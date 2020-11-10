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Какие опасные вещества есть в домашней пыли?

Какие опасные вещества есть в домашней пыли?

Домашняя пыль может стать не только причиной аллергии, но и привести к бесплодию

Прямо сейчас вокруг вас летают миллионы частиц пыли диаметром примерно с толщину человеческого волоса. Некоторые люди считают, что пылью является отмершие клетки человеческой кожи, но это не так. Помимо них, частицами пыли являются многие другие крошечные объекты вроде фрагментов тканей и даже опасных для человеческого организма химических веществ. Недавно ученые из Канады выяснили, что практически в каждом доме летают частицы веществ, которые используются производителями различных изделий, чтобы сделать их стойкими к огню. Казалось бы, все отлично — огнестойкое покрытие наверняка сокращает количество пожаров. Только вот эти вещества очень ядовиты для людей, потому что негативно влияют на психическое здоровье, а также могут стать причиной бесплодия и онкологических заболеваний. Но откуда они берутся?

 


Что такое пыль?

Пылью принято называть крошечные частицы, которые могут парить в воздухе и хаотично менять свое направление при дуновениях ветра. В одних источниках пылью называются частицы длиной около 75 микрометров, а в других — длиной до 2 миллиметров. Но размер это далеко не главный параметр пыли. Гораздо важнее, сколько времени частица может свободно витать в воздухе. Например, относительно большой кусочек нити длиной в несколько миллиметров может не падать на пол несколько минут и его вполне себе можно считать частицей пыли. А вот металлический шарик диаметров в несколько микрометров быстро падает на пол — это не пыль.

Опасность пыли

Скорее всего, в мире очень мало помещений, внутри которых нет пыли. Крошечные частицы разве что не витают в серьезных лабораториях, где тщательно проводят уборку. В наших квартирах пыли очень много и полностью избавиться от нее вряд ли можно. Особенно много ее накапливается на диванах, одеялах, подушках и прочих спальных принадлежностях. В них обитает множество пылевых клещей, которые вызывают у некоторых людей аллергические реакции. Зуд на коже, чихание, кашель — это далеко не все симптомы аллергии на пыль. Но недавно выяснилось, в что пыль несет для людей и другую опасность.

Какие опасные вещества есть в домашней пыли?

Примерно так выглядят пылевые клещи

Ядовитые вещества в пыли

О еще одном опасном свойстве домашней пыли было рассказано в научном журнале Environmental Science and Pollution Research. Примерно с 1970-х годов производители ковров, матрасов и мебели в целом начали покрывать внешние материалы веществами для придания стойкости к огню. Они называются бромированными антипиренами и содержат в себе бор, хлорид аммония и другие химические элементы, которые замедляют горение. Деревянные изделия покрываются краской с содержанием антипиренов, а ткани просто пропитываются огнезащитным раствором.

Какие опасные вещества есть в домашней пыли?

Старые диваны могут быть опасными для вашего здоровья

В ходе научной работы ученые выяснили, что мебель и ковры со временем изнашиваются настолько, что антипирены попадают в воздух вместе с пылью. Вместе с ней ядовитые вещества попадают в наши дыхательные пути, воду и пищу. Самый большой вред они наносят гормональной системе человека. В ходе многочисленных исследований было доказано, что их длительное воздействие может привести к бесплодию. Но как именно огнезащитные вещества воздействуют на репродуктивную систему человека, ученым пока точно неизвестно.

Но почему же использование антипиренов до сих пор не запрещено? На самом деле, в некоторых странах люди уже осознали их опасность. В Канаде использование антипиренов в производстве потребительских товаров запрещено с 2008 года. Такой же закон принят и в ряде других стран. Но ведь мебель, ковры и другие изделия, купленные до принятия такого закона, никуда не делись. Потенциально опасные диваны и ковры до сих пор имеются у некоторых людей. И, судя по всему, они наносят их здоровью большой вред.

Какие опасные вещества есть в домашней пыли?

Регулярная уборка может сохранить ваше здоровье

По мнению ученых, чтобы избежать дальнейшего вредного воздействия на организм, старую мебель лучше поменять на новую. Если же такой возможности нет, важно регулярно пылесосить помещение и проветривать с открытыми окнами. В этом случае пыль с потенциально опасными веществами будет реже попадать в организм.

Важно отметить, что пыль приносит большие проблемы не только жителям Земли. На Луне тоже есть много пыли, которая может нанести вред космонавтам. В чем заключается вред лунной пыли и можно ли от нее защититься, можно почитать в этом материале.

10 ноябрь 2020 /
Новости технологий
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