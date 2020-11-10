Как выглядит самое сильное животное и где оно живет?

Могли бы вы подумать, что самые сильные животные в мире выглядят так?

Некоторые люди уверены, что самыми сильными в мире животными являются слоны, потому что они могут удерживать на своей спине сотни килограммов. Но когда ученые говорят о силе животного, их не интересует фактический вес, который они способны поднять. Они обращают внимание на вес, который животное может поднять по отношению к собственному весу. Слоны могут удерживать на своей спине до 25% от собственного веса. А вот муравьи способны поднимать грузы в 30 раз больше своей массы — так что же, они и есть самые сильные животные в мире? Ученые уверены, что нет, потому что жуки-навозники (Onthophagus taurus) способны носить на себе груз весом в 1141 раз больше массы их собственного тела. Чтобы выяснить это, ученые провели весьма необычный и в какой-то мере даже детский эксперимент.

Жук-навозник

Неожиданный факт из животного мира был опубликован в научном журнале Science. О том, что жуки-навозники вида Onthophagus taurus являются очень сильными, ученые догадывались уже давно. Но чтобы проверить, насколько они являются сильными, им пришлось провести научный эксперимент. Они приклеили к надкрыльникам жука прочную нить и перекинули через перекладину. К противоположному концу нити они привязали ведерко, к которой по каплям наливалась вода. Оказалось, что они способны поднять ведро массой в 1141 раз превышающей их собственный вес. Это примерно то же самое, если бы человек мог поднимать грузовик с прицепом.

Сами по себе жуки-навозники очень маленькие

С чем связана их удивительная сила, ученым неизвестно. Но они активно изучают насекомое и на данный момент известно, что в среднем их длина составляет около 1 сантиметра. Питаются жуки-навозники, как можно понять из названия, навозом. Самцы отличаются от самок тем, что имеют на голове крупные рога. Они используются ими во время сражений за внимание самок. Из-за наличие отростков на голове, этих жуков также называют «калоеды двурогие». Самки же примечательны тем, что перед откладыванием яиц, приносят в нору навоз, который необходим для питания личинок. Так что, навозом питаются не только взрослые особи, но и личинки.

Жуков-навозников можно встретить во многих уголках нашей планеты. Есть сообщения о том, что они обитают даже на территории России, а именно в Краснодарском крае и Адыгее. И это отлично, что они есть, потому что благодаря этим жукам повышается плодородность почв. Также эти насекомые очень любят поесть, поэтому мухам, которые тоже не прочь поесть навоза, остается меньше еды. А большому количеству мух еще никто особо не радовался. Считается, что чем больше численность жуков-навозников, тем меньше летает мух. А ведь эти двукрылые создания являются переносчиками многих инфекционных заболеваний.





Жук-носорог

В мире существует еще один вид насекомых, представители которого очень похожи на упомянутых выше жуков-навозниках. Речь идет о жуках-носорогах (Oryctes nasicornis), которые способны поднимать вес, который в 850 раз больше их собственного. Они чуть слабее жуков-навозников, но при этом крупнее их. Длина их тела достигает 6 сантиметров, а масса равна 25 граммам. Их можно повстречать на территории многих европейских стран, особенно на склонах гор и старых дубовых лесах. Их можно узнать по наличию на голове одного рога, который тоже необходим для сражений за внимание самок. Жуки-носороги питаются гнилыми фруктами.

Итак, жук-навозник является самым сильным животным на свете. Но не стоит недооценивать физическую силу и других живых созданий. Взять, к примеру, тех же слонов. В Книге рекордов Гиннеса самый тяжелый слон в мире имеет массу более 12 тонн, а его рост достигает 3 метров. При помощи своего хобота слоны способны понимать объекты массой до 275 килограммов. И это умение им здорово помогает в жизни, потому что самкам иногда приходится подхватывать своих 100-килограммовых детенышей и переносить в другое место. Если же масса груза составляет около 1 тонны, слоны могут их не поднимать, а тащить за собой. В общем, настоящие силачи.



