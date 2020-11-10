На какой глубине может существовать жизнь на Марсе?

В глубинах Марса может существовать жизнь и этому есть доказательства

О том, что Марс является четвертой по удаленности от Солнца планетой, ученым было известно уже давно. Только вот как именно она выглядит и какие окружающие условия на ней поддерживаются, исследователям стало известно только во второй половине XX века. А все потому, что именно тогда были изобретены межпланетные станции, которые сильно ускорили развитие науки. На данный момент ученые знают, что Марс — это очень засушливая планета, на поверхности которой нет воды в жидком виде. Но под слоем сухой почвы может сохраняться влажная среда с живущими в ней живыми организмами. Есть предположение, что поверхность Марса похожа на земную пустыню Атакама и недавно ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, на какой именно глубине может существовать жизнь на Марсе. Оказалось, что копать глубоко не надо.

Что такое пустыня Атакама?

Пустыня Атакама расположена на побережье Южной Америки и ее площадь составляет 105 000 квадратных километров. Она считается самым засушливым местом на Земле, потому что на протяжении 400 лет на ее территории не наблюдалось значительных осадков. По расчетам ученых, в год в пустыне выпадает всего лишь около 50 миллиметров дождя. Благодаря уникальным окружающим условиям, Атакама является крупным месторождением иода, поваренной соли и меди. При этом пустыня не такая уж и жаркая, потому что даже в июле средняя температура воздуха составляет около 14 градусов Цельсия. Так как почва в пустыне почти лишена влаги, ученые считают, что поверхность Марса может обладать такими же свойствами.

Почва в пустыне Атакама похожа на почву на Марсе

Копия Марса на Земле

По данным научного издания Nature Scientific Reports, почва на Марсе и на пустыне Атакама действительно имеет общие черты. Например, в ней такое же количество солей и других минеральных веществ. Об этом ученые узнали, изучая результаты работ многочисленных марсоходов. Ведь за последние несколько десятков лет на далекой планете уже побывали аппараты вроде Spirit, Opportunity и Curiosity. Сейчас на ее поверхности находится оснащенный научным оборудованием аппарат InSight, а в следующем году на Марс прилетит аппарат Perseverance.

Недавно ученые из США и Испании решили выяснить, какие еще общие черты могут быть у почвы пустыне Атакама и почвы на поверхности Марса. Оказалось, что на глубине 30 сантиметров пустыни Атакама начинается влажный слой глины. В то время как на поверхности почти нет влаги, внизу уровень влажности поддерживается на уровне 78%. Этот слой хорошо защищен от влияния условий, которые сохраняются в пустыне Атакама на протяжении нескольких сотен лет.

Но самой главной особенностью влажного слоя почвы является содержание в нем большого количества смектита. Так называется минерал, который хорошо удерживает влагу и является домом для 30 видов бактерий. Они относятся к галофильным организмам, то есть способны выживать в условиях высокой солености.

Первые марсиане

Исходя из этого ученые считают, что если отправленным на Марс аппаратам удастся выкопать яму глубиной около 30 сантиметров, человечество обнаружит первых инопланетян. Речь, конечно же, не идет о человекоподобных существах. Скорее всего, на этой глубине будут найдены бактерии, которые мало чем отличаются от тех, что есть на Земле. Но отличия между земными и марсианскими микробами явно будут, потому что на Земле и Марсе поддерживаются разные окружающие условия. Возможно, к моменту обнаружения бактерии Марса будут уже мертвы и нам удастся найти только следы их существования. Но факт того, что когда-то Марс был обитаемой планетой, будет стоить многого.

В том, что на планете Марс может существовать вода, с каждым разом остается все меньше сомнений. Недавно моя коллега Любовь Соковикова рассказала о том, что вблизи Южного полюса планеты действительно есть резервуар с жидкой водой. Правда она, скорее всего, очень соленая, но это не отменяет того, что в ней могут водиться живые микробы. Ведь выше мы уже выяснили, что в условиях высокой солености вполне могут выживать галофильные организмы, которые нередко встречаются и на нашей планете.