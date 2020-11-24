Могут ли роботы помочь в лечении душевных болезней?

Могут ли роботы заменить психотерапевтов? Как это ни странно, результаты исследования показали, что роботы могут оказаться даже лучшими психологами, чем люди.

Хотели бы вы общаться с роботом? А с роботом-психологом? Как показали результаты исследования, проведенного технической компанией Oracle и HR-консалтинговой фирмой Workplace Intelligence, 82% опрошенных в 11 странах считают, что роботы помогают справляться с психологическими проблемами лучше, чем люди. Однако по мнению исследователей у подобного общения есть значительные минусы, так как существуют важные человеческие качества, которые не могут воспроизвести современные технологии. Тем не менее по мере развития систем искусственного интеллекта (ИИ), роботы превратились из несбыточной мечты далекого будущего в реальность и даже получили рабочие места. Так что насчет роботов-психологов? Давайте разбираться.

Психическое здоровье и роботы

2020 год для всех нас оказался не простым. Согласно результатам сразу нескольких научных исследований, пандемия Covid-19 негативно сказалась на психическом здоровье людей по всему миру. В работе Oracle и Workplace Intelligence также говорится, что «пандемия усилила стресс, связанный с работой у многих людей, что негативно сказалось на психическом здоровье 78% глобальной рабочей силы.» Учитывая нехватку специалистов в области психического здоровья и социальных работников во многих странах, некоторые эксперты считают, что использование роботов может помочь клиникам диагностировать заболевания, предоставляя психиатрам и психологам больше времени для консультирования других пациентов.

Недавно исследователи из Массачусетского технологического института разработали нейросетевую модель, которая может обнаружить депрессию в речевых паттернах в записанном тексте и аудио разговоре. В будущем модель может быть добавлена в мобильные приложения, которые отслеживают текст и голос пользователя на предмет психического расстройства. Эта технология может быть особенно полезна людям, которые не могут обратиться в психиатрическую клинику для постановки диагноза из-за расстояния, стоимости или даже неудобства перед врачом.

Еще одно не менее интересное исследование Австралийского центра роботизированного зрения ( Australian Centre for Robotic Vision) и Квинслендского Технологического Университета показало, что социальные роботы обладают огромным потенциалом и могут помочь людям справиться с депрессией, наркоманией и алкоголизмом, а также с расстройствами пищевого поведения.

Роботы также могут проложить путь к новым методам лечения, возможностям вовлечения труднодоступных групп населения и улучшению реакции пациентов – по крайней мере к такому выводу пришли исследователи из Технического Университета Мюнхена (TUM). В ходе работы исследователи изучали этические последствия общения с роботом-психологом и обнаружили, что роботы намного легче манипулируют людьми, чем другие люди. Согласитесь, довольно неожиданно, хоть работа и имеет ряд ограничений.

Роботы, эмпатия и другие проблемы

И все же, в общении между человеком и роботом существует ряд проблем. Особенно выделяется проблема эмпатии – осознанного сопереживания эмоциональному состоянию другого человека. На сегодняшний день не существует ни одной программы, которая позволила бы машине сопереживать человеческим эмоциям. А это – важнейший компонент психотерапии для огромного количества людей.

Слишком человекоподобные роботы неизбежно становятся воплощением эффекта «зловещей долины».

Исследователи отмечают, что роботы или системы искусственного интеллекта помогают в определенной степени, но когда речь заходит о более сложных проблемах, например глубоко укоренившихся семейных проблемах или сложных конфликтах между близкими друзьями. Иными словами, сегодня ИИ не сможет удовлетворить всем нашим потребностям. Роботы запрограммированы говорить определенные вещи, но они не смогут в полной мере понять вас и ваши чувства.

Еще одной проблемой в общении между человеком и роботом, о которой нередко забывают, является так называемый эффект «зловещей долины». Впервые гипотезу зловещей долины сформулировал японский ученый-робототехник Масахиро Мори. Явление подразумевает, что робот или другой объект, который выглядит или действует примерно как человек, вызывает неприязнь и отвращение у наблюдателей. Действительно, представьте, что вам предстоит сеанс с роботом-психологом, похожим на человека как две капли воды. Какие эмоции вы испытаете от общения с доктором? Ответ будем ждать в комментариях к этой статье.