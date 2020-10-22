В человеческом организме найден новый орган. Для чего он нужен?

Местоположение ранее неизвестного органа

За целые тысячелетия исследований ученые явно должны были полностью изучить строение человеческого тела. Но иногда наука преподносит нам большие сюрпризы. Оказывается, за все время существования человечества в центре головы каждого из нас был орган, о существовании которого мы даже не подозревали. Он находится глубоко внутри черепа, ближе к его основанию. Возможно, именно из-за своего сложного расположения он и не был виден врачам на протяжении многих веков. Открытие нового органа произошло неожиданно, то есть исследователи не изучали человеческое тело, надеясь найти в нем что-то новое. Орган был замечен в ходе сканирования тела одного мужчины. Перед тем, как сообщить о своей находке, врачам явно пришлось тщательно изучить новую часть человеческого организма. Ведь кто знает — может, в голове пациента просто что-то застряло? Но нет, это действительно неизвестный ученым орган.

Новый человеческий орган

О неожиданном открытии было рассказано в научном журнале Radiotherapy and Oncology. Команда исследователей из Нидерландского института рака изучали злокачественную опухоль в теле одного из пациентов. Для этого они использовали технологию ПЭТ-КТ. В организм мужчины были введены вещества, которые могут быть поглощены раковыми опухолями. При насыщении этим веществом, раковая опухоль становится видна на дисплее медицинского оборудования. Но иногда это вещество впитывается и настоящими органами. В ходе исследования, ученые во главе с профессором Войтером Фогелем (Wouter Vogel) заметили на экране что-то странное.

Оборудование для проведения ПЭТ КТ

Для чего нужна слюна?

Введенное в организм человека вещество было поглощено слюнными железами. Всего их в человеческом организме три: околоушная, подчелюстная и подъязычная. Внутри носоглотки и пищеварительного тракта есть еще несколько слюнных желез, но они не считаются большими. Они видны только под микроскопом и даже не образуют скоплений. Их главная функция заключается в выработке слюны. Она необходима для смачивания полости рта, улучшения восприятия вкуса, смачивания пищи и облегчения глотания. Оказывается, в глубине носоглотки есть и четвертая большая железа.

Трубные слюнные железы

Если быть точнее, новая слюнная железа находится за так называемым трубным валиком (Torus tubarius). Исследователи назвали свою находку трубной железой (tubarial). Как и все остальные, эта железа нужна для выработки слюны. Считается, что эта важная часть человеческого организма оставалась неизвестной на протяжении всей истории потому, что скрыта от глаз. Но это странно, учитывая что врачи регулярно проводят хирургические операции. За тысячи лет они явно должны были обнаружить железу, которая вырабатывает жизненно важную для человеческого организма слюну. Возможно, врачи просто не придавали ей особого значения.

Трубный валик указан как Torus tubarius

Чтобы убедиться, что это не мутация в теле одного человека, ученые проверили наличие железы у других людей. В общем числе они проверили около сотни пациентов и четвертая слюнная железа была найдена у каждого из них. Вдобавок, исследователи вскрыли тела умерших мужчины и женщины — у них новая слюнная железа тоже имелась. Их трубные слюнные железы были изучены под микроскопом. В них ученые нашли множество крошечных трубочек, из которых выделяется выработанная слюна. Исследователи предположили, что трубная слюнная железа необходима для смазывания и защиты носоглотки.

Исследование человеческого тела

Обнаружение новых органов внутри человеческого тела это большая редкость. Но такие открытия время от времени совершаются. В 2017 году ирландские ученые объявили, что брыжейка, которая необходима для крепления внутренних органов к стенкам тела, является полноценным органом. Они были уверены, что брыжейка нужна не только для крепления полых органов к задней стенке желудка. Выяснением других функций брыжейки занимаются ученые со всего мира, но на данный момент дать точный список ее возможностей никто не может.

Об этом мало кто знает, но у слюнных желез бывают собственные болезни. Относительно недавно я рассказывал о том, как у некоторых людей образуются слюнные камни, которые необходимо удалять путем хирургического вмешательства. Звучит страшно, но это интересная и очень загадочная особенность нашего организма. Подробнее об этом явлении можно почитать в этом материале.