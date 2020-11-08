Симптомы гриппа, простуды и коронавируса похоже, что затрудняет диагностику

Зима стремительно приближается, а значит профилактика вирусных заболеваний становится главным приоритетом, ведь несмотря на пандемию Covid-19, обычные простуда и грипп по-прежнему с нами. Возникает вопрос – можем ли мы столкнуться с «твиндемией» – сложным сезоном гриппа в сочетании с продолжающейся пандемией? Подобное развитие событий означало бы еще большую нагрузку на систему здравоохранения, которой итак приходится нелегко. При этом исследователи отмечают, что как поведут себя вирусы никто не знает. Вирусы могут смешаться, а могут каким-то образом нейтрализовать друг друга. Остается надеяться, что меры, которые мы принимаем чтобы не заразиться новой коронавирусной инфекцией, будут эффективны и против вирусов гриппа и простуды. Но если вам вдруг «посчастливилось» заболеть, то как распознать, чем именно? Из этой статьи вы узнаете, как отличить коронавирус от простуды и гриппа.

Как отличить коронавирус от гриппа и простуды?

Исследование, проведенное в августе 2020 года учеными из Университета Южной Калифорнии, выявило четкий порядок симптомов среди пациентов с COVID-19: у большинства инфицированных болезнь начинается с подъема температуры, за которой следовал кашель. А вот для сезонного гриппа все, как правило, наоборот и кашель развивается до повышения температуры тела.

Между тем, согласно Центрам по контролю заболеваний (ЦКЗ), если вы заболеете обычной простудой, то она, скорее всего, начнется с боли в горле в качестве первого симптома. Но картина не всегда выглядит именно так и понять, что именно происходит с организмом бывает не так-то просто. Что ж, попробуем внести ясность и подробно разберем симптомы каждого из возможных заболеваний.

Грипп

Несмотря на то, что Covid-19 не сходит с первых полос мировых новостных изданий вот уже почти год, грипп также является серьезным заболеванием, которое может привести к серьезным осложнениям или даже смерти. Как отмечается на сайте Роспотребнадзора, грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) находятся на первом месте по числу заболевающих людей.

вирус гриппа А H1N1 собственной персоной

Известно, что грипп распространяется в основном воздушно-капельным путем когда мы говорим, поем, кашляем или чихаем. Кроме того, человек может заразиться гриппом, прикоснувшись к той же поверхности, что и инфицированный, или пожав друг другу руки, или использовав одну и ту же посуду, например чашку или стакан.

У большинства людей, заболевших гриппом, симптомы развиваются в течение четырех дней после заражения и обычно проходят в течение двух недель. В отличие от COVID-19, вакцина от гриппа доступна уже сегодня, поэтому лучший способ защитить себя – это сделать прививку от гриппа и как следует мыть руки.

Чем коронавирус похож на грипп?

Семейство коронавирусов насчитывает более 40 различных вирусов, которые распространяются воздушно-капельным путем. Четыре из этих вирусов похожи на обычную простуду с точки зрения симптомов и тяжести. Новый коронавирус , или SARS-CoV-2, является потенциально смертельным вирусом, который может привести к COVID-19.

COVID-19 и грипп имеют много общих симптомов, в том числе: Повышение температуры тела

Боли в мышцах и теле

Боль в горле

Усталость

Головная боль

Рвота и понос

Различия между гриппом и COVID-19 могут включать в себя целый ряд других признаков, включая потерю или изменение вкуса и запаха, кожные реакции и затрудненное дыхание. Симптомы могут появиться от двух до 14 дней после заражения. Последствия COVID-19 могут длиться от нескольких дней до нескольких месяцев.

Простуда

Обычная простуда может заставить вас чувствовать себя несчастным, но по сравнению с новым коронавирусом и гриппом симптомы обычно слабы и могут включать в себя: Насморк или заложенность носа

Чихание

Кашель

Усталость

Боль в горле

Головная боль

Обычная простуда не так опасна, но поскольку иммунитет любого человека ослабевает в течение года, вы можете заболеть одной и той же простудой несколько раз в год. Симптомы обычно длятся от семи до 10 дней, пока иммунная система борется с вирусом.

Что делать, если вы заболели?

Если вы чувствуете себя больным, будь то грипп, COVID-19 или обычная простуда, важно обратить внимание на ухудшение симптомов, особенно если вы попадаете в группу высокого риска (пожилые люди, люди с хроническими и сопутствующими заболеваниями и беременные женщины). Если вас беспокоит легкое недомогание и гриппоподобные симптомы, приобретите в аптеке средство от насморка и боли в горле и отлежитесь дома не менее 10 дней, а лучше вызовите врача.

Врач поможет поставить правильный диагноз и назначит необыходимые анализы

Важно понимать, что если у вас проявились любые симптомы, вы должны предположить, что это коронавирус , даже если тест покажет отрицательный результат. Недавно мы писали как работают тесты на Covid-19, рекомендую к прочтению.

Но даже если у вас обычная простуда, это не значит, что можно бежать в магазин или на работу – и простуда и грипп и SARS-CoV-2 распространяются воздушно-капельным путем и остаются на поверхностях, а вы вряд ли захотите заразить других людей. Специалисты напоминают, что как и в большинстве случаев, связанных со здоровьем, лучшее, что можно сделать – предотвратить заражение. А лучший способ это сделать мы напомним:

носить маску, тщательно мыть руки и соблюдать безопасную дистанцию между собой и другими людьми. Будьте здоровы!