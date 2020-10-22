Может ли медь помочь против боли?

Многие считают медь средством против артрита. На самом деле это может быть просто аспирин

Медь была одним из первых металлов, который человек научился добывать и использовать в жизни. Поскольку медь очень пластична, ее еще тысячи лет назад задействовали для изготовления инструментов и украшений. Причем в то время их основные орудия были из костей и кремня. Медный кулон, обнаруженный на территории современного северного Ирака, датируется 8 700 годом до нашей эры — это украшение периода неолита. Но хотя люди украшали себя медью с доисторических времен, использование медных браслетов для лечения боли при артрите получило распространение только в 1970-х годах. Действительно ли они помогают, или все это просто маркетинговый ход?

Может ли медь помочь в лечении артрита?

Сторонники пользы медных браслетов часто ссылаются на исследования Вернера Хангартера (1904–1982), немецкого врача, который исследовал болезни костей. Хангартер начал продвигать в массы терапевтические возможности меди после того, как услышал, что у горняков в Финляндии почти не развивается ревматизм, если они работают на медных рудниках. В 1950-х годах он начал лечить пациентов, страдающих различными ревматическими заболеваниями, включая ревматоидный артрит, с помощью инъекций меди и раствора салициловой кислоты.

Результаты были впечатляющими: пациенты показали «быстрое снижение температуры, облегчение боли и повышение подвижности».

Хангартер опубликовал несколько статей о своей работе, а движение альтернативной медицины впоследствии популяризировало его идеи. К середине 1970-х медные украшения вовсю рекламировались как естественное неинвазивное средство от боли и воспаления при артрите. В настоящее время продаются различные кремы для местного применения, содержащие медь, стельки от боли в ногах и компрессионные рукава с медными волокнами. Но есть ли от них польза?

Сейчас выпускают даже специальные перчатки с медью

Польза меди для здоровья

Медь действительно играет важную роль в здоровье человека. Как и многие другие минералы, медь является важным микронутриентом — ключевым участником образования красных кровяных телец. Наиболее частым признаком дефицита меди является анемия. Медь содержится во многих распространенных продуктах, но моллюски, орехи и шоколад являются самыми богатыми источниками этого минерала.

Медь способствует образованию соединительной ткани, поэтому не исключено, что дефицит меди действительно может усугубить симптомы артрита. Однако из этого не обязательно следует, что повышение уровня меди может улучшить самочувствие больного.

Медь против болезней костей

Оглядываясь назад, можно увидеть несколько проблем в исследовании ученого Хангартера. Основываясь на собственных умозаключениях, он предположил цепочку причинно-следственных связей — что наличие меди в окружающей среде помогло шахтерам предотвратить развитие ревматоидного артрита. На самом деле объяснение может быть совсем другим: просто ни у кого из активных горняков не было этого заболевания, потому что люди, у которых оно развилось, бросили профессию гораздо раньше. Попробуйте хотя бы нагнуться с болью в спине или суставах; что и говорить про добывание горных пород?

Его использование раствора салицилата меди также вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Салициловая кислота является активным ингредиентом в простом аспирине, и эффекты, которые описывает Хангартер, — облегчение боли и снижение температуры — можно легко отнести к одному только аспирину.

Но если прием меди внутрь не помогает, может ли ношение украшений из меди помочь? Эффективность ношения меди основана на идее, что определенные количества металла могут абсорбироваться через кожу. Но пока науке известно очень мало доказательств в пользу этого утверждения, и в любом случае обычный бутерброд с арахисовым маслом или плитка шоколада окажутся более действенным способом ввести медь в ваш организм, чем браслет за 5 тысяч рублей.

Такие браслеты продаются от 500 рублей до нескольких тысяч

По той же причине маловероятно превосходство стелек с добавлением меди или компрессионных рукавов над каким-либо другим материалом. Что касается кремов с медью, они сделаны на основе салициловой кислоты — то есть, опять же, содержит аспирин, который легко впитывается через кожу. Во всех этих случаях крем облегчит симптомы, но добавление меди не делает его более (или менее) эффективным.

Исследование, проведенное в 2013 году с участием 70 пациентов с ревматоидным артритом, дает наиболее полное опровержение. В условиях двойного слепого исследования пациенты, которые носили медные браслеты в течение пяти недель, не ощущали значимого уменьшения боли или воспаления по сравнению с теми, кто носил похожие на медные браслеты — так срабатывал эффект плацебо. Так что пусть даже медь действительно важна для здоровья человека, не стоит впадать в крайности и использовать ее не по назначению. А еще лучше — консультироваться по этому поводу с врачом; артрит — болезнь довольно серьезная.