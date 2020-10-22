Королева Виктория и Принц Альберт изображены в 1846 году. Они были двоюродными братьями и сестрами.

Главный герой мультсериала «Футурама» Фрай, из-за причуд путешествий во времени, стал собственным дедушкой, что послужило причиной его уникальных мозговых волн. Оказалось, мозговые волны Фрая не поддаются влиянию мозговых волн инопланетных летающих мозгов, которые решили захватить Землю и сделали всех людей очень глупыми. Всех, кроме доставщика пиццы из 1999 года, который стал самым главным человеком во Вселенной. Но если вернуться в реальный мир, то возникает вопрос – а какими были бы последствия от становления собственным дедушкой в реальной жизни? И вообще, что произойдет если жениться/выйти замуж за двоюродного брата/сестру или любого другого кровного родственника? Как ни странно, но ответы на эти вопросы у ученых уже есть, так как кровные браки между родственниками, в частности между двоюродными братьями и сестрами, распространены во многих странах мира. Дети, рожденные в таких союзах, нередко получают от родителей отнюдь не уникальные мозговые волны, как в Футураме, а редкие генетические заболевания.

Королевские традиции

Легально заключить брак между двоюродными братьями и сестрами нельзя в 30 западных государствах, а во многих странах на подобные браки введены ограничения. Между тем, в истории европейских монархий насчитывается огромное количество примеров, когда число королевских детей (или их отсутствие) решали судьбу страны на несколько столетий вперед.

При этом практически во всех известных культурах с давних времен существовал запрет на брак между братьями и сестрами, родителями и детьми. Так, в Таиланде, Мексике, Центральной Африке и Древнем Египте это правило распространялось на всех, кроме правителей.

А в королевских домах Европы были широко распространены браки с двоюродными и троюродными братьями и сестрами. За примерами, как пишет National Geographic, далеко ходить не надо:

Вспомним хотя бы прусских Гогенцоллернов, французских Бурбонов, британскую королевскую семью, испанских Габсбургов, династия которых пресеклась в 1700 году со смертью Карла II… У последнего было столько физических и психических отклонений, что ходить он начал только к четырем годам, а говорить – к восьми, с трудом жевал даже во взрослом возрасте и не мог зачать ребенка.

Сиамский король Рама V (на фото со своей женой (родная сестра) и детьми) не признавал никаких запретов.

Люди связаны между собой

Сегодня браки между двоюродными братьями и сестрами не так распространены в нашем обществе, но во многих закрытых обществах и тесно связанных сообществах вероятность того, что супруг окажется по крайней мере 6-м, 7-м или 8-м кузеном по-прежнему высока. Вот только с научной точки зрения кровосмешение относится к размножению между гораздо более близкими родственниками. Между тем, одним из основных недостатков кровосмешения является то, что оно уменьшает количество потока генов в популяцию и, следовательно, замедляет развитие генетического разнообразия.

Отношения, описываемые как «кровные» – это отношения между парами, которые являются по меньшей мере троюродными братьями или более близкими родственниками. Но для детей таких пар существует огромный риск для здоровья. Как пишет Daily Mail в статье 2018 года, браки двоюродных братьев и сестер являются ключевым фактором в среднем двух детских смертей каждую неделю.

При расчете цифр исследователи исходили из того факта, что в общей сложности 545 мальчиков или девочек, родившихся в близкородственных парах, умерли в раннем возрасте в течение последних пяти лет – согласно данным Департамента образования Великобритании. Тысячи других детей, рожденных в родственных браках выживают, но с ужасающими физическими или умственными проблемами. К ним относятся слепота, глухота, болезни крови, сердечная или почечная недостаточность, проблемы с легкими или печенью и множество часто неизлечимых и сложных неврологических расстройств.

Так, BBC сообщает, что британские пакистанцы в 13 раз чаще имеют детей с генетическими нарушениями, чем население страны в целом. В Бирмингеме примерно каждый десятый ребенок от двоюродных браков либо умирает в младенчестве, либо у него развивается серьезная пожизненная инвалидность, вызванная генетическими заболеваниям.

У двоюродных братьев и сестер общая ДНК составляет 12,5%. (Братья и сестры, а также родители и дети делят около 50 процентов.) Таким образом, любой ребенок, рожденный от двоюродного брата, будет иметь довольно значительную долю похожих генов. И это может стать проблемой – дети, рожденные в двоюродных браках, могут страдать так называемыми «рецессивными» генетическими расстройствами, связанными с тяжелой инвалидностью и ранней смертью.

Если вы унаследуете один вариант гена, вы не заболеете и не умрете. Однако если ребенок наследует один и тот же вариант гена от каждого из своих родственных родителей, он подвергается более высокому риску возникновения проблем со здоровьем. В браках между двоюродными братьями и сестрами это число может возрасти до одного из восьми, потому что те, кто состоит в родстве друг с другом, с большей вероятностью несут в своей ДНК одни и те же дефекты.

Все настолько плохо?

Последние исследования, однако, предполагают, что все не так уж и плохо. В статье, опубликованной в журнале Science, рассматриваются генетические данные из миллионов генеалогических онлайн-профилей. Ученым также удалось определить, в какой момент истории брак с двоюродным братом/сестрой вышел из моды, а также среднюю степень родства между супружескими парами на сегодняшний день.

Альберт Эйнштейн и его вторая жена (и двоюродная сестра) Эльза Эйнштейн подняли семейный брак на новый уровень. Они были связаны как по материнской, так и по отцовской линии: их матери были сестрами, а отцы – двоюродными братьями и сестрами.

Хотя сегодня это табу, двоюродные братья и сестры все время женятся. Жена Франклина Делано Рузвельта, Элеонора, когда-то была его пятой кузиной; ей даже не пришлось менять фамилию. И научные гении вроде Альберта Эйнштейна и Чарльза Дарвина тоже женились на своих кузинах. На протяжении большей части человеческой истории эти союзы не считались плохими или грубыми. Но за столетие все изменилось. Так, к 1950 году супружеские пары в среднем были больше похожи на семиюродных братьев и сестер

В конечном итоге, женитьба на двоюродной сестре несет в себе некоторый риск. Но шансы на здоровое потомство резко возрастают с каждой новой дистанцией родства. У троюродных братьев и сестер доля генов составляет всего 6,25%, а у троюродных – чуть более 3%. Седьмые кузены – среднее расстояние между современными супругами вообще не имеют никакого значимого генетического родства.