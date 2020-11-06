На Мадагаскаре найдены «вымершие» виды хамелеонов. Почему их было трудно найти?

Хамелеон Воельцкова (Furcifer voeltzkowi)

Как бы страшно не было это осознавать, но сегодня вымирание животных — обычное дело. Некоторых живых созданий ученые не встречали с начала XX века и уже считают полностью исчезнувшими. Например, хамелеонов Воельцкова (Furcifer voeltzkowi) ученые в последний раз видели в 1913 году. Но некоторые исследователи все равно считали, что эти хамелеоны до сих пор могут оставаться в живых. А все потому, что длительность их жизни очень мала, поэтому застать их во взрослом возрасте очень непросто. В 2018 году герпетологи отправились на остров Мадагаскар в надежде отыскать «вымерших» хамелеонов и, к своему удивлению, нашли их. Им удалось наиболее детально описать этих созданий и выяснить, по какой еще причине их все это время было трудно найти.

Хамелеоны Мадагаскара

Об обнаружении считавшихся вымершими хамелеонов было рассказано в научном издании New Atlas. Ученые занялись поиском потенциально вымерших созданий на Мадагаскаре, потому что этот остров является домом для большинства хамелеонов. Они регулярно открывают там новые виды этих пресмыкающихся существ — только в 2015 году было обнаружено 11 новых разновидностей. К большому сожалению, они массово вымирают из-за активной вырубки лесов. Вышеупомянутые хамелеоны Воельцкова были впервые открыты в 1893 году, но вновь их увидеть ученым не удавалось на протяжении почти сотни лет. Организация по охране природы Global Wildlife Conservation даже включила этих созданий в список 25 самых разыскиваемых видов животных.

Команда исследователей во главе с герпетологом Франком Глау (Frank Glaw) занялись поиском исчезнувших хамелеонов в расположенной на северо-западе Мадагаскара провинции Махадзанга. Именно там эти создании и были обнаружены около сотни лет назад. Искать долго не пришлось, потому что меняющие свой цвет создания были замечены в саду одного из отелей. В общей сложности ученым удалось найти 3 самцов и 15 самок.

Мало того, что ученым удалось обнаружить представителей считавшегося вымершим вида хамелеонов, так они еще и впервые описали самок этих созданий. Оказалось, что самцы большую часть времени остаются зелеными, а самки активно меняют свой цвет. Примечательно, что изменение оттенка кожи нужно им не только для маскировки — цвет тела также играет важную роль в общении.

Длительность жизни хамелеонов

Вдобавок ко всему этому, ученые в очередной раз подтвердили, что хамелеоны Воельцкова очень мало живут. По их расчетам, длительность жизни хамелеонов составляет менее одного года. Молодые особи вылупляются из яиц в октябре-ноябре, в сезон дождей на Мадагаскаре. Они очень быстро растут и приступают к размножению. Примерно через год, к началу сухого сезона взрослые особи умирают, оставив после себя кладку яиц. Получается, что на Мадагаскаре хамелеонов Воельцкова можно встретить только в определенные несколько месяцев. И именно поэтому их долгое время не было видно — ученые просто не могли застать этот момент. Впрочем, обычные люди наверняка их встречали, просто не знали, что они представляют для ученых большой интерес.





На данный момент ученые хотят выяснить, где еще могут обитать хамелеоны Воельцкова. Они считают, что эти создания могут жить и вне провинции Махадзанга, но не дальше 100 километров от нее. Учитывая то, что на Мадагаскаре идет вырубка лесов, животных надо бы скорее найти и обеспечить им защиту.

Некоторые виды животных долгое время считаются вымершими, но потом они вновь обнаруживаются. Например, в 2019 году во Вьетнаме были найдены похожие на оленей животные, именуемые как серебристые шевротейны (Tragulus vericolor).