние вакцины от него защитить. Мутация коронавируса оказалась серьезной — было обнаружено около 17 изменений, часть из которых позволяют вирусу быстрее проникать в организмы людей.

Новый штамм коронавируса VUI-202012/01

По данным BBC News, о новой разновидности вируса ученым пока известно мало. Но они уже выявили три фактора, которые вызывают серьезные опасения:

новая мутация коронавируса легко вытесняет другие разновидности, то есть она эволюционировала и «хитрее» остальных;изменения произошли в частях вируса, которые отвечают за проникновение в клетки человека;способность нового вируса быстрее заражать людей уже доказана в ходе лабораторных исследований.

Профессор Ник Ломан (Nick Loman) из британской Ассоциации по расшифровке генома нового коронавируса объявил, что лабораторные исследования нужно проводить прямо сейчас. Причем исследователям нужно не только изучить поведение нового коронавируса, но и прогнозировать поведение людей. Сотрудники лаборатории Milton Keynes Lighthouse уже подтвердили, что новый штамм стал проворнее предыдущих, поэтому закрытие границ с Великобританией — это вполне разумный шаг.

Из-за нового штамма коронавируса в Великобритании уже приняты новые ограничения

У ученых пока нет оснований предполагать, что новый штамм стал смертоноснее. Но доказательства его большей заразности уже есть. Ученые уже опубликовали первоначальную расшифровку вируса, в которой говорится о 17 важных изменениях. Новый вид коронавируса обзавелся новым шиповидным белком. По сути это «ключ», при помощи которого вирус открывает «дверь» клетки в организме человека. Мутация N501Y изменила часть шипа, именуемую как рецептор-связывающий домен (RBD). Именно эта часть самой первой входит в контакт с поверхностью клетки. Ученые из Кембриджского университета (Англия) объявили, что в лабораторных исследованиях это изменение повышает заразность вируса в два раза.

Мутация коронавируса повысила ее заразность

Доктор Эрик Фольц (Erik Volz) из Имперского колледжа Лондона сообщил, что новый штамм коронавируса может быть на 70% заразнее. Но при этом он подчеркнул, что выводы пока делать рано и им важно наблюдать за вирусом. То, что вирус стал заразнее это факт, но насколько именно — пока точно неизвестно. Останутся ли медицинские маски такими же эффективными, или людям придется использовать новые средства защиты, пока неизвестно.

Сохранят ли защитные маски свою эффективность, пока не ясно

Работают ли вакцины против нового штамма коронавируса?

Существующие на данный момент вакцины от коронавируса настраивают иммунитет человека на то, чтобы он атаковал разные части вируса. Так что, несмотря на то, что шипы вируса стали хитрее, вакцины должны сохранить свою эффективность. Но если ученые не заметят следующие мутации, могут возникнуть проблемы. коронавирус сделал явный шаг к обходу защиты вакцины и если ему эту удастся, их состав придется обновить. Возможно, это придется делать регулярно, прямо как в случае с вакцинами против гриппа. Но ученые уверяют, что нынешние вакцины легко поддаются изменениям.

Что касается лечения коронавируса, его принципы не должны измениться. Только вот из-за большей заразности в больницах может остаться еще меньше мест и не все люди смогут получить помощь. В некоторых случаях зараженным людям переливали кровь уже переболевших людей, но ученые опасаются, что этот способ может потерять свою эффективность.

Где возник новый коронавирус

Так как в вирусе возникло сразу много мутаций, ученые считают, что они произошли в организме пациента с ослабленным иммунитетом. Его организм не был способен бороться с вирусом и стал благоприятной средой для мутаций. А произошло это либо в Великобритании, либо в другой стране, где за мутациями особо не следят. Новый штамм вируса обычно находят у жителей Лондона. Помимо Дании, Австралии и Нидерландов, нечто похожее было обнаружено в Южной Африке. Но ученые считают, что африканский вариант не связан с британским.