Правда ли, что витамин D снижает вероятность заразиться коронавирусом?

Главное назначение витамина D в организме человека — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике

Когда солнечный свет попадает на кожу, организм начинает сложный процесс по выработке витамина D, который жизненно необходим нам для крепкого здоровья. Исследователи отмечают, что получение достаточных доз витамина D из пищи затруднительно, а солнечного света в некоторых регионах земного шара часто бывает недостаточно. В целом около миллиона человек во всем мире сообщают о дефиците витамина D в своем организме, а к признакам и симптомам дефицита витамина D относят мышечную слабость и усталость. Примечательно, что результаты последних исследований связывают дефицит витамина D с тяжелым течением Covid-19. Так, результаты анализов 216 пациентов в испанской больнице с подтвержденной коронавирусной инфекцией показали, что у 82% из них наблюдался дефицит витамина D. Однако картина неоднозначна – некоторые исследования показывают, что уровень витамина D практически не влияет на течение Covid-19, гриппа и других респираторных заболеваний. Так стоит ли бежать в аптеку за этим солнечным витамином?

Витамин D и Covid-19

Витамин D – это по сути гормон, который перерабатывается в почках и может быть получен естественным путем из солнечного света. Он также известен тем, что помогает организму бороться с инфекциями, такими как грипп или простуда. Вот только исследователи то выявляют потенциально важные связи между уровнями витаминов A, D и E в крови и респираторными заболеваниями, то напротив, сообщают об отсутствии связи между витамином D и Covid-19. Так кто же прав?

Согласно результатам недавно проведенного исследования с участием 6115 взрослых (которых попросили сообщить о своем потреблении витаминов, а также о любых респираторных заболеваниях) было отмечено 33 случая жалоб на респираторные инфекции. Исследователи отметили, что более высокие уровни витаминов А и Е были связаны с более низкой вероятностью сообщения о любых заболеваниях, таких как кашель, астма или легочные заболевания.

По мнению британских ученых, прием витамина D в качестве пишевой добавки может снизить риск заражения коронавирусом

В ходе еще одной работы, недавно опубликованной в журнале Plos One, отслеживалось состояние здоровья 235 пациентов в Иране, заразившихся COVID-19. После контроля за смешивающимися переменными исследователи обнаружили значительную связь между дефицитом витамина D и более тяжелыми осложнениями COVID-19, включая смерть.

«Пациенты, в организме которых наблюдалось достаточно витамина D, имели значительно более низкие уровни маркера воспаления в крови и более высокое общее количество лимфоцитов, что говорит о том, что нужное количество витамина D положительно сказалось на иммунной функции пациентов и повысило уровень маркеров воспаления», — пишут авторы научной работы. «Подобное благотворное воздействие на иммунную систему может также снизить риск заражения новой коронавирусной инфекцией.»

Полученные результаты, однако, не доказывают, что дефицит витамина D вызывает повышенный риск заражения COVID-19. Такого мнения придерживается Адриан Мартино, который изучает респираторные инфекции и иммунитет в Лондонском университете королевы Марии и который не участвовал ни в одном из исследований. «Но это наводит на размышления, и этого достаточно, чтобы оправдать дальнейшие исследования для выяснения того, существует ли причинно-следственная связь между витамином D и течением Covid-19», — сказал Мартино в интервью Live Science.

Пищевые добавки и коронавирус

Ученые из Имперского колледжа Лондона в свою очередь заявили, что их работа поддерживает теорию о том, что добавки являются «критическими» для некоторых людей, поскольку источник необходимых витаминов для крепкого здоровья не может быть достигнут только с помощью диеты. Поэтому ученые рекомендовали провести дальнейшую работу по «оценке последствий текущего исследования в контексте нынешней пандемии коронавирусной инфекции».

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, как сообщает The Guardian, также запросил обзор влияния витамина D на эту болезнь.

Так как витамин D – это жирорастворимый витамин, любой его избыток накапливается в организме, а не вымывается с мочеиспусканием.

Эксперты из Лондонского университета королевы Марии также исследуют, может ли повышенный уровень витамина D снизить тяжесть воздействия коронавируса на организм. Профессор Адриан Мартино, ведущий исследователь, сказал о текущей работе следующее:

«Мы получаем все больше доказательств того, что витамин D может снизить риск респираторных инфекций, а некоторые недавние исследования предполагают, что люди с более низким уровнем витамина D в организме могут быть более восприимчивы к коронавирусу.»

Однако, как уже отмечалось ранее, все эти исследования по-прежнему находятся на очень ранних стадиях – и пять исследований по COVID и витамину D, которые ранее были рассмотрены Национальным институтом здравоохранения Великобритании, пришли к выводу, что на данный момент нет доказательств того, что прием добавок может снизить риск или даже тяжесть заболевания.

Учитывая, что на дворе осень, витамин D (содержащийся в солнечном свете) будет труднее получить естественным путем. Это также может повлиять на настроение, так что это ключ, чтобы держать его на вершине. Вот почему сбалансированная диета так важна, особенно в осенне-зимний период времени. Что же касается приема любых витаминов, включая витамин D, то лучшее, что вы можете сделать для собственного здоровья – сдать анализы, которые покажут, есть ли в вашем организме дефицит того или иного витамина. Будьте здоровы!