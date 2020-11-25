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Китай запустил аппарат для сбора лунного грунта. Когда он вернется на Землю?

Китай запустил аппарат для сбора лунного грунта. Когда он вернется на Землю?

Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» со станцией «Чанъэ-5»

Китайское национальное космическое управление (CNSA) успешно запустило ракету «Чанчжэн-5». На ее борту оказалась автоматическая станция «Чанъэ-5», которая в ближайшие 23 дня совершит посадку на Луну, соберет образцы грунта и отправит их на Землю. Это первая миссия такого рода для Китая — ранее раздобыть лунный грунт удавалось только США и СССР. С тех пор прошло много времени и это первая подобная миссия за последние 44 года. Отправленная станция состоит из пяти модулей, каждая из которых выполняет по одной важной задаче. В рамках этой статьи предлагаю вместе разобраться для чего нужен каждый модуль, каким образом аппарат будет собирать лунный грунт и когда образцы вернутся на Землю.

 


Запуск и работа станции «Чанъэ-5»

Об успешном запуске ракеты «Чанчжэн-5» с лунной станцией «Чанъэ-5» рассказало издание The Guardian. Космический аппарат состоит из четырех модулей общей массой около 8 тонн. В самом низу расположен служебный модуль, который обеспечивает перелет от околоземной орбиты к окололунной и обратно. Как только станция «Чанъэ-5» приблизится к Луне, от служебного модуля отделится спускаемый модуль, оснащенный камерами и буром для добычи до 2 килограммов лунного грунта с глубины двух метров.

Китай запустил аппарат для сбора лунного грунта. Когда он вернется на Землю?

Конструкция станции «Чанъэ-5»

После добычи, образцы лунного грунта будут помещены во взлетный модуль. Он полетит обратно на окололунную орбиту и соединится со служебным модулем. Это модуль доставит груз обратно к Земле и на расстоянии 5 тысяч километров от планеты сбросит образцы грунта внутри возвращаемой капсулы прямо в атмосферу. Благодаря прочному корпусу, капсула должна сохранить собранный грунт в целостности. Ожидается, что он совершит мягкую посадку при помощи парашютов. Это произойдет уже в конце декабря 2020 года.

Зачем нужно собирать лунный грунт?

Образцы грунта будут взяты из вулканического района в Океане Бурь. Поэтому аппарату придется совершить посадку неподалеку от 70-километрового вулкана Пик Рюмкера. Он расположен на северо-западной части видимой стороны Луны. Исследователи ожидают, что станция «Чанъэ-5» возьмет образцы грунта возрастом около 1,2 миллиарда лет. Такой грунт намного моложе образцов, которые были добыты во время миссий, организованных США и Россией во второй половине XX века. Считается, что собранные данные помогут ученым узнать больше об этапах происхождения Луны и Земли.

Китай запустил аппарат для сбора лунного грунта. Когда он вернется на Землю?

Океан бурь на Луне

Если станция «Чанъэ-5» успешно выполнит свою задачу, Китай станет третьей в истории страной, которая добыла и доставила лунный грунт на Землю. После этого космическое управление CNSA планирует отправить на Луну станцию «Чанъэ-6». Он попробует собрать образцы грунта из полярной области земного спутника. Эти образцы могут сильно отличаться от всех ранее добытых. Например, у него наверняка совершенно другой возраст и ученым удастся узнать еще больше сведений об эволюции планет Солнечной системы.

Китай запустил аппарат для сбора лунного грунта. Когда он вернется на Землю?

Лунный грунт на Земле хранится примерно так

Предыдущие миссии

Последний раз человечество доставило лунный грунт на Землю в рамках советской миссии «Луна-24». Одноименная межпланетная станция была отправлена 9 августа 1976 года. Достигнув земного спутника, аппарат добыл образцы грунта с глубины двух метров. В конечном итоге, после изучения образцов на Земле, было доказано наличие воды на Луне. Аналогичные результаты были получены в рамках американских проектов «Клементина» в 1994 году и Lunar Prospector в 1998 году.

Китай запустил аппарат для сбора лунного грунта. Когда он вернется на Землю?

Межпланетная станция «Луна-24»

Образцы лунного грунта впервые были доставлены на Землю в 1969 году, в рамках миссии «Аполлон-11». Они хранятся в Космическом центре имени Джонсона и в 2002 году были украдены стажером NASA по имени Тед Робертс (Ted Roberts). Он со своей подругой утащили 270 килограммов лунных камней и намеревались продать их на черном рынке. И их коварный план оказался бы очень прибыльным, потому что за такие камни можно было получить примерно 21 миллион долларов. Но Тед Робертс был вовремя пойман и заключен в тюрьму на целых 8 лет.

25 ноябрь 2020 /
Новости технологий
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