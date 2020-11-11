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Самый дешевый электромобиль за 4000 долларов. Чем он хорош?

Самый дешевый электромобиль за 4000 долларов. Чем он хорош?

Купили бы такой за 320 000 рублей?

Когда мы говорим про электромобиль, первое, что приходит в голову — Tesla. Кто-то еще вспомнит Nissan Leaf, Porsche Taycan, и может быть что-то еще. Найдутся даже те, кто вспомнит Ё-мобиль, пусть он и не чисто электрический, и даже Lada Ellada. Все это хорошо, но слышали ли вы о Wuling Hong Guang Mini EV? А ведь это компактный электромобиль, который в пересчете на рубли стоит чуть больше 300 000 рублей. Пока продажи в России не планируются, но уже можно смело говорить о том, что электромобили за какие-то десять лет стали по-настоящему массовыми и перестали стоить слишком дорого. Чем будет больше недорогих моделей, а соответственно, и больше владельцев таких автомобилей, тем лучше станет инфраструктура и все мы постепенно уйдем от бензина. Давайте помечтаем об этом, глядя на нового китайского малыша.

 


Самый дешевый электромобиль

На самом деле этот автомобильчик нельзя назвать настоящей новинкой, так как он производится уже с начала лета этого года. Wuling Hong Guang Mini EV пока можно купить только в Китае а производит его SAIC-GM-Wuling Automobile — совместное предприятие SAIC Motor, Liuzhou Wuling Motors Co Ltd и General Motors. Настоящим успехом автомобиля было то, что с момента запуска он собрал более 50 000 заказов и это количество только растет. Даже для Китая это существенная цифра. Особенно, если мы говорим не об обычном автомобиле, а об электрическом.

Автомобиль не просто отлично продается, но и является самым покупаемым автомобилем ”на батарейках” в стране. Это подтверждают данные Inside EV, которая сообщает о росте спроса на Hong Guang Mini EV.

Самый дешевый электромобиль за 4000 долларов. Чем он хорош?

Внешне автомобильчик очень симпатичен.

Одним из факторов роста стала приятная для китайского пользователя внешность автомобиля (они любят такие автомобили и подобные аксессуары). Также в условиях пандемии нет почти ни одного более доступного средства передвижения. Стартовая цена Hong Guang Mini EV начинается от 4 162 доллара США (примерно 320 000 рублей). Если вы готовы заплатить за максимальную комплектацию, то полностью ”упакованный” автомобиль обойдется вам в 5 607 долларов США (примерно 433 000 рублей). Если кто-то скажет, что это много, то на рынке можно найти электрические велосипеды, которые стоят дороже.

Комплектация Wuling Hong Guang Mini EV

Не стоит думать, что цена снижена в ущерб безопасности. Конечно, она будет хуже, чем у автомобилей за 30 000+ долларов, но все базовые требования соблюдены. Более того, в автомобиле есть антиблокировочная системы, система контроля давления в шинах и задние датчики парковки. На фотографиях, которые сделаны для прессы, можно даже разглядеть кондиционер, электрические стеклоподъемники и стереосистему.

Самый дешевый электромобиль за 4000 долларов. Чем он хорош?

С безопасностью все должно быть довольно неплохо.

Пусть в автомобиле и не будет огромного сенсорного дисплея на центральной панели, но при такой цене и базовой монохромной приборной панели более чем достаточно. Как и аудиосистемы, которая не сможет выдать Hi-End звука, а будет просто воспроизводить музыку. В конце концов, подобная аппаратура уже давно стала обязательным минимум любого автомобиля.

Самый дешевый электромобиль за 4000 долларов. Чем он хорош?

Внутри есть все необходимое.

Wuling Hong Guang Mini EV считается хэтчбеком, а вместить он способен четырех человек. Для перемещения используется электродвигатель мощностью 13 кВт, развивающий 17,4 лошадиных сил и 83 Нм крутящего момента. Такие показатели достаточны для того, чтобы развивать скорость до 100 км/ч и преодолевать расстояние до 170 километров.

Самый дешевый электромобиль за 4000 долларов. Чем он хорош?

Скромная приборная панель Wuling Hong Guang Mini EV.

Лучший городской автомобиль

С такими показателям автомобиль является чуть ли не лучшим соотношением цена/качество для городского транспортного средства. С таким электромобилем не будет проблем с парковкой, его пробега хватит для ежедневных задач, а электрическая составляющая позволит прилично сэкономить на топливе. А еще, если в городе будет много таких автомобилей, то это позволит решить одну из главных проблем Китая — плохую экологию в городах.

Самый дешевый электромобиль за 4000 долларов. Чем он хорош?

В этом автомобиле можно даже сложить заднее сиденье.

Конечно, на таком автомобильчике не получится с комфортом путешествовать на дальние расстояния. Вот только большинству жителей Китая это и не нужно. А если кто-то и хочет этим заниматься, то такой автомобиль при его цене можно купить как второй для того, чтобы ездить по городу. Он не обременит бюджет даже относительно небогатых жителей.

Самый дешевый электромобиль за 4000 долларов. Чем он хорош?

В машину можно упаковать даже чемодан, но тогда она станет двухместной.

Что касается продаж на других рынках, пока точной информации по этому поводу нет. Есть только вероятность того, что производитель сможет это сделать. Проблема даже не в том, чтобы произвести достаточное количество автомобилей, а в том, чтобы обеспечить базу для реализации в других странах.

Для этого надо пройти все необходимые сертификации, разбить несколько машин, чтобы доказать соответствие региональным нормам, обеспечить рекламу на новом для себя рынке и так далее. Даже если все это будет сделано, недостаточно просто привезти 1000 машин в страну. Надо также обеспечить сеть дилерских центров, обучить мастеров заниматься обслуживанием автомобиля и равномерно забить склады запчастями для него.

Инфраструктура для электромобилей в России

Все это требует огромных затрат и может просто не окупиться на таком рынке, как, например, российский, где спроса на небольшие автомобили почти нет. У нас больше всего востребованы кроссоверы. Даже небольшая цена пока не способна заставить людей совершить такую покупку. Тем более, что есть кредиты, которые для многих решают проблему нехватки средств.

Самый дешевый электромобиль за 4000 долларов. Чем он хорош?

Так выглядит скромный салон бюджетного автомобиля.

Также проблемой является недостаточность инфраструктуры. Именно поэтому, если такая машина и будет продаваться на нашем рынке, то по началу только в крупных городах, а покупать ее будут в основном как второй автомобиль. Зато это способно привести к тому, что сеть зарядных станций, которая в целом начала развиваться, постепенно станет все более и более крупной. 

В Европе с этим проблем существенно меньше и туда автомобиль придет с куда большей долей вероятности, только цена его, скорее всего, существенно вырастет. Особенно он будет востребован в странах центральной и северной части Европы, где есть явные проблемы с узкими улицами старых городов и стремление жителей к экологии.

Пока рано говорить о покорении мира китайскими электромобилями, но учитывая их интерес к этому направлению и то, как они берутся за дело — все возможно. Например, из недавнего можно вспомнить, как знаменитая британская Lotus объявила о полном переходе на электромобили. А она входит в состав Volvo, купленной несколько лет назад китайским холдингом Geely Automobile. Это как нельзя лучше иллюстрирует подход китайцев к электрической технике.

11 ноябрь 2020 /
Новости технологий
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