Как определить что Земля круглая? Несколько простых советов

На снимке 2014 года, сделанном астронавтом Самантой Кристофоретти с борта Международной космической станции, видна кривизна Земли.

Действительно ли все знают, что земля круглая? Может показаться, что этот факт сегодня не должен ни у кого вызывать сомнений, однако в мире есть люди – и их не так уж и мало – на полном серьезе убежденные в том, что наша планета плоская. На самом же деле за столь, кхм, радикальным взглядом на мир, нередко скрывается полное непонимание физических законов и того, как устроена Вселенная вокруг нас. Между тем, история интеллектуальных поисков нашего вида важна и интересна. На фоне бесчисленных открытий, совершенных нашими предками и современниками, нет никакого смысла в том, чтобы верить в безумную теорию заговора, противоречащей здравому смыслу. Но если вы все же сомневаетесь в том, какой формы наша планета, эта статья для вас. Знакомим читателей с простыми способами, которые позволят вам понять почему земля на 100% не плоская.

Спутник нашей планеты

Итак, первый и наиболее очевидный факт – у нашей планеты есть Луна. Для древних греков Луна была загадкой, но после того, как в 1969 году человек впервые ступил на ее поверхность (если вы по какой-то причине в этом сомневаетесь, читайте наш материал о том, что нужно знать о полете человека на Луну) и привез на Землю лунный грунт и камни, мы знаем из чего она состоит и до сих пор продолжаем ее изучение.

Наблюдения древних греков, однако, положило начало пониманию человечеством того, что же за круглое тело красуется в ночном небе. Аристотель (384-322 до н. э.), например, сделал довольно много наблюдений о сферической природе Земли и заметил, что во время лунных затмений (когда вместо солнечного света на поверхность Луны падает тень Земли), тень на поверхности Луны круглая и принадлежит сферическому телу – нашей планете. Он также объявил, что земля круглая, судя по различным созвездиям, которые мы видим, удаляясь от экватора.

Лунное затмение 15 апреля 2014 года. На снимке можно увидеть тень Земли, пересекающую поверхность Луны. Форма тени изогнута, потому что земля сферическая.



Много столетий спустя Николай Коперник напишет знаменитую книгу под названием «О вращениях небесных сфер». К моменту ее выхода в обществе вот уже полтора тысячелетия будет главенствовать система устройства мира, предложенная древнегреческим ученым Клавдием Птолемеем. Она заключалась в том, что земля неподвижно покоится в центре Вселенной, а солнце и другие планеты вращаются вокруг нее. Эта система очень нравилась церкви, так как не противоречила ее основным канонам. Сегодня же мы знаем, что земля вращается по орбите вокруг Солнца и вокруг своей оси, а при каждом лунном затмении отбрасывает тень на собственный спутник. Так что она точно не плоская.

Корабли и горизонт

Если бы мир был плоским, то как «появлялись» бы корабли из-за горизонта? Если вы живете неподалеку от пляжа (ну а вдруг), то наверняка заметили это интересное явление: приближающиеся корабли не просто появляются из-за горизонта скорее, появляются из-под моря. Причина того, что корабли буквально «выходят из волн» в том, что наш мир не плоский, а круглый.

Представьте себе муравья, который идет по поверхности апельсина. Если посмотреть на апельсин с близкого расстояния, можно увидеть, как тело насекомого медленно поднимается над горизонтом ввиду кривизны поверхности апельсина. Если провести такой же эксперимент с длинной дорогой, эффект будет иным: муравей будет медленно «материализоваться» в поле зрения.

Корабли, как это известно, не выныривают из волн

Небо над нами

Вернувшись из путешествия в Египет, Аристотель заметил: «в Египте и на Кипре видны звезды, которых не видно в северных областях.» Явление это объясняется тем, что мы смотрим на звезды находясь на круглой поверхности. Аристотель также считал, что сфера Земли «небольших размеров, ведь в противном случае эффект такой легкой перемены местности не проявился бы так скоро». Чем дальше от экватора вы находитесь, тем дальше известные нам созвездия уходят к горизонту, сменяясь другими звездами. Если бы наша планета была плоской, этого бы не происходило.

Купите билет на самолет

Если вы когда-нибудь выезжали за пределы страны, особенно в дальние поездки, то наверняка заметили два интересных факта о самолетах и нашей планете: самолеты могут лететь по относительно прямой линии очень долго и при этом они не падают за край мира. Более того, самолеты могут летать вокруг нашей планеты без остановки. Если посмотреть в окно во время трансатлантического перелета то можно увидеть кривизну Земли на горизонте. Так что извините, сторонники теории плоской Земли, что разочаровали, но наша планета – круглая.