Американская компания Pfizer объявила о создании рабочей вакцины от коронавируса

Как и российская вакцина, американская будет вводиться двумя дозами

Американский производитель лекарств Pfizer объявил в понедельник, 9 ноября о завершении первых испытаний своей вакцины от коронавируса на людях. Новая вакцина оказалась достаточно эффективной в борьбе с COVID-19, что является многообещающим достижением, поскольку мир с нетерпением ждал каких-либо положительных новостей во время пандемии, в результате которой уже погибли более 1,2 миллиона человек. Компания заявила, что вакцина оказалась более чем на 90% эффективна в предотвращении заболевания среди добровольцев, у которых до этого не было коронавирусной инфекции. Если результаты подтвердятся, такой уровень защиты поставит новую вакцину от коронавируса в один ряд с высокоэффективными вакцинами от таких болезней, как корь.

Американская вакцина от коронавируса

Pfizer разработала вакцину совместно с немецким производителем лекарств BioNTech и опубликовала некоторые подробности клинических испытаний, основанные на первом обзоре данных внешней группой экспертов. Компания планирует обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США с просьбой об экстренном разрешении на введение двухдозовой вакцины после того, как соберет данные о том, что вакцина безопасна.

Это исторический момент, — говорит Катрин Янсен, старший вице-президент и руководитель отдела исследований и разработок вакцин компании Pfizer. — Во время пандемии мы поставили себе цель, которую никто пока не достиг — разработать вакцину в течение года.



В то же время не совсем корректно утверждать, что в мире пока нет вакцин от коронавируса. Так, еще в августе Россия заявила о разработке первой в мире вакцины «Спутник V», и сейчас активно разрабатывает еще одну вакцину.

Штаб-квартира компании BioNTech в Германии

Поможет ли вакцина от коронавируса?

Ученые призывают не сильно надеяться на эти результаты и не преувеличивать их до тех пор, пока не будут собраны более подробные данные о безопасности и эффективности вакцины. И никто пока не знает, как долго может длиться защита вакцины от коронавируса.

Тем не менее, такое развитие событий делает Pfizer первой коммерческой компанией, объявившей о положительных результатах испытаний вакцины против коронавируса. Этой новости оказалось достаточно, чтобы дать людям надежду на возвращение в привычное русло — в частности, резко выросли акции компаний, которые занимались авиаперевозками и другим бизнесом, который больше всего пострадал в пандемию.

Акции компании EasyJet выросли на 30%

Кто разрабатывает вакцины от коронавируса?

В настоящий момент одиннадцать вакцин находятся на поздней стадии испытаний, в том числе четыре в США и две в России. Успехи Pfizer могут послужить хорошим предзнаменованием для вакцины другой фармацевтической компании — Moderna, в которой используется аналогичная технология. Moderna заявила, что ее результаты испытаний также могут быть получены позже в этом месяце.

Примечательно, что эта новость появилась всего через несколько дней после того, как Джозеф Байден одержал победу над президентом Трампом на президентских выборах в США. Трамп неоднократно намекал, что вакцина будет готова к дню выборов, 3 ноября.

Будет ли вакцина от коронавируса бесплатной?

Испытания вакцины Pfizer на добровольцах, фото NY Times

Правительство США обещало выделить Pfizer 1,95 миллиарда долларов на поставку 100 миллионов доз для федерального правительства, которые будут бесплатно переданы американцам. То есть вакцину хотят сделать бесплатной. Однако пока Pfizer не брала никаких денег от американского правительства. И если она справится своими силами, то сможет продавать вакцину.

Данные, опубликованные Pfizer, были представлены в пресс-релизе, а не в рецензируемом медицинском журнале. И это не является окончательным доказательством того, что вакцина безопасна и эффективна, первоначальные данные об эффективности более 90% вакцины могут измениться по мере продолжений испытаний.

Это действительно впечатляющее число, — говорит Акико Ивасаки, иммунолог из Йельского университета. Я не ожидал, что эффективность будет такой высокой. Я готовился примерно к 55%.



Если финальная вакцина будет иметь такой уровень эффективности, он будет выше, чем даже у вакцины против гриппа. Таким образом в мире будет уже две официально зарегистрированные вакцины — американская от Pfizer и российская «Спутник V». Какой вакцине вы бы доверились?