В чем разница между питонами и удавами?

Питоны и удавы — единственные в своем роде, кто душит своих жертв

В основном люди боятся змей потому, что их укусы могут быть ядовитыми. Но в мире существуют и неядовитые змеи, которые опасны не меньше, чем все остальные виды. Речь идет о питонах и удавах, которые поражают своих жертв не укусами, а удушающей хваткой. Они способны широко раскрыть рот и целиком проглотить даже крупных животных. Бывали случаи, когда эти змеи нападали и проглатывали даже взрослых людей. Ученые изучают этих созданий очень давно и до сих пор делают весьма интересные открытия. Например, недавно исследователи выяснили, что питоны жили на нашей планете даже 47 миллионов лет назад. В рамках этой статьи предлагаю разобраться, в ем заключается разница между питонами и удавами, а также поговорить о новом открытии ученых. А также рассмотрим один ужасный случай, главную роль в котором сыграла одна из этих ужасных змей.

Кто такие питоны?

На данный момент ученым известно о существовании 68 видов питонов. Длина этих неядовитых змей составляет от 2 до 10 метров. Как правило, они окрашены в коричневый цвет, но есть виды и с зеленой кожей. Они обитают в тропических лесах и болотистых местностях Африки, Азии и Австралии. Благодаря умению плавать, они предпочитают селиться неподалеку от источников воды. А так, больше всего времени они лазают по деревьям, а охотятся в сумерках или ночью.

Питоны много времени проводят на деревьях

Молодые питоны питаются мелкими грызунами и ящерицами. А вот взрослые особи могут полностью проглотить крупных животных или даже человека. Но при этом некоторые народы их не боятся и даже употребляют змеиное мясо в пищу. Некоторое время люди ловили их с целью получения дорогой кожи, но потом некоторым видам был дан охранный статус. На данный момент питоны часто содержатся в зоопарках и даже в домашних террариумах. В неволе эти змеи живут до 25 лет.

Кто такие удавы?

Во многом удавы похожи на питонов. В большинстве своем они тоже окрашены в тусклые цвета, что помогает им оставаться незамеченными. Так как питоны могут составить им большую конкуренцию, удавы предпочитают обитать в других местах. Их можно встретить в Мексике, Аргентине и различных частях Америки. Больше об этих созданиях рассказать нечего, все интересное заключается в их отличиях от питонов.

Отличия питонов и удавов

Главное отличие между питонами и удавами заключается в способе их размножения. Питоны являются яйцекладущими животными, то есть самки откладывают яйца в специальные гнезда, где из них вылупляются детеныши. А вот удавы являются живородящими созданиями и самки вынашивают детей внутри своих тел. Также у питонов есть зубы на предчелюстных костях, а у удавов их нет — некоторые виды вообще беззубые. Но чтобы отличить питона и удава не нужно следить за их размножением и заглядывать им в рот. Достаточно просто взглянуть на голову — если у змеи есть косточка сверху глаз, это питон. А если косточки нет, то это удав.

Происхождение змей

Когда именно питоны и удавы появились на нашей планете, ученым точно неизвестно. Но недавно в карьере Мессель (Германия) были обнаружены окаменелые останки питона возрастом 47 миллионов лет. Новый для науки, но уже вымерший вид питонов получил название Messelopython freyi. Длина древней змеи составляла всего лишь несколько десятков сантиметров, исходя из чего можно предположить, что она питалась мелкими животными. Как именно змея охотилась на них, ученым пока неизвестно. Возможно, как и огромные потомки, обнаруженное существо душило своих жертв. Ведь питоны и удавы это единственные змеи, которые поражают своих жертв даже без яда.

Тот самый ископаемый питон

Нападение питона на человека

В истории много случаев, когда питон нападал на людей и безжалостно их проглатывал. Один из таких ужасных случаев произошел в 2018 году, на территории Индонезии. По данным издания BBC News, однажды в провинции Сулавеси пропала 54-летняя женщина. Местные жители организовали поиски и через несколько дней нашли сандалии и мачете, рядом с которыми лежал огромный питон с раздутым животом. Люди заподозрили, что змея могла проглотить женщину и разрезали тело животного. Ко всеобщему ужасу, внутри было обнаружено почти не поврежденное тело пропавшей женщины. В социальных сетях Индонезии можно было найти фотографии с места этих ужасных событий, но мы их публиковать не будем.