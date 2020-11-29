Что Чарлз Дарвин писал в своих записных книжках и где они хранятся?

Английский натуралист Чарлз Дарвин

Английский натуралист и путешественник Чарлз Дарвин является первым человеком, кто смог научным языком обосновать теорию эволюции. В ходе своих путешествий он изучал многие виды животных и растений, вследствие чего пришел к выводу, что все они имеют предков и со временем эволюционируют. Его самая известная книга «Происхождение видов» была опубликована 24 ноября 1859 года, поэтому в этот день ежегодно отмечается День эволюции. Во время своих исследований он активно вел дневники, которые долгое время хранились в библиотеке Кембриджского университета (Англия). В 2001 году эти записи были потеряны и сотрудники просто считали, что они просто оказались среди 10 миллионов других книг. Но недавно исследователи провели тщательный обыск библиотеки и исторически важных записей в ней не оказалось. Но куда же они могли исчезнуть и что интересного было написано в записных книжках?

Древо жизни Дарвина

Автор теории эволюции начал вести дневники в 1837 году. В них он писал о своих наблюдениях за разными породами домашних животных и растений, а также делился размышлениями о естественном отборе. Стоит напомнить, что естественный отбор является основным фактором эволюции. В ходе своих размышлений ученый пришел к выводу, что в ходе истории Земли в живых оставались самые приспособленные животные, а слабые виды умирали. Чтобы остаться в живых, животные и растения старались вырабатывать новые качества и у многих это получалось. У водных животных появлялись конечности для ходьбы по суше, возникали крылья и так далее. Это, по своей сути, и есть эволюция.

Чарлз Дарвин умер в 1882 году, в возрасте 73 лет. После его смерти, знаменитые дневники хранились в библиотеке Кембриджского университета. В них, как было сказано выше, были изложены его первые размышления о теории эволюции. Также в одном из дневников имелся набросок легендарного «Древа жизни Дарвина». Если говорить коротко, на этом рисунке изображено, как жизнь на Земле зарождалась начиная от крошечных бактерий и заканчивая человеком. Набросок был очень схематичным и небольшим, но со временем он был дополнен и оброс новыми ветвями.

Исчезновение дневников Дарвина

В 2001 году дневники Дарвина были перемещены в другой отдел библиотеки. После этого сотрудники хранилища долго не могли их найти и считали, что они просто затерялись среди 10 миллионов других книг. В 2020 году исследователи тщательно обыскали библиотеку и, к своему удивлению, не смогли найти дневники. После этого сотрудники библиотеки пришли к выводу, что дневники Чарлза Дарвина были украдены. Последний раз их видели в начале XXI века, значит, преступление было совершено около 20 лет назад. Но об этом стало известно только сейчас.

Английская полиция уже осведомлена о происшествии и дневники уже внесены в базу данных украденных произведений Международной организации уголовной полиции. Библиотекарь Джессика Гарднер (Jessica Gardner) опубликовала видеоролик с просьбой помочь в поиске украденных книг. По ее мнению, бывшие или нынешние сотрудники могут быть в курсе произошедшего и быть знакомыми с ворами. Скорее всего, дневники Чарлза Дарвина уже давно были проданы какому-нибудь коллекционеру за большую сумму денег. Но будет ли раскрыто это дело, пока никому неизвестно.





Чарлз Дарвин считается одним из самых великих ученых в истории человечества. Если бы не он, мы бы даже не подозревали, что человек произошел от обезьяны. Как и многие другие натуралисты, Чарлз Дарвин совершил кругосветное путешествие. Это произошло в 1831 году на корабле «Бигль». В ходе своего странствия он собрал много интересной информации о животных из самых разных концов света. Также он коллекционировал морских обитателей. Подробнее о нем и других знаменитых ученых можно почитать в этой статье.