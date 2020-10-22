Что случилось с первым растением на Луне?

Так, вероятно, выглядело первое растение на Луне

Китай вырастил растение на Луне — оно проросло двумя листьями, но после погибло от холода. Это – первый случай, когда растение было выращено на спутнике нашей планеты. В то время как организм замерз до смерти всего через две недели, исследователи создали 3D-реконструкцию растения, которая позволит больше узнать о его короткой жизни. Так как семена хлопка успешно проросли на Луне, Китай стал первой страной, которая не только посадила космический корабль на темной стороне Луны, но и страной, отправившей на спутник Земли сразу несколько форм жизни. Напомним, луноход «Чанъэ-4» 3 января 2019 года доставил на поверхность Луны пять биологических организмов: семена хлопка, картофеля и резуховидки таля, яйца плодовых мух и штамм дрожжей. На Международной космической станции (МКС) ранее проросло множество растений, в том числе резуховидка таля – родственник капусты и горчицы.

Растения в космосе

Научиться выращивать растения в суровых внеземных условиях очень важно, если мы хотим продолжить освоение космоса. В более длительных путешествиях – на Марс и за его пределы – растения будут делать больше, чем просто обеспечивать астронавтов свежей пищей. Процесс фотосинтеза можно использовать для удаления токсичного углекислого газа из воздуха и замены его кислородом. Растения также могут очищать воду посредством транспирации – процесса, при котором жидкость, взятая через корни, испаряется из листьев, наполняя воздух фильтрованной влагой, которую можно использовать.

Более того, уход за растениями может улучшить психическое состояние космоснавтов, находящихся далеко от дома. «Мы уже знаем от наших астронавтов-первопроходцев, что свежие цветы и сады на Международной космической станции создают прекрасную атмосферу и позволяют взять с собой в увлекательное космическое путешествие маленький кусочек земли», — пишут исследователи NASA.

В попытке понять, как растения будут чувствовать себя в космосе, научно-исследовательский институт передовых технологий при Университете Чунцина разработал специальный биосферный контейнер для воспроизведения земных условий. Давление внутри камеры поддерживалось на уровне одной атмосферы, а ученые на Земле дистанционно контролировали режим полива. Однако в космосе у растений нет всего необходимого: им все еще приходилось бороться с разнообразными проблемами, такими как высокий уровень космической радиации и низкий уровень гравитации.

Растениям, в том числе проросшим семенам хлопка пришлось столкнуться с микрогравитацией. Поскольку гравитационное притяжение Луны составляет одну шестую от земного, саженец был относительно невесомым. Перед отправкой на Луну ученые поместили пластиковую, похожую на клетку структуру поверх почвы, чтобы сохранить растение, но вид, который эволюционировал, чтобы процветать под гравитацией нашей планеты, должен расти на Луне несколько необычно.

Издание Popular Science приводит слова ученых из NASA о том, что понять, почему на Луне проросло именно хлопковое растение довольно трудно. Триггером к росту и развитию мог стать быть любой из факторов, таких как экстремальные температуры, процесс получения растениями достаточного количества воды или относительная влажность. При этом нельзя забывать о том, что в космосе многое может пойти не так, как надо.

Темная сторона Луны

Вопреки своему названию, темная сторона Луны на самом деле таковой не является. Скорее, она переживает двухнедельный период солнечного света, за которым следует такой же период темноты. Дневная температура на Луне колеблется около 90 градусов по Цельсию, но с наступлением темноты падает до -154°C. Это означает, что без надлежащей изоляции семена хлопка мгновенно замерзли бы. Однако недолговечный успех растения подчеркивает важность экологического контроля, необходимого организмам для процветания в условиях, подобных космическим. Полученные результаты также свидетельствует о международном интересе к исследованию и освоению космоса, что не может не радовать.

Примечательно, что руководитель эксперимента Cе Гэнсинь из научно-исследовательского института передовых технологий Чунцинского университета не планирует публиковать никаких научных работ, основанных на этом исследовании. Тем не менее он надеется продолжить изучение того, как различные формы жизни могут жить на Луне.

Растения и будущее человечества

Изучение того, как выращивать растения в космосе, необходимо, если мировые космические агентства хотят запускать долгосрочные миссии. Просто дать космонавтам с собой мультивитамины будет недостаточно, чтобы сохранить их здоровье, когда они будут исследовать глубокий космос . Им понадобятся свежие продукты.

Кто знает, может бть в будущем мы будем выращивать на Луне огурцы и помидоры

Так как пительные вещества в пищевых добавках и готовых блюдах с течением времени будут разрушаться, космическая радиация может ускорить этот процесс. Таким образом, выращивание свежих продуктов даст космонавтам доступ к более свежим питательным веществам, не говоря уже о более вкусной пище. Кроме того, если бы мы могли выращивать растения на космических кораблях, то не пришлось бы на брать на борт столько готовой пищи.

Отметим, что ученые также изучают, как космическая еда может удовлетворить эмоциональные потребности астронавтов и противодействовать феномену, характерному для космических путешествий, такому как потеря обоняния. В конце концов, сегодня исследователи беспокоятся о благополучии человека во время длительных, космических путешествий. Но отправимся ли мы когда-нибудь к другим планетам покажет лишь время.