Жизнь на Земле появилась благодаря счастливой случайности

Возможно, жизнь на Земле — это просто счастливая случайность

Жизнь на планете земля возникла около 3,8 миллиарда лет назад. Сначала в воде появились первые микроскопические организмы, потом в ней начали плавать рыбы, а уже после этого на сушу выползли более совершенные животные. Мир постоянно развивался и в конечном итоге появились мы с вами. На протяжении всех этих миллиардов лет наша планета столкнулась со множеством страшных ситуаций. На нее падали огромные астероиды, происходили извержения вулканов, менялся состав атмосферы и разрушались целые континенты. Вдобавок ко всему этому, за это время солнце начало светить на целых 30% ярче. Вопреки всем этим катастрофам, температура воздуха на нашей планете все равно оставалась пригодной для жизни. Недавно исследователь Тоби Тиррелл (Toby Tyrrell) доказал, что жители Земли — большие счастливчики. А все потому, что наша планета осталась пригодной для жизни только благодаря счастливой случайности.

Катастрофы на Земле

Результаты проведенной им научной работы были опубликованы в научном журнале Nature Communications Earth & Environment. Если взглянуть на историю, жизнь на нашей планете действительно часто была на грани полного исчезновения. Например, миллионы лет назад температура воздуха на Земле опустилась до такой степени, что даже области на линии экватора покрылись льдом. А ведь сегодня экваториальные регионы считаются одними из самых теплых во всем мире. Но даже в те тяжелые времена океаны не замерзли, что сохранило жизни многим животным.

земля много раз была близка к тому, чтобы стать огромной космической льдиной

Некоторые ученые считают, что наша планета обладает неким «инстинктом самосохранения». Как только температура воздуха на Земле сильно откланялась от нормы, происходящие на ней процессы возвращали климат в оптимальное для существования жизни состояние. Но тогда возникает вопрос — почему у других планет нет таких защитных инстинктов? Ведь последние научные открытия намекают на то, что когда-то давно на Марсе тоже существовала вода, а может, даже жизнь. Но произошло нечто, что превратило Красную планету в безжизненное место.

Почему многие планеты необитаемые?

Приняв во внимание удачливость Земли и отсутствие удачи у Марса, исследователь Тоби Тиррелл решил выяснить — сколько всего может существовать «счастливых» планет? Для этого он смоделировал на суперкомпьютере 100 тысяч планет, каждая из которых обладает своими законами. Если говорить простому, эти законы определяли то, как планета будет реагировать на внешние воздействия вроде падения большие астероидов и так далее. Законы для каждой планеты устанавливались генератором случайных чисел. То есть каждая планета реагировала на катастрофу тем, что либо возвращала поврежденный климат в исходное состояние, либо просто погибала.

История развития каждой из ста тысяч планет повторялась сотню раз. При каждом запуске с ними происходило нечто, что приводило к резким изменениям климата. Количество таких катастроф и их тяжесть опять же выбиралась при помощи генератора случайных чисел. В общем числе исследователь произвел около 1 миллиона климатических историй, каждая из которой длилась на протяжении 3 миллиардов виртуальных лет. Если после катастроф планета могла восстановить пригодные для жизни условия, она считалась такой же «счастливой», как земля . А если нет, планета умирала, как Марс .

Из 100 тысяч созданных планет всего лишь 700 смогли сохранить пригодные для жизни условия. Причем в половине из 100 климатических историй они все равно погибали. Это значит, что наша планета могла оказаться одной из немногих, кто смог сохранить жизнь после многочисленных катастроф. На данный момент ученым уже известны потенциально обитаемые планеты с такими же условиями, как на Земле. Только вот в будущем может выясниться, что жизнь на них исчезла из-за климатических изменений. Ближайшей из таки планет может быть Марс . Возможно, скоро мы обнаружим там следы древних созданий, которые погибли из-за неумения планеты восстанавливаться после катастроф.