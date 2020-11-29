В каких точках планеты может начаться новая пандемия?

Ученым уже известны два фактора, которые могут к возникновению новой пандемии

В 2015 году, во время выступления на конференции TED, основатель компании Microsoft Билл Гейтс объявил, что мир совершенно не готов к вспышкам опасных заболеваний. Пандемия коронавируса подтвердила его слова — на данный момент от заболевания умерло более миллиона людей по всему миру. Из-за того, что многие страны все это время пренебрегали сферой здравоохранения, число заражений по-прежнему растет. Недавно Билл Гейтс поделился, что в ближайшем будущем мир может пострадать от вспышки другого заболевания и человечеству уже сейчас нужно к ней готовиться. Ученые уже знают, какие факторы могут спровоцировать начало новой пандемии и выяснили, в каких точках мира она может начаться с большей долей вероятности.

Когда начнется новая пандемия?

О возможности начала новой пандемии Билл Гейтс рассказал в рамках подкаста с певицей Рашидой Джонс и написал в блоге Gates Notes. По его мнению, в самом худшем случае вспышка возникнет в ближайшие 3 года но, если человечеству повезет, она произойдет только через 20 лет. Он также отметил, что если люди извлекут урок от пандемии коронавируса, следующие вспышки заболеваний будут побеждены гораздо быстрее. В качестве примера правильной реакции на вспышку коронавируса он привел действие Южной Кореи и Австралии. По его словам, власти этих стран быстро проводили тестирование людей на зараженность и своевременно изолировали их от здоровых людей. Такой подход помог замедлить распространение болезни.

Важно отметить, что о возможности начала новой пандемии в ноябре предупреждала и Всемирная организация здравоохранения. В организации пояснили, что страны с надежной инфраструктурой и готовностью к экстренным ситуацией смогли быстрее всех принять меры по сдерживанию распространения вируса. Следовательно, властям стран следует быть более готовыми к следующим вспышкам болезней. Ведь они возникают неожиданно — вот предполагали ли вы во время празднования 2020 года, что он выдастся настолько тяжелым? Вряд ли.

Где начнется новая пандемия?

Ученые уже знают, в каких странах может произойти вспышка следующего опасного заболевания. По их мнению, она произойдет в городах, где плохо развита медицина и вблизи располагаются леса с дикими животными. Взяв во внимание эти факторы, они решили вычислить регионы нашей планеты, которые больше всего подвержены риску возникновения пандемий. Результаты состоящей из трех этапов научной работы были опубликованы в журнале Elsevier One Health.

Первым делом ученые нашли города, которые тесно граничат с дикими зонами. Они выяснили плотность населения этих городов, а также количество и разнообразие животных в лесах. На изображении ниже желтым цветом выделены регионы с высоким соотношением разнообразия животных и популяции людей.

На втором этапе научной работы исследователи выявили регионы с наименее развитой медициной. Считается, что в таких местах будет сложнее всего распознать новое заболевание и остановить его распространение. На третьем этапе ученые выяснили, в каких точках нашей планеты присутствуют наиболее глобальные сети воздушных перевозок. Это тоже очень опасный фактор, потому что через такие места болезни смогут быстрее всего распространяться по всему миру. Эти зоны были выделены красным цветом.

В конечном итоге было выяснено, что с большей долей вероятности следующая вспышка опасного заболевания произойдет в Африке или Азии. В большинстве городов этих территорий плохо развита медицина, но при этом осуществляются авиаперелеты. При всем этом, люди чаще всего контактируют с дикими животными. А это очень опасно, потому что коронавирус тоже передался людям от животных. Да и вообще, многие опасные болезни мы получили от диких животных: СПИД, лихорадка Эбола, малярия, оспа, чума и так далее.

В конечном итоге получается, что странам срочно нужно инвестировать в медицину. Делать это нужно прямо сейчас, потому что мы до сих пор далеки от полной победы над коронавирусом. Если человечеству удастся решить эту глобальную проблему, то следующие вспышки могут быть устранены гораздо быстрее. О том, как изменится мир после вспышки коронавируса можно почитать в этой статье.