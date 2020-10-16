Почему умные люди болеют чаще?

Высокоинтеллектуальные люди страдают от большего количества психических и физических расстройств. Но почему?

Повышенная чувствительность мозга может сделать вас восприимчивым и творческим человеком. Но это обоюдоострый меч, считают исследователи. Как правило, люди с высоким IQ имеют преимущество во многих областях, с более высоким уровенем образования и дохода. Но в то же самое время высокоинтеллектуальные люди страдают от большего количества психических и физических расстройств. Ученые считают, что более высокий IQ связан с различными психическими и иммунологическими заболеваниями, такими как депрессия, биполярное расстройство, тревога, СДВГ, а также аллергия, астма и многие другие иммунные расстройства. Но почему это так? В работе 2017 года исследователи рассмотрели литературу и попытались дать ответ на вопрос о том, какие механизмы лежат в основе связи высокого интеллекта и физических и душевных болезней.

Связь интеллекта и заболеваний

Авторы исследования, опубликованного в журнале Journal Intelligence сравнили данные, полученные от 3715 членов Американского общества Менса (American Mensa Society – сообщества людей, чей интеллект выше среднего), с данными национальных опросов, чтобы изучить распространенность некоторых расстройств у людей с более высоким интеллектом по сравнению со средней популяцией.

Полученные результаты показали, что у высокоинтеллектуальных людей на 20% чаще диагностируется расстройство аутистического спектра, на 80% чаще диагностируется СДВГ, на 83% чаще диагностируется тревожность и на 182% чаще развивается хотя бы одно расстройство настроения. Более того, когда речь заходит о физиологических заболеваниях, люди с высокими когнитивными способностями на 213% чаще страдают аллергией на окружающую среду, на 108% чаще страдают астмой и на 84% чаще страдают аутоиммунными заболеваниями.

Высокий интеллект: фактор риска психологической и физиологической перевозбужденности

В поисках ответов на вопросы исследователи также обратились к области психонейроиммунологии (ПНИ), которая изучает, как хронический стресс, накопленный в ответ на внешние факторы, влияет на связь между мозгом и иммунной системой.

Авторы научной работы отмечают, что высокоинтеллектуальные люди имеют склонность к «интеллектуальному перевозбуждению» и гиперреактивности центральной нервной системы. С одной стороны, это дает помогает людям с высоким IQ повышенное в их творческой и художественной работе. Эта гиперреактивность, однако, может также привести к серьезным и длительным депрессиям, а также ухудшению психического здоровья в целом. Это особенно верно для поэтов, романистов и людей с высоким вербальным интеллектом. Их интенсивная эмоциональная реакция на окружающую среду усиливает склонность к размышлениям и беспокойству, которые являются триггерами для развития депрессии и тревожных расстройств.

Иммунитет и интеллект

Чрезмерные психологические реакции на события и/или окружающую среду могут повлиять на иммунитет, пишут ученые. Люди с повышенной возбудимостью могут иметь сильные реакции на вполне безобидные внешние раздражители, такие как звук или даже бирка на одежде. Эта реакция может превратиться в хронический стресс, запустив неадекватный иммунный ответ.

Когда организм считает, что ему угрожает опасность (вне зависимости от того, является ли эта опасность реальной или воображаемой), он запускает каскад физиологических реакций, в которых задействованы мириады гормонов и нейромедиаторов. Когда эти процессы активируются (а они могут стать хроническими), они могут изменить работу мозга и организма в целом, нарушив иммунную функцию и привести к таким состояниям, как астма, аллергия и аутоиммунные заболевания.

Как отмечает издание Big Think, научная литература подтвердила связь между одаренностью детей и повышенным риском развития астмы или аллергии. Так, результаты исследования, опубликованное в журнале Intelligence показало, что 44% людей с IQ выше 160 страдали от аллергии на 20% чаще по сравнению со сверстниками. Дальнейшие исследования вновь подтвердили эту связь.

Основываясь на полученных выводах и предыдущих исследованиях, ученые назвали это явление теорией интеграции гипер-мозга/гипер-тела (hyper brain/hyper body theory of integration), объяснив это тем, что сверхвозбудимость, характерная для людей с высоким интеллектом, может подвергать их риску повышенной чувствительности к внутренним и/или внешним факторам окружающей среды.

О том, влияет ли размер мозга на интеллект, читайте в нашем материале

Размышления и беспокойство, сопровождающие это повышенную чувствительность, также могут способствовать хроническому паттерну реакции бей или беги, которая запускает каскад иммунологических событий. У людей с повышенной возбудимостью, о которой говорилось выше, в том числе у людей с СДВГ, эта система, по-видимому, не достигает равновесия. Таким образом воспалительные сигналы создают состояние хронической активации.

Авторы научной работы пришли к выводу о том, что продолжение изучения взаимосвязи между высоким интеллектом и различными физиологическими и психологическими заболеваниями крайне важно, особенно для того, чтобы выявить причинно-следственную связь, а также другие негативные аспекты обладания высоким IQ. А как вы думаете, почему высокий интеллект так часто идет рука об руку с депрессией и другими болезнями? Ответ будем ждать в комментариях к этой статье.