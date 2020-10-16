Если инопланетяне свяжутся с нами, поймем ли мы их?
Возможно, мы никогда не найдем способа общаться с инопланетным разумом
Польский философ и писатель-фантаст Станислав Лем считал, что наш вид никогда не сможет прочитать или понять послание инопланетян. Свой аргумент Лем изложил в шедевральном романе 1968 года «Голос Господа». В романе рассказывается об испытаниях и неудачах масштабной, похожей на Манхэттенский проект попытки расшифровать внеземное послание. По мере того, как книга углубляется в философию, лингвистику, математику, теорию информации и многое другое, автор медленно выкристаллизовывает аргументы скептиков о том, почему связь с инопланетянами почти наверняка обречена на провал. В своей простейшей манере Лем приходит к выводу о том, что существуют два непреодолимых барьера для коммуникации с разумными формами жизни, которые естественным образом будут существовать между чужеродными видами. Это лингвистический барьер и разрыв в интеллекте.
Лингвистический барьер
Помните фильм «Прибытие» 2016 года? В нем на нашу планету приземляется инопланетный корабль, а существа в кабине капитана – гиптоподы, напоминают земных обитателей морских глубин – головоногих моллюсков (осьминогов), что значительно осложняет коммуникацию между людьми и визитерами из космоса. Чтобы разгадать язык гиптоподов, правительство обращается за помощью к одному из ведущих мировых лингвистов. Дальнейший сюжет фильма рассказывать не буду, избавив читателей, которые его не смотрели, от спойлеров. Однако Лем утверждает, что даже в случае контакта с инопланетянами, теоретически понятное сообщение все равно будет нечитаемым.
Лем пишет, что на всех известных человеческих языках, от латыни до баскского, мы можем перевести предложение: «бабушка умерла, похороны в среду», и оно будет понято. Но этот перевод возможен только потому, что биологически и культурно мы все разделяем одни и те же ориентиры, необходимые для понимания слов: мы все умрем. Мы размножаемся половым путем и у нас есть бабушки. Несмотря на огромные культурные различия, все мы, так или иначе, церемониализуем акт смерти. И, наконец, что не менее важно, мы все связаны с гравитацией Земли и отмечаем течение времени в терминах темных и светлых периодов, вызванных вращением нашей планеты.
Но представьте себе инопланетянина, который размножается бесполым путем – как амеба. У однополого существа не было бы ни бабушки, ни речевого аппарата, чтобы описать ее. Точно так же, эти существа могут быть «незнакомы с понятием смерти и похорон». Все эти понятия требуют объяснения.
Кадр из фантастического фильма «Прибытие» (2016)
Язык, утверждает Лем, требует общих ориентиров между коммуникаторами. И если разумная жизнь не выглядит и не ведет себя пугающе похоже на нас, то любой чужеродный вид будет отличаться от нас бесконечным количеством способов. Основой человеческого языка является наше восприятие окружающего мира, и нет никакой гарантии, что инопланетная жизнь сможет передать сообщение, которое мы понимаем, или так, как мы понимаем. Но даже если они это сделают, кто знает, сможем ли мы когда-нибудь разобрать дикцию чего-то столь странного, как разумное существо с биологией, основанной на мышьяке или кремнии?
Формы внеземного общения
Лем приводит несколько примеров, которые являются образцом различных возможностей инопланетного общения. У каждого из них есть свои подводные камни, которые сбивают нас с толку. Например, сообщение может быть записано так, как мы, люди, общаемся друг с другом и на языке, подобном нашему, с отдельными единицами значения, такими как слова, относящиеся к объектам и понятиям. Хотя словарный запас и грамматика этого языка сами по себе могут быть за пределами нашего понимания, по крайней мере, мы могли бы понять, как приступить к переводу. Словом, прямо как в фильме «Прибытие».
Но коммуникация может также быть системой «моделирования» сигналов, таких как теле или радио сигнал. Это означает, что сообщение, которое мы получим – не сообщение как таковое, а, например, сообщение, зашифрованное в двоичном коде. Лем считает, что в таком случае наши шансы обречены на провал. По мнению писателя, представители чуждого нам вида скорее всего общались бы с помощью чего-то вроде запаха. Эта идея, к слову, описана в фильме «Спасайтесь сами» (Save yourselves! 2020) – история повествует об инопланетянах, похожих на маленьких пуфиков, которые прилетели захватить нашу планету. Рекомендую к просмотру.
Третий и четвертый примеры заключаются в том, что сообщение может представлять собой своего рода «рецепт», то есть набор инструкций, необходимых для производства определенного объекта, или оно «может содержать описание объекта — конкретной «вещи».Так, в книге Лема инопланетяне посылают рецепт, чтобы вырастить инопланетянина, который затем смог бы общаться с людьми.
Выдающийся астроном и популяризатор науки Карл Саган высказывал похожую точку зрения. Свои соображения на счет возможного общения с инопланетной цивилизацией он изложил в романе «Контакт», по которому в 1997 году сняли одноименный фильм с Джоди Фостер и Мэтью Макконахью. Согласно сюжету, молодая радиоастроном (героиня Фостер) поймала сообщение от инопланетян, расшифровка которого показала схему строительства чего-то наподобие инопланетного корабля. Отмечу, что Саган считал радиоастрономию наиболее возможным способом контакта с внеземным разумом.
Разрыв в интеллекте
Давайте представим, что благодаря какому-то абсурдному лингвистическому везению мы сможем прочитать полученный инопланетный сигнал. Лем считает, что его расшифровка решает лишь половину проблемы: «не исключено, что получив послание от далеких миров, мы поступили бы с ним как дикари, греющиеся у огня горящих книг» — пишет Лем.
Так выглядела установка, собранная по инопланетной инструкции (фильм «Контакт» 1997)
Писатель считал, что скорее всего интеллект наших внеземных друзей принципиально выше человеческого:
Таким образом, наш вид может быть просто недостаточно высокоразвит, чтобы понять все, что хотят сказать инопланетяне. Но даже если представители внеземной цивилизации близки к нам интеллектуально и их цивилизация похожа на нашу, мы просто-напросто можем никогда об этом не узнать – в конце-концов никто не отменял космические расстояния и законы физики, согласно которым, во Вселенной действует ограничение скорости света – примерно 300 000 километров в секунду, а также, о ограничение скорости звука, о чем я рассказывал в этой статье.
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