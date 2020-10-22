Почему рыцарские доспехи плохо защищали воинов?

Рыцарская броня выглядит надежно, но не могла обеспечить полноценную защиту

Если вы когда-нибудь смотрели фильмы про Средневековье, наверняка знаете, как выглядят рыцари. Это воины, которые с ног до головы облачены в доспехи. Так принято называть комплект защитной одежды из кусков кованого металла. В те времена огнестрельного оружия не существовало и все люди сражались только при помощи мечей и луков. Казалось бы, полностью защищенные броней рыцари не должны были получать серьезных ранений в боях. Ведь доспехи изготавливались из прочной стали и вполне могли выдерживать удары тяжелыми мечами и тем более попадание летящих стрел. Но рыцари умирали, причем очень часто. А все потому, что у доспехов были слабые места, удары по которым часто становились причиной смерти воинов. В рамках этой статьи предлагаю выяснить, из чего изготавливались рыцарские доспехи, каким был их главный минус и против какого оружия они были бесполезны.

Изготовление рыцарских доспехов

Средние века наступили сразу же после античности и продлились с 476 по 1500 годы нашей эры. Это были довольно тяжелые для человечества времена, когда регулярно случались войны и эпидемии смертельных заболеваний. Средневековые металлурги могли массово изготавливать только два вида железных сплавов: сыродутное железо и чугун. Долгое время считалось, что оружие и доспехи изготавливались из сыродутного железа, которое сегодня известно как низкоуглеродистая сталь. В те времена этот сплав получали путем нагревания железной руды в печи при температуре примерно 1200 градусов Цельсия. Но впоследствии выяснилось, что для рыцарских доспехов использовалась полноценная сталь, которая была ковкой как железо и прочной как чугун. Более того, часто броня подвергалась термическому закаливанию и становилась еще прочнее.

Рыцарей с дорогой броней враги старались не убивать, потому что они могли занимать высокие должности и от них можно было выпытать важную информацию

Изготовлением доспехов занимались мастера, которые были известны как бронники. Рыцарская броня состояла как минимум из 16 частей, среди которых были шлем, наплечники, наручи, кольчужные вставки, набедренники, наколенники и сабатоны. Составные части рыцарских доспехов хорошо показаны на изображении ниже. Каждую из этих частей бронники изготавливали отдельно. Перед облачением в тяжелые доспехи, рыцари надевали кольчугу — одежды из металлических колец, которая тоже защищала от ударов. Уже поверх него воины по частям надевали основную броню. В среднем масса рыцарских доспехов составляла 20 килограмм, поэтому носить их постоянно было невозможно. Но в бою они надевались обязательно, но из-за дороговизны они были доступны далеко не всем.

Конструкция рыцарских доспехов

Слабые места рыцарей

Так как рыцарские доспехи состояли из множества отдельных частей, они были полны слабых мест. Речь идет о щелях на стыках между их составными частями, которые приходились на область суставов. Под доспехами у рыцарей была железная кольчуга, но она едва ли могла защитить от ударов тяжелыми мечами. Поэтому, когда враги наносили удары в эти слабые места, воины получали смертельно опасные ранения. В некоторых случаях вражеские мечи могли пробить даже сталь, особенно, если она не была закаленной.

К тому же, в начале XVI века были изобретены стилеты. Так называются тонкие кинжалы, которые преимущественно использовались для поражения защищенных доспехами рыцарей. Это оружие было опасно тем, что его тонкое и острое лезвие могло легко пройти между чешуйками кольчуги и уж тем более между частями доспехов. Часто удары стилетов приходились в отверстия для глаз и незащищенные участки в подмышках и паху.

Не стоит забывать и про то, что урон могут наносить не только колющие удары. Иногда рыцари получали удары молотами, которые становились причиной тяжелых травм и переломов. А если рыцарь падал на землю, его не могла спасти даже самая прочная броня. Ведь враги легко могли снять с него шлем или быстро найти незащищенные места и нанести смертельные ранения.

На данный момент одна из самых больших коллекций рыцарских доспехов собрана в Эрмитаже. Важно отметить, что много интересных объектов хранятся не в самих музеях, а на складах. О том, какие интересные объекты можно найти в музейных хранилищах, я рассказывал в этом материале. В частности, там идет речь о весьма необычной игрушке из кожи. Ученые до сих пор точно не знают, кому она принадлежала и каким образом с ней можно было играть.