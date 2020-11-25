Китай запустил аппарат для сбора лунного грунта. Когда он вернется на Землю?

Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» со станцией «Чанъэ-5»

Китайское национальное космическое управление (CNSA) успешно запустило ракету «Чанчжэн-5». На ее борту оказалась автоматическая станция «Чанъэ-5», которая в ближайшие 23 дня совершит посадку на Луну, соберет образцы грунта и отправит их на Землю. Это первая миссия такого рода для Китая — ранее раздобыть лунный грунт удавалось только США и СССР . С тех пор прошло много времени и это первая подобная миссия за последние 44 года. Отправленная станция состоит из пяти модулей, каждая из которых выполняет по одной важной задаче. В рамках этой статьи предлагаю вместе разобраться для чего нужен каждый модуль, каким образом аппарат будет собирать лунный грунт и когда образцы вернутся на Землю.

Запуск и работа станции «Чанъэ-5»

Об успешном запуске ракеты «Чанчжэн-5» с лунной станцией «Чанъэ-5» рассказало издание The Guardian. Космический аппарат состоит из четырех модулей общей массой около 8 тонн. В самом низу расположен служебный модуль, который обеспечивает перелет от околоземной орбиты к окололунной и обратно. Как только станция «Чанъэ-5» приблизится к Луне, от служебного модуля отделится спускаемый модуль, оснащенный камерами и буром для добычи до 2 килограммов лунного грунта с глубины двух метров.

Конструкция станции «Чанъэ-5»

После добычи, образцы лунного грунта будут помещены во взлетный модуль. Он полетит обратно на окололунную орбиту и соединится со служебным модулем. Это модуль доставит груз обратно к Земле и на расстоянии 5 тысяч километров от планеты сбросит образцы грунта внутри возвращаемой капсулы прямо в атмосферу. Благодаря прочному корпусу, капсула должна сохранить собранный грунт в целостности. Ожидается, что он совершит мягкую посадку при помощи парашютов. Это произойдет уже в конце декабря 2020 года.

Зачем нужно собирать лунный грунт?

Образцы грунта будут взяты из вулканического района в Океане Бурь. Поэтому аппарату придется совершить посадку неподалеку от 70-километрового вулкана Пик Рюмкера. Он расположен на северо-западной части видимой стороны Луны. Исследователи ожидают, что станция «Чанъэ-5» возьмет образцы грунта возрастом около 1,2 миллиарда лет. Такой грунт намного моложе образцов, которые были добыты во время миссий, организованных США и Россией во второй половине XX века. Считается, что собранные данные помогут ученым узнать больше об этапах происхождения Луны и Земли.

Если станция «Чанъэ-5» успешно выполнит свою задачу, Китай станет третьей в истории страной, которая добыла и доставила лунный грунт на Землю. После этого космическое управление CNSA планирует отправить на Луну станцию «Чанъэ-6». Он попробует собрать образцы грунта из полярной области земного спутника. Эти образцы могут сильно отличаться от всех ранее добытых. Например, у него наверняка совершенно другой возраст и ученым удастся узнать еще больше сведений об эволюции планет Солнечной системы.

Предыдущие миссии

Последний раз человечество доставило лунный грунт на Землю в рамках советской миссии «Луна-24». Одноименная межпланетная станция была отправлена 9 августа 1976 года. Достигнув земного спутника, аппарат добыл образцы грунта с глубины двух метров. В конечном итоге, после изучения образцов на Земле, было доказано наличие воды на Луне. Аналогичные результаты были получены в рамках американских проектов «Клементина» в 1994 году и Lunar Prospector в 1998 году.

Образцы лунного грунта впервые были доставлены на Землю в 1969 году, в рамках миссии «Аполлон-11». Они хранятся в Космическом центре имени Джонсона и в 2002 году были украдены стажером NASA по имени Тед Робертс (Ted Roberts). Он со своей подругой утащили 270 килограммов лунных камней и намеревались продать их на черном рынке. И их коварный план оказался бы очень прибыльным, потому что за такие камни можно было получить примерно 21 миллион долларов. Но Тед Робертс был вовремя пойман и заключен в тюрьму на целых 8 лет.