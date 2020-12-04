» » Какие страны сильнее других пострадают от изменения климата?

Какие страны сильнее других пострадают от изменения климата?

Какие страны сильнее других пострадают от изменения климата?

Стремительное изменение климата угрожает нашей цивилизации

Несмотря на то, что в последний год все внимание мировой общественности было приковано к борьбе с пандемией Covid-19, человеческой цивилизации угрожает гораздо более коварный враг – изменение климата. Таяние арктических льдов уже в ближайшем будущем может привести к погружению под воду целых городов, например Венеции. Более того, жители некоторых регионов постепенно начинают ощущать на себе интенсивные последствия изменения климата, проявляющихся в виде экстремальных погодных явлений, например ураганов, внезапных наводнений и лесных пожаров, которые каждый год охватывают все большую площадь. Согласно прогнозам климатологов, нет никаких сомнений в том, что изменение климата затронет все страны мира, однако его последствия в разных странах будут отличаться друг от друга. Из этой статьи вы узнаете, какие страны пострадают в результате изменения климата сильнее других.

 


Последствия изменения климата

Как говорится в докладе Oxford Economics, изменение климата также окажет пагубное воздействие на мировую экономику. К 2050 году наша планета может прогреться на 2 градуса по Цельсию, что сильно сократит мировое ВВП, а среди наиболее пострадавших стран окажутся беднейшие страны Африки и Азии. В долгосрочной перспективе, если температура продолжит нагреваться и к 2100 году поднимется на 4 градуса по Цельсию, это может привести к сокращению мирового производства до 30%.

Согласно оценкам Germanwatch (Организации по окружающей среде и развитию) в период с 1999 по 2018 годы наиболее пострадавшими в результате изменения климата районами были Пуэрто—Рико, Мьянма и Гаити.

Это означает, что последствия экстремальных погодных явлений сильнее всего ударили (и ударят в будущем – согласно оценкам климатических моделей) по беднейшим странам. В том же докладе эксперты Germanwatch также подробно опиывают, какие страны больше всего пострадали от экстремальных погодных явлений в 2018 году, что дает некоторое представление о том, какие регионы планеты могут оказаться наиболее уязвимы к изменению климата в будущем.

Япония

В 2018 году Япония пострадала от трех исключительно сильных экстремальных погодных явлений. Так, аномальное количество осадков в июле привело к проливным дождям, внезапным наводнениям и оползням, в результате которых погибло более 200 человек и было повреждено более 5000 домов, а также эвакуировано 2,3 миллиона человек. Ущерб от штормов составил более 7 миллиардов долларов.

Какие страны сильнее других пострадают от изменения климата?

Тайфун Джеби стал самым сильным тайфуном, обрушившимся на сушу в стране со времен тайфунв Янси (1993 год).

Аномальная жара не обошла стороной Страну Восходящего Солнца, в результате чего погибло 138 человек, а более чем 70 000 человек, нуждались в госпитализации. Затем, в сентябре, Тайфун Дзеби обрушился на страну, став самым интенсивным тропическим циклоном, который Япония видела более чем за 25 лет. Дзеби побил несколько исторических рекордов по устойчивым ветрам в Японии, причинив экономический ущерб более чем в 13 миллиардов долларов.

Германия

Одной из самых удивительных стран, попавших в этот список, была Германия, которая в 2018 году подверглась аномально высоким температурам – период с апреля по июль был самым жарким из когда-либо зарегистрированных в стране.

Какие страны сильнее других пострадают от изменения климата?

Аномальная жара в Европе, возможно, скоро станет привычным явлением

Жара привела к гибели более 1000 человек. Кроме того, после обильных осадков в январе, летом выпала лишь часть обычного количества осадков, в результате чего большая часть почвы страны пострадала от засухи в октябре. Около 8000 фермеров были вынуждены обратиться за Федеральной чрезвычайной помощью на сумму около 1,18 миллиарда долларов, чтобы компенсировать потери.

Мадагаскар

Какие страны сильнее других пострадают от изменения климата?

Скорость ветра достигала 140-190 км/ч. Как сообщили в Национальном управлении по управлению рисками и стихийными бедствиями, более 54 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

В январе 2018 года на восточную часть острова Мадагаскар обрушился циклон Ава, в результате чего были затоплены города и обрушились здания, погиб 51 человек. Вслед за Авой в марте последовал циклон Элиаким, от которого пострадали более 15 000 человек, включая 17 погибших и почти 6300 временно пропавших лиц. Вместе оба циклона привели к тому, что в общей сложности 70 000 человек были вынуждены искать убежища.

Индия

Какие страны сильнее других пострадают от изменения климата?

Муссоны в Индии становятся все суровее

Ежегодный сезон муссонов, который длится с июня по сентябрь, сильно повлиял на Индию в 2018 году, особенно на штат Керала — 324 человека погибли из-за того, что утонули или были погребены в оползнях, вызванных наводнением, худшим за последние сто лет. Более 220 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, а 20 000 домов и 80 плотин были разрушены. Ущерб составил $2,8 млрд. Так, при скорости ветра до 150 километров в час циклон Титли убил по меньшей мере восемь человек и оставил около 450 000 человек без электричества.

Шри-Ланка

Какие страны сильнее других пострадают от изменения климата?

Муссоны, наравне с аномальным количеством осадков представляют серьезную угрозу для жителей прибрежных регионов

Островное государство Шри-Ланка, расположенное прямо у побережья Индии, столкнулось с сильными муссонными дождями в мае 2018 года, затронувшими 20 районов, особенно Южное и западное побережье. Больше всего пострадали провинции Галле и Калутара, где за 24 часа выпало более 6 дюймов осадков — обычно в этом районе в среднем выпадает 11 дюймов осадков за весь май. По меньшей мере 24 человека погибли, более 170 000 человек пострадали и почти 6000 человек были перемещены.


Кения
Какие страны сильнее других пострадают от изменения климата?

Серьёзный ущерб наводнения нанесли объектам инфраструктуры, жилым и административным зданиями.

Сезонные дожди затронули как африканские страны Кения и Руанда, так и другие страны Восточной Африки. В период с марта по июль 2018 года в Кении выпало почти вдвое больше осадков, чем в обычный сезон дождей. Наиболее важные реки страны в Центральном нагорье вышли из берегов, затронув 40 из 47 округов и приведя к гибели 183 человек, ранению 97 человек и перемещению более 300 000 человек.

04 декабрь 2020 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Похожие новости
Апокалипсис приближается
Новости технологий

Апокалипсис приближается

Метеорологи закончили подводить итоги 2013 года. Похоже, что население Земли проигнорировало все предупреждения о влиянии человеческой деятельности на глобальное потепление, которое может привести к
Какие города окажутся под водой уже в 2050 году?
Новости технологий

Какие города окажутся под водой уже в 2050 году?

Согласно результатам последних исследований, повышение уровня моря уже к 2050 году затронет больше людей, чем считалось ранее и поставит под угрозу уничтожения несколько крупнейших прибрежных городов
Незамеченный апокалипсис
Новости технологий

Незамеченный апокалипсис

Американским национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) в сотрудничестве с метеорологическим обществом (AMS)  опубликован доклад о климатических изменениях в 2011 году.
Повышение уровня моря — сигнал того, что изменение климата не остановить. Правда ли это?
Новости технологий

Повышение уровня моря — сигнал того, что изменение климата не остановить. Правда ли это?

Как сообщает BBC News, на этой неделе 25 тысяч человек из 200 стран мира собрались в Мадриде, чтобы найти решение проблемам, связанным с изменением климата. По мнению генерального секретаря ООН
Как изменение климата влияет на тело и здоровье человека?
Новости технологий

Как изменение климата влияет на тело и здоровье человека?

Жаркое лето усугубляет засуху, а засуха, как известно, является идеальной средой для бушующих лесных пожаров. Но пожары – лишь одно из последствий глобального потепления; Изменение климата также
Убийственная жара придет снова?
Новости технологий

Убийственная жара придет снова?

Вероятность повторения аномального лета 2010 года есть, но когда это случится, никто не знает 218 млрд долларов потеряла мировая экономика в 2010 году в результате различных природных катастроф.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
В группе Дятлова их было 12 по АПВЕРГИДуОтвет на вопрос – зачем в древности был нужен и как использовался «Римский додекаэдр».Америка-2020 как АтлантидаФизики говорят, что Вселенная наполнена загадочной субстанцией, называемой «квинтэссенцией»Американская компания Pfizer объявила о создании рабочей вакцины от коронавирусаПирамида Хеопса состоит из трёх пирамидХаббл заметил тень от сверхмассивной черной дыры в галактике IC 5063Настоящий Монте-Кристо


Свежие Статьи
Кишечные бактерии влияют на сон

Кишечные бактерии влияют на сон

Ravn X – самый большой в мире дрон для запуска спутников в космос

Ravn X – самый большой в мире дрон для запуска спутников в космос

Туманность Скат исчезает быстрее, чем можно было подумать

Туманность Скат исчезает быстрее, чем можно было подумать

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+