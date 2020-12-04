Какие страны сильнее других пострадают от изменения климата?

Стремительное изменение климата угрожает нашей цивилизации

Несмотря на то, что в последний год все внимание мировой общественности было приковано к борьбе с пандемией Covid-19, человеческой цивилизации угрожает гораздо более коварный враг – изменение климата. Таяние арктических льдов уже в ближайшем будущем может привести к погружению под воду целых городов, например Венеции. Более того, жители некоторых регионов постепенно начинают ощущать на себе интенсивные последствия изменения климата, проявляющихся в виде экстремальных погодных явлений, например ураганов, внезапных наводнений и лесных пожаров, которые каждый год охватывают все большую площадь. Согласно прогнозам климатологов, нет никаких сомнений в том, что изменение климата затронет все страны мира, однако его последствия в разных странах будут отличаться друг от друга. Из этой статьи вы узнаете, какие страны пострадают в результате изменения климата сильнее других.

Последствия изменения климата

Как говорится в докладе Oxford Economics, изменение климата также окажет пагубное воздействие на мировую экономику. К 2050 году наша планета может прогреться на 2 градуса по Цельсию, что сильно сократит мировое ВВП, а среди наиболее пострадавших стран окажутся беднейшие страны Африки и Азии. В долгосрочной перспективе, если температура продолжит нагреваться и к 2100 году поднимется на 4 градуса по Цельсию, это может привести к сокращению мирового производства до 30%.

Согласно оценкам Germanwatch (Организации по окружающей среде и развитию) в период с 1999 по 2018 годы наиболее пострадавшими в результате изменения климата районами были Пуэрто—Рико, Мьянма и Гаити.

Это означает, что последствия экстремальных погодных явлений сильнее всего ударили (и ударят в будущем – согласно оценкам климатических моделей) по беднейшим странам. В том же докладе эксперты Germanwatch также подробно опиывают, какие страны больше всего пострадали от экстремальных погодных явлений в 2018 году, что дает некоторое представление о том, какие регионы планеты могут оказаться наиболее уязвимы к изменению климата в будущем.

Япония

В 2018 году Япония пострадала от трех исключительно сильных экстремальных погодных явлений. Так, аномальное количество осадков в июле привело к проливным дождям, внезапным наводнениям и оползням, в результате которых погибло более 200 человек и было повреждено более 5000 домов, а также эвакуировано 2,3 миллиона человек. Ущерб от штормов составил более 7 миллиардов долларов.

Аномальная жара не обошла стороной Страну Восходящего Солнца, в результате чего погибло 138 человек, а более чем 70 000 человек, нуждались в госпитализации. Затем, в сентябре, Тайфун Дзеби обрушился на страну, став самым интенсивным тропическим циклоном, который Япония видела более чем за 25 лет. Дзеби побил несколько исторических рекордов по устойчивым ветрам в Японии, причинив экономический ущерб более чем в 13 миллиардов долларов.

Германия

Одной из самых удивительных стран, попавших в этот список, была Германия, которая в 2018 году подверглась аномально высоким температурам – период с апреля по июль был самым жарким из когда-либо зарегистрированных в стране.

Жара привела к гибели более 1000 человек. Кроме того, после обильных осадков в январе, летом выпала лишь часть обычного количества осадков, в результате чего большая часть почвы страны пострадала от засухи в октябре. Около 8000 фермеров были вынуждены обратиться за Федеральной чрезвычайной помощью на сумму около 1,18 миллиарда долларов, чтобы компенсировать потери.

Мадагаскар

В январе 2018 года на восточную часть острова Мадагаскар обрушился циклон Ава, в результате чего были затоплены города и обрушились здания, погиб 51 человек. Вслед за Авой в марте последовал циклон Элиаким, от которого пострадали более 15 000 человек, включая 17 погибших и почти 6300 временно пропавших лиц. Вместе оба циклона привели к тому, что в общей сложности 70 000 человек были вынуждены искать убежища.

Индия

Ежегодный сезон муссонов, который длится с июня по сентябрь, сильно повлиял на Индию в 2018 году, особенно на штат Керала — 324 человека погибли из-за того, что утонули или были погребены в оползнях, вызванных наводнением, худшим за последние сто лет. Более 220 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, а 20 000 домов и 80 плотин были разрушены. Ущерб составил $2,8 млрд. Так, при скорости ветра до 150 километров в час циклон Титли убил по меньшей мере восемь человек и оставил около 450 000 человек без электричества.

Шри-Ланка

Островное государство Шри-Ланка, расположенное прямо у побережья Индии, столкнулось с сильными муссонными дождями в мае 2018 года, затронувшими 20 районов, особенно Южное и западное побережье. Больше всего пострадали провинции Галле и Калутара, где за 24 часа выпало более 6 дюймов осадков — обычно в этом районе в среднем выпадает 11 дюймов осадков за весь май. По меньшей мере 24 человека погибли, более 170 000 человек пострадали и почти 6000 человек были перемещены.

Кения

Серьёзный ущерб наводнения нанесли объектам инфраструктуры, жилым и административным зданиями.



Сезонные дожди затронули как африканские страны Кения и Руанда, так и другие страны Восточной Африки. В период с марта по июль 2018 года в Кении выпало почти вдвое больше осадков, чем в обычный сезон дождей. Наиболее важные реки страны в Центральном нагорье вышли из берегов, затронув 40 из 47 округов и приведя к гибели 183 человек, ранению 97 человек и перемещению более 300 000 человек.