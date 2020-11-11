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«Луноход-1» был запущен 50 лет назад. Как он был устроен и для чего нужен?

«Луноход-1» был запущен 50 лет назад. Как он был устроен и для чего нужен?

Советский «Луноход-1»

10 ноября 1970 года советские астрономы успешно запустили в космос первый в мире планетоход с дистанционным управлением. Им стал «Луноход-1», который достиг поверхности Луны 17 ноября 1970 года и проработал на ней вплоть до 14 сентября 1971 года. За это время он проехал 10 540 метров и изучил особенности лунного грунта, а также другие свойства космического объекта. С этого момента прошло ровно 50 лет и это отличный повод, чтобы рассказать обо всех ключевых моментах миссии. Ведь запуск первого планетохода — это не просто взять и отправить его в сторону Луны. Все происходило гораздо сложнее. Стоит начать с того, что для отправки аппарата использовалась межпланетная станция «Луна-17», которая вместе с луноходом до сих пор лежит на поверхности Луны.

 


Запуск «Лунохода-1»

Как и говорилось выше, для отправки «Лунохода-1» на Луну была использована межпланетная станция «Луна-17». Он был выведен на орбиту нашей планеты при помощи ракеты-носителя «Протон». Выведение космического аппарата на траекторию полета к Луне обеспечили первые три ступени носителя и разгонный блок. Запуск произошел 10 ноября 1970 года в 17 часов 44 минуты 01 секунду с расположенного в Казахстане космодрома Байконур.

«Луноход-1» был запущен 50 лет назад. Как он был устроен и для чего нужен?

Межпланетная станция «Луна-17»

Полет до Луны занял целую неделю. Межпланетная станция «Луна-17» управлялась с Земли и 12 и 14 ноября 1970 года астрономы слегка изменили траекторию его движения, чтобы в конечном итоге аппарат достиг заранее отмеченной точки на поверхности земного спутника. Станция подлетела к Луне 15 ноября и вышла на орбиту одного из искусственных спутников Луны. Снижение аппарата начало происходить 16 ноября, а уже 17 ноября, в 6 часов 46 минут 50 секунд, станция «Луна-17» совершила успешную посадку. Местом посадки стало так называемое Море дождей (Mare Imbrium), расположенное в северо-западной части видимой с Земли стороны Луны.

«Луноход-1» был запущен 50 лет назад. Как он был устроен и для чего нужен?

Цветная фотография «Лунохода-1»

После тщательного осмотра места посадки, в в 9 часов 28 минут того же дня «Луноход-1» съехал на лунный грунт. С этого момента первый в мире планетоход приступил к изучению поверхности Луны.

Конструкция «Лунохода-1»

В цели «Лунохода-1» входили изучение особенностей лунной поверхности, выяснение уровня радиоактивного и рентгеновского космического излучения, а также анализ химического состава лунного грунта. Аппарат весил 756 килограмм, оснащался восемью колесами и мог двигаться со двумя скоростями — 0,8 и 2,0 километров в час. Колеса с металлической сеткой позволяли ему проходить через выступы высотой 35 сантиметров и трещины шириной до 1 метра. На верхней части корпуса имелась солнечная батарея, которая заряжала аккумулятор.
Оборудование «Лунохода-1» состояло из шести частей:

  • камер для снятия фотографий. Одна из них была рабочей, а вторая — запасной;
  • спектрометра для измерения интенсивности электромагнитного излучения;
  • рентгеновского телескопа для наблюдения удаленных объектов в рентгеновском спектре;
  • одометра для измерения оборотов колеса. При помощи него астрономы вычислили, какое расстояние проехал луноход;
  • детектора радиации для слежения за уровнем радиационной активности;
  • лазерного рефлектора для измерения расстояния между двумя точками на поверхности Луны.

Также на корпусе аппарата имелись антенны для связи с Землей. Для управления «Луноходом-1» использовался специальный пульт. Пилотом аппарата был Вячеслав Довгань — кандидат военных наук и автор более 120 научных работ.

«Луноход-1» был запущен 50 лет назад. Как он был устроен и для чего нужен?

Вячеслав Довгань за пультом управления «Луноходом-1»

Успехи «Лунохода-1»

«Луноход-1» проработал на поверхности земного спутника 302 дня и преодолел 10 540 метров со средней скоростью 0,14 километров в час. Максимальная скорость, которую он смог набрать, составила 2 километра в час. Важно отметить, что большую часть времени он находился в неподвижном состоянии и занимался сбором научных данных. При помощи своего оборудования он сделал и передал на Землю более 20 000 изображений, 206 панорамных снимков и 25 рентгеновских анализов химического состава лунного грунта. Также он часто использовал пенетрометр — устройство, которое вводит инструмент в вязкую среду и оценивает его густоту. При помощи него исследователи получили информацию о физических свойствах поверхности Луны.

Успешный запуск «Лунохода-1» позволил СССР сделать рывок в космической гонке с США во второй половине XX века.

11 ноябрь 2020 /
Новости технологий
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