Почему белорусская АЭС прекратила работу и опасно ли это?

Заметили, что атомные станции всегда фотографируют в ясную погоду. Наверное, чтобы она не выглядела такой устрашающей.

Несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко поучаствовал в церемонии торжественного ввода в эксплуатацию новой атомной электростанции, которая должна очень сильно помочь в обеспечении республики электроэнергией. Как говорится, ”не прошло и …”, как работу станции пришлось экстренно останавливать. Виной тому оказался взрыв оборудования, которое в том числе отвечает за безопасность работы объекта. Проблема не могла остаться без внимания, ведь у нас еще свежи в памяти Чернобыль и Фукусима, оставившие свой мрачный след не только в прошлом, но и в будущем. Одно то, что станция находится в самом центре Европы, откуда рукой подать до многих крупных столиц, включая Москву, уже заставляет насторожиться и мысленно попросить руководство БелАЭС не запускать ее заново. Давайте разберемся, что там произошло и настолько это опасно для окружающих.

Что случилось на белорусской атомной станции

Согласно информации, которая появилась в Сети, проблемы на атомной станции начались еще в воскресенье — на следующий день после запуска оборудования. Широкой огласки эта информация не получила, но станция перестала вырабатывать мощность.

В момент аварии система находилась в рабочем состоянии, но не использовалась на полную мощность. На первых этапах проводятся различные проверки в некоторых режимах работы, часто близких к критическим. В этот момент и произошло то, что наделало так много шума, что даже правительство Литвы обратилось к руководству страны, выразив свои опасения по поводу происходящего. Заявление опубликовано на сайте правительства прибалтийской страны.

Взрыв на АЭС в Белоруссии

Как бы страшно это не прозвучало, но на атомной станции произошел взрыв. Взорвались несколько трансформаторов напряжения. Это оборудование предназначено для измерения напряжения в силовых электрических цепях. Трансформаторы были установлены на одном из агрегатов, связанных c генератором первого энергоблока.

Специалисты, в том числе независимые, утверждают, что формально ничего страшного не произошло и ситуацию, хоть и нельзя считать штатной, но и к критическим она не относится. Правда, все в один голос отмечают, что проверка остального оборудования, выяснение причин поломки и устранение неисправности займет много времени.

Успокоить нас должны слова экспертов, которые говорят о том, что такая нештатная ситуация не способна привести к утечке радиации. Если они лукавят, ошибаются или проблема сложнее, чем нам сказали, совсем скоро должна появиться информация об изменении радиационного фона в некоторых регионах.

Кто виноват в аварии на атомной станции в Белоруссии

На данный момент основным виновником происшедшего считается производитель вышедшего из строя оборудования, хотя по результатам расследования могут быть выявлены и другие причастные к инциденту.

По словам источников, знакомых с ситуацией, производителю взорвавшихся трансформаторов уже направлена претензия. Он должен будет принят участие в расследовании происшествия и компенсировать расходы, связанные с устранением его последствий.

Больше информации появится, когда будут опубликованы первые результаты этого расследования. Пока же, по некоторой информации, работа станции в некоторых тестовых режимах продолжается.

Кто построил БелАЭС

Строительство атомной электростанции в Белоруссии является по-настоящему международным проектом. В ее создании принимала участие команда специалистов из России, Белоруссии и Украины. Основной рабочей силой на станции являются также представители этих стран, число которых достигает 2500 человек.

Генеральным подрядчиком строительства станции выступает госкорпорация ”Росатом”. Всего в составе БелАЭС планируется работа двух реакторов ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. Они должны обеспечить энергией значительную часть энергосистемы Белоруссии.

Ранее по этому проекту госкорпорацией ”Росатом” уже были построены три энергоблока такого же типа. Они уже несколько лет успешно работают в составе Нововоронежской АЭС и Ленинградской АЭС. Правда, стоит отметить, что ранее сообщалось об аналогичном происшествии на последней. К серьезным последствиям это не привело.

Где в Белорусии атомная станция

БелАЭС была построена около города Островец Гродненской области. Изначально планировалось ввести ее в эксплуатацию 7 ноября 2020 года. На этот день и была намечена торжественная церемония запуска. При этом в энергетическую систему Белоруссии станцию включили еще 3 ноября.

Естественно, в открытии станции принимал участие президент республики.

По расчетам станция должны проработать 60 лет, после чего регламентные работы смогут увеличить срок ее службы до 100 лет. Это делает проект рентабельным, хоть и не самым безопасным источником энергии.