Как мы принимаем решения и существует ли свобода воли?

Могут ли все наши решения предопределены заранее или у нас есть свобода воли?

Огромное количество людей полагают, что сами вершат свою судьбу, но так ли это? Могут ли такие непримечательные на первый взгляд факторы, как, например, запах шоколадного печенья или испорченного мяса, оказаться решающими в самый ответственный момент? Как это ни странно, могут. Результаты научных исследований показали, что запах шоколадного печенья действительно может сделать вас более щедрым (при условии, что вы находитесь на благотворительном вечере), а почуяв неприятный запах в момент принятия важного политического решения, вы скорее всего, будете консервативны. Но ведь нас ежедневно окружают сотни и тысячи разных запахов, неужели именно из-за них мы принимаем те или иные решения? К счастью, нет, ведь на наши решения влияет огромное количество самых разных факторов, причем часть из них, например запахи – относятся к внешним факторам, в то время как другие, невидимые для нас – к внутренним.

Так, согласно результатам последних научных исследований, гены в некоторой степени влияют на наше поведение и принимаемые решения. Так есть ли у нас свобода воли и действительно ли мы управляем собственной жизнью?

Гены и свобода воли

Ответ на вопрос о том, есть ли у нас свобода воли искали – и продолжают искать – философы, теологи, нейробиологи и в целом, все представители рода человеческого. Можно много спорить о природе свободы воли, а в мире написано огромнейшее количество книг на эту тему, но в настоящей статье мы ограничимся исключительно данными научных исследований и попробуем понять в какой степени гены определяют наши повседневные решения.

Думаю, ни для кого не секрет, что научный прогресс сделал возможным расшифровку человеческого генома и сегодня ученые могут определить индивидуальный генетический код – последовательность из 3,2 миллионов «букв» ДНК – каждого из нас. Может показаться невероятным, но ранее проведенные исследования показали, что гены могут оказывать влияние не только на рост, цвет глаз, волос или вес, но и на продолжительность жизни, проницательность и импульсивность. Эти черты в той или иной степени заложены в наших генах, а иногда тысячи генов принимают участие в том, как мы ведем себя в той или иной ситуации.

«Каждое действие человека в любой момент времени определяется множеством факторов, начиная от эволюции генов и образа жизни поколений, заканчивая существующим уровнем стресса и гормонов,» – пишет Сапольски.

Профессор Стэндфордского университета, нейробиолог Роберт Сапольски в своей книге «Билогия добра и зла. Как наука объясняет наши поступки?» пишет о том, что гены бессмысленны вне контекста окружающей среды, так как окружающая среда влияет на работу генов, фиксируя ген в одном из двух состояний – вкл/выкл.

Генами управляют сигналы, поступающие из внешнего мира, при этом под внешним миром подразумевается любое событие в масштабе от клетки до Вселенной.

Роберт Сапольски, «Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки?»



В целом, ученый заключает, что гены не так уж много определяют, они скорее влияют на наше поведение и это влияние разнообразно. «Не спрашивайте, что делает тот или иной ген. Спрашивайте, что он делает в определенных условиях и в пределах определенной сети взаимосвязанных генов (т.е. в системе ген/ген/ген/ …ген/среда),»– пишет Сапольски. Сейчас профессор работает над книгой, посвященной свободе воли, при этом он убежден, что ее не существует. Ну что же, с нетерпением ждем!

Вера в свободу воли – иллюзия?

Примерно такого же мнения придерживается биолог Энтони Кашмор, полагая, что вера в свободу воли сродни религиозным верованиям, поскольку ни одно из них не соответствует законам физического мира. Проще говоря, свободная воля просто не соответствует тому, как работает физический мир.

В своем исследовании 2010 года Кашмор сравнивает веру в свободную волю с более ранней верой в витализм – верой в то, что существуют силы, управляющие биологическим миром, отличные от сил, управляющих физическим миром. Идея витализма была отброшена учеными более 100 лет назад и заменена доказательством того, что биологические системы подчиняются законам химии и физики, а не специальным биологическим законам для живых существ.

Гены – не панацея, считают исследователи. Взаимодействие генов и окружающей среды – вот где кроются ответы на многие вопросы



"Я хотел бы убедить биологов, что вера в свободу воли – это не что иное, как продолжающаяся вера в витализм (или, как я говорю, вера в магию)», — сказал Кашмор PhysOrg

Кашмор утверждает, что существуют более глубокие объяснения того, почему мы думаем, что обладаем свободой воли. Он считает, что должна существовать генетическая основа для сознания и связанной с ним веры в свободу воли. сознание обладает эволюционным избирательным преимуществом: оно дарит нам иллюзию ответственности, которая полезна для общества и отдельных людей. «Однако в действительности все поведенческие решения являются не более чем отражением нашей генетической и экологической истории», – пишет автор статьи.

Как чудовищно трагично: мир, в котором человеческая свобода воли – иллюзия. Если это так и будет широко усвоено массами людей, то что произойдет с либеральным политическим партиями, с системой правосудия и вообще с гуманизмом? А как вы думаете, существует ли свобода воли?