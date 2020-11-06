» » Как выглядел мозг динозавров? Создана самая полная реконструкция

Как выглядел мозг динозавров? Создана самая полная реконструкция

Как выглядел мозг динозавров? Создана самая полная реконструкция

Знакомьтесь, это — Buriolestes schultzi. Именно его мозг удалось воссоздать ученым

В 2009 году на территории Бразилии были найдены останки небольшого динозавра, известного как Buriolestes schultzi. Это один из самых древних динозавров в мире. По расчетам ученых, найденному скелету около 233 миллионов лет. Останки оказались интересны тем, что отлично сохранились — особенно череп, который очень важен для изучения древних существ. Рассмотрев внутреннюю структуру головы, ученые могут выяснить, как выглядели мозги динозавров. А на основе строение головного мозга они способны выявить особенности их поведения. Благодаря черепу древнего существа им действительно удалось узнать много интересного о динозаврах. Но как можно создать модель головного мозга, имея при себе только череп животного? Давайте разбираться.


Мозги динозавров

Об открытии бразильских ученых было рассказано в научном издании Journal of Anatomy. На данный момент палеонтологам удалось открыть более 1000 родов различных динозавров. К каждому роду могут относиться тысячи видов динозавров, поэтому можно сказать, что ученым о древних существах известно очень многое. Им известен рост этих созданий, их диета и многие другие особенности. Но как себя вели динозавры ученые пока ответить затрудняются. Разумеется, хищники были агрессивными, а травоядные виды — как можно более осторожными. Но ведь у каждого вида должны были быть и индивидуальные черты характера. Например, кто-то охотился на добычу при помощи нюха, а некоторые полагались исключительно на свое зрение. Чтобы выявить особенности поведения динозавров, ученым нужно изучать строение их мозга.

Как выглядел мозг динозавров? Создана самая полная реконструкция

Динозавры Buriolestes schultzi в представлении художника


Как воссоздать мозг динозавра?

Создать реконструкцию мозга динозавра Buriolestes schultzi оказалось не так уж и сложно. Рельеф на внутренней стороне черепной коробки называется эндокраном. Как правило, на нем отпечатывается большая часть структуры головного мозга. Речь идет о крупных бороздах и извилинах. Иногда на ней даже остаются следы кровеносных сосудов. Исследователи из Бразилии взяли череп динозавра и залили его чем-то вроде гипса — точный состав материала не указывается. Когда раствор высох и затвердел, ученые выяснили, что размер мозга найденного динозавра был с горошину. А масса мозга не превышала 1,5 грамма.

Форма головного мозга оказалась примитивной. Ученые выделили в мозге динозавра 6 частей:


мозжечок (cerebellum), отвечающий за координацию движений, равновесие и мышечный тонус;
зрительная доля (optic lobe), ответственная за обработку зрительной информации;
обонятельная луковица (olfactory bulb), обеспечивающая работу носа;
обонятельный тракт (olfactory tract), так же ответственный за обоняние.
гипофиз (pituitary), выделяющий гормоны для правильного обмена веществ, роста и размножения;
большой мозг (cerebrum), который является самым крупным отделом головного мозга и совмещает множество функций.

У динозавра был выявлен очень развитый мозжечок, что означает, что он был ловким и мог ловить добычу в движении. Но вот обонятельная луковица и тракт очень малы, поэтому древнее создание во время охоты вряд ли могло полагаться на свой нюх. Скорее всего, для обнаружения добычи динозавр полагался на свое зрение, которое явно было неплохим. Впрочем, некоторые ученые уверены, что Buriolestes schultzi был травоядным динозавром. Но это не отменяет того, что он искал пищу полагаясь на свое зрение — по запаху обнаружить съедобные растения он вряд ли мог.

Развитие мозга

Динозавр Buriolestes schultzi жил очень давно и был предком гигантских зауроподов. В ходе эволюции чувство обоняние у них заметно улучшилось. Ученые считают, что это было связано с необходимостью издалека замечать приближение хищников. При этом маленький Buriolestes schultzi был явно умнее своих огромных потомков. Это тоже удивительное открытие, так как обычно в ходе эволюции животные становятся умнее.

Как выглядел мозг динозавров? Создана самая полная реконструкция

Зауроподы — те самые крупные растительноядные динозавры

Если вы интересуетесь динозаврами и вы начали изучать их с раннего детства, рекомендую вам почитать этот материал. На самом деле, в детстве очень многие люди интересуются древними существами и знают о них гораздо больше, чем взрослые. И в том, что динозавры особенно сильно интересны нам в детском возрасте, нет ничего удивительного. Просто детям свойственно желать быть экспертами хоть в чем-нибудь и динозавры — очень интересная для изучения тема.

06 ноябрь 2020 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Самая большая лягушка в истории могла есть динозавров
Новости технологий

Самая большая лягушка в истории могла есть динозавров

Миллионы лет назад многие живые организмы были гигантских размеров. Некоторые лягушки были настолько крупными, что вы с трудом смогли бы их удержать на руках...
Каких древних животных боялись даже динозавры?
Новости технологий

Каких древних животных боялись даже динозавры?

В это трудно поверить но, кажется, самыми опасными и беспощадными животными на нашей планете являются крокодилы. Посудите сами — если человек или какое-либо животное окажется поблизости этих
Найдены первые останки динозавра, умершего от рака
Новости технологий

Найдены первые останки динозавра, умершего от рака

Миллионы лет назад на территории канадской провинции Альберта жило огромное количество разнообразных динозавров. Особенно много было центрозавров (Centrosaurus apertus), которые представляли собой
Этот маленький динозавр мог убивать даже самых крупных животных
Новости технологий

Этот маленький динозавр мог убивать даже самых крупных животных

Где-то 70 миллионов лет назад, по территории современной Америки разгуливали огромные динозавры. Некоторые из них были не особо подвижными и питались растениями, но среди них были и настоящие
Длина самого маленького динозавра составляла всего 5 сантиметров
Новости технологий

Длина самого маленького динозавра составляла всего 5 сантиметров

Миллионы лет назад на нашей планете обитали динозавры, среди которых были как огромные хищники, так и небольшие, практически беззащитные создания. Недавно международная группа ученых, которая
Найден зуб динозавра, застрявший в теле кальмара. Почему это уникальная находка?
Новости технологий

Найден зуб динозавра, застрявший в теле кальмара. Почему это уникальная находка?

Палеонтология, в рамках которой ученые изучают живших миллионы лет назад динозавров, является крайне интересной наукой. Например, совсем недавно исследователи изучили оставленные гигантскими
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Существует 50% вероятность того, что мы живем в симуляцииКак мы принимаем решения и существует ли свобода воли?Крупнейшая озоновая дыра зафиксирована над АнтарктидойСамые красивые города на водеКаким будет мир с населением 10 миллиардов человек?Даниэль Сваровски – великий имитатор, предприимчивый мошенник или гениальный инженер?Кинг Жиллетт: Жизнь на лезвии бритвыСуществовали ли другие вселенные до Большого взрыва?


Свежие Статьи
Как выглядел мозг динозавров? Создана самая полная реконструкция

Как выглядел мозг динозавров? Создана самая полная реконструкция

Пять основных линий собак распространились по миру 11000 лет назад

Пять основных линий собак распространились по миру 11000 лет назад

Сделан многообещающий шаг вперед в лечении глаукомы

Сделан многообещающий шаг вперед в лечении глаукомы

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+