Disney создала самого реалистичного робота. Но почему он все равно страшный?

На данный момент робот выглядит так, но его реалистичность заключается совершенно в другом

Времена, когда компания Disney занималась только созданием детских мультфильмов, прошли. Сегодня она выпускает фильмы, сериалы и даже разрабатывает собственных роботов. В парке развлечений Диснейленд есть множество роботов в виде различных персонажей. Например, там можно посмотреть на роботизированного капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря». Только вот на некоторых посетителей он наводит ужас, потому что он очень похож на человека, но при этом его движения очень отрывистые и неестественные. Чтобы люди не испытывали отвращения к роботам, инженеры из Disney Research пытаются сделать их еще более похожими на людей. Недавно они показали самого реалистичного робота среди всех ими созданных. Он, прямо как живой человек, умеет поддерживать с окружающими зрительный контакт и обладает весьма развитым языком тела. Но посмотрите на видео внутри статьи — как вы думаете, почему он все равно наводит страх?

Что такое эффект зловещей долины?

О новом роботе было рассказано в блоге Disney Research. Компания Disney уже давно занимается разработкой собственных роботов. Ведь помимо выпуска мультиков, фильмов и сериалов, она владеет огромным Диснейлендом, внутри которого есть множество аттракционов с роботизированными персонажами. Большинство из них имеет «мультяшную» внешность и посетители не испытывают рядом с ними никакого дискомфорта. Но рядом с вышеупомянутым роботом в виде капитана Джека Воробья у людей возникает так называемый эффект зловещей долины. Так принято называть возникновение отвращения и страха при виде человекоподобного робота, который выполняет неестественные для настоящих людей движения.





робот в виде Джека Воробья в Диснейленде

Важно отметить, что в большей степени речь идет не о движениях рук и ног. Людей больше всего пугает отсутствие у роботов мимики. Чтобы решить эту проблему, инженеры из Disney Research создали робота, который способен к невербальному общению с людьми. В качестве основы они взяли уже существующего робота, но тщательно поработали над подвижностью его шеи, челюсти, губ век, бровей и глаз. На его груди установлена камера глубины, которая следит за тем, на каком расстоянии от робота находятся окружающие его люди. Если какой-то человек подходит близко, он начинает обращать на него внимание. Можно сказать, он общается с людьми при помощи языка тела.

Новый робот от Disney

На данный момент у робота нет ни имени, ни определенной внешности. робот без кожного покрова пока страшен сам по себе, но в будущем инженеры явно скроют зубы и остальные внутренности. Роль робота заключается в том, что он — это старик с плохим слухом и зрением, который читает книгу и время от времени отвлекается на проходящих мимо людей. Когда кто-то подходит к нему очень близко, он кидает на него неодобрительный взгляд. Если же человек подходит к нему не в первый раз, робот узнает его и реагирует более дружелюбно. При помощи встроенных датчиков робот распознает движения людей и оценивает, насколько они им заинтересованы. Если кто-то пытается его поприветствовать, он поворачивает к нему голову.





робот может просто обратить внимание на человека или всерьез им заинтересоваться. В первом случае он просто поворачивает голову в сторону человека и рассматривает. Во втором случае он начинает смотреть на человека с большим интересом и активирует саккады. Так называются быстрые и строго согласованные движения глаз, которые вы можете заметить у другого человека, когда общаетесь с ним. В следующий раз, обратите внимание на глаза собеседника — они обязательно будут совершать резкие движения и это совершенно нормально. Обычно эти движения означают, что человек время от времени смотрит вам в глаза и рот. Созданный инженерами из Disney тоже время от времени смотрит в эти части лица, благодаря чему кажется менее жутким и более человечным.

Но до идеала все еще далеко — создатели робота признают, что он все еще может нагнать чувство ужаса. Это происходит, когда человек приближается слишком близко к его лицу. Обычно у людей при этом слегка косятся глаза, потому что они пытаются сфокусироваться. У робота этого не происходит и он как бы смотрит в пустоту. Скорее всего, разработчики уже пытаются решить эту проблему. Но когда именно созданный робот станет идеальным, пока неизвестно. Логично предполагать, что он появится в Диснейленде, только когда будет полностью готов.