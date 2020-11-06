Как выглядел мозг динозавров? Создана самая полная реконструкция

Знакомьтесь, это — Buriolestes schultzi. Именно его мозг удалось воссоздать ученым

В 2009 году на территории Бразилии были найдены останки небольшого динозавра, известного как Buriolestes schultzi. Это один из самых древних динозавров в мире. По расчетам ученых, найденному скелету около 233 миллионов лет. Останки оказались интересны тем, что отлично сохранились — особенно череп, который очень важен для изучения древних существ. Рассмотрев внутреннюю структуру головы, ученые могут выяснить, как выглядели мозги динозавров. А на основе строение головного мозга они способны выявить особенности их поведения. Благодаря черепу древнего существа им действительно удалось узнать много интересного о динозаврах. Но как можно создать модель головного мозга, имея при себе только череп животного? Давайте разбираться.

Мозги динозавров

Об открытии бразильских ученых было рассказано в научном издании Journal of Anatomy. На данный момент палеонтологам удалось открыть более 1000 родов различных динозавров. К каждому роду могут относиться тысячи видов динозавров, поэтому можно сказать, что ученым о древних существах известно очень многое. Им известен рост этих созданий, их диета и многие другие особенности. Но как себя вели динозавры ученые пока ответить затрудняются. Разумеется, хищники были агрессивными, а травоядные виды — как можно более осторожными. Но ведь у каждого вида должны были быть и индивидуальные черты характера. Например, кто-то охотился на добычу при помощи нюха, а некоторые полагались исключительно на свое зрение. Чтобы выявить особенности поведения динозавров, ученым нужно изучать строение их мозга.

Динозавры Buriolestes schultzi в представлении художника

Как воссоздать мозг динозавра?

Создать реконструкцию мозга динозавра Buriolestes schultzi оказалось не так уж и сложно. Рельеф на внутренней стороне черепной коробки называется эндокраном. Как правило, на нем отпечатывается большая часть структуры головного мозга. Речь идет о крупных бороздах и извилинах. Иногда на ней даже остаются следы кровеносных сосудов. Исследователи из Бразилии взяли череп динозавра и залили его чем-то вроде гипса — точный состав материала не указывается. Когда раствор высох и затвердел, ученые выяснили, что размер мозга найденного динозавра был с горошину. А масса мозга не превышала 1,5 грамма.

Форма головного мозга оказалась примитивной. Ученые выделили в мозге динозавра 6 частей:

отвечающий за координацию движений, равновесие и мышечный тонус;ответственная за обработку зрительной информации;обеспечивающая работу носа;так же ответственный за обоняние.выделяющий гормоны для правильного обмена веществ, роста и размножения;который является самым крупным отделом головного мозга и совмещает множество функций.

У динозавра был выявлен очень развитый мозжечок, что означает, что он был ловким и мог ловить добычу в движении. Но вот обонятельная луковица и тракт очень малы, поэтому древнее создание во время охоты вряд ли могло полагаться на свой нюх. Скорее всего, для обнаружения добычи динозавр полагался на свое зрение, которое явно было неплохим. Впрочем, некоторые ученые уверены, что Buriolestes schultzi был травоядным динозавром. Но это не отменяет того, что он искал пищу полагаясь на свое зрение — по запаху обнаружить съедобные растения он вряд ли мог.

Развитие мозга

Динозавр Buriolestes schultzi жил очень давно и был предком гигантских зауроподов. В ходе эволюции чувство обоняние у них заметно улучшилось. Ученые считают, что это было связано с необходимостью издалека замечать приближение хищников. При этом маленький Buriolestes schultzi был явно умнее своих огромных потомков. Это тоже удивительное открытие, так как обычно в ходе эволюции животные становятся умнее.

Если вы интересуетесь динозаврами и вы начали изучать их с раннего детства, рекомендую вам почитать этот материал. На самом деле, в детстве очень многие люди интересуются древними существами и знают о них гораздо больше, чем взрослые. И в том, что динозавры особенно сильно интересны нам в детском возрасте, нет ничего удивительного. Просто детям свойственно желать быть экспертами хоть в чем-нибудь и динозавры — очень интересная для изучения тема.