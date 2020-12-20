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Кто и зачем изобрел лимузины?

Кто и зачем изобрел лимузины?

Президент США Ричард Никсон (Richard Nixon) в своем лимузине

Одними из самых необычных автомобилей в мире являются лимузины. Обычно на этих дорогих и эффектных на вид машинах ездят президенты, но некоторые люди арендуют их на свадьбу. Длинные автомобили начали производиться в начале XX века. Характерной особенностью лимузинов в первую очередь является не длина кузова, а наличие перегородки между передними сиденьями и основным салоном. В задней части лимузинов обычно много места, а в современных моделях даже есть телевизор и другая техника. В общем, все нужное, для максимального комфорта пассажиров. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, кем был изобретен первый в мире лимузин, для чего он предназначался и есть ли отличия между старыми и современными моделями.

 


Самый первый лимузин в мире

Как и говорилось выше, лимузины начали производиться в начале XX века, на территории США. Страна не была затронута войнами, поэтому именно здесь появился спрос на дорогой и необычный на вид транспорт. После некоторых раздумий, автомеханики решили распилить один из уже существующих автомобилей и удлинить его кузов. Отделив переднюю часть автомобиля от задней при помощи перегородки, они надеялись сделать ее более комфортной для пассажиров. Эксперимент оказался настолько удачным, что создатели первого лимузина не стали его продавать, а начали давать в аренду. На фотографии ниже фигурирует лимузин Studebaker 1908 года производства.

Кто и зачем изобрел лимузины?

Лимузин Studebaker

Созданием первых лимузинов занимался американский инженер Генри Лиланд (Henry Leland). В 1902 году он основа автомобилестроительную компанию Cadillac, а в 1917 году открыл компанию с громким названием Lincoln. Название было дано в честь Авраама Линкольна, 16 президента США, за которого Генри Лиланд голосовал в первых для себя выборах. Под маркой Lincoln выпускались автомобили только представительского класса. Изначально они были очень качественными, но внешней красотой похвастаться не могли. Ситуацию спас знаменитый Генри Форд (Henry Ford), который выкупил компанию в 1920 году и придал автомобилям эстетическую красоту. Впоследствии, автомобили марки Lincoln использовались президентами США на протяжении около 60 лет.

Кто и зачем изобрел лимузины?

Обычно при слове «лимузин» люди представляют себе белый «Линкольн»


Конструкция лимузинов

Автомобилисты уже знают, что кузов имеет рамную или несущую конструкцию. Все лимузины имеют рамную конструкцию, потому что несущая попросту не может выдержать веса длинного автомобиля. Около 50 лет назад практически все автомобили были рамными, поэтому из них можно было легко сделать лимузин. Современные лимузины создаются вне заводов и называются «стретчами». Некоторые фирмы просто берут какую-либо модель на рамной основе, распиливают надвое и добавляют посередине дополнительную секцию. Добавить дополнительные двери, стекла, перегородку между водителем и пассажирами и все — лимузин готов.

Также в немецком языке есть термин Pullman-Limousine. Именно так называются автомобили с тремя рядами сидений и перегородкой внутри салона. Они получили такое название в честь Джорджа Пульмана (George Pullman), который в середине XIX века строил одни из самых комфортных вагонов для поездов. В них было все для удобной езды на дальние расстояния. Таким образом, слово «Pullman» начало употребляться как обозначение максимального уровня комфорта.

Кто и зачем изобрел лимузины?

Существуют и отечественные лимузины. На фото — ЗИЛ-41047

Самый длинный лимузин в мире

Самым длинным лимузином считается созданный в 1991 году Cadillac Eldorado, который также известен как American Dream. Для его создания инженеру Джею Орбергу (Jay Ohrberg) пришлось соединить вместе два лимузина 1976 года выпуска. Знаменитый Cadillac Eldorado занесен в Книгу рекордов Гиннеса, так как его длина составляет 30,5 метров. Он оснащен двумя двигателями внутреннего сгорания и 26 колесами. В оснащение автомобиля входят бассейн, площадка для гольфа, джакузи и даже место для посадки вертолета. Да уж, настоящая американская мечта.

Кто и зачем изобрел лимузины?

Лимузин Cadillac Eldorado тогда и сейчас

На данный момент Cadillac Eldorado выглядит ужасно, потому что у него нет части колес, стекла выбиты, а кузов серьезно пострадал от ржавчины. Недавно его выкупил владелец музея Dezerland Park Майк Мэннинг (Mike Manning). Он намерен отремонтировать легендарный автомобиль, но это потребует много времени, денег и сил. Ожидается, что Cadillac Eldorado будет полностью восстановлен к весне 2021 года.

Если вам интересна тема автомобилей, обратите внимание на статьи моего коллеги Артема Сутягина. Недавно он написал материал о самых дорогих автомобилях в мире. Причем дело не только в их стоимости — их нельзя купить, даже если у вас есть много денег. Вы только посмотрите на них.

20 декабрь 2020 /
Новости технологий
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