Если инопланетяне свяжутся с нами, поймем ли мы их?

Возможно, мы никогда не найдем способа общаться с инопланетным разумом

Польский философ и писатель-фантаст Станислав Лем считал, что наш вид никогда не сможет прочитать или понять послание инопланетян. Свой аргумент Лем изложил в шедевральном романе 1968 года «Голос Господа». В романе рассказывается об испытаниях и неудачах масштабной, похожей на Манхэттенский проект попытки расшифровать внеземное послание. По мере того, как книга углубляется в философию, лингвистику, математику, теорию информации и многое другое, автор медленно выкристаллизовывает аргументы скептиков о том, почему связь с инопланетянами почти наверняка обречена на провал. В своей простейшей манере Лем приходит к выводу о том, что существуют два непреодолимых барьера для коммуникации с разумными формами жизни, которые естественным образом будут существовать между чужеродными видами. Это лингвистический барьер и разрыв в интеллекте.

Лингвистический барьер

Помните фильм «Прибытие» 2016 года? В нем на нашу планету приземляется инопланетный корабль, а существа в кабине капитана – гиптоподы, напоминают земных обитателей морских глубин – головоногих моллюсков (осьминогов), что значительно осложняет коммуникацию между людьми и визитерами из космоса. Чтобы разгадать язык гиптоподов, правительство обращается за помощью к одному из ведущих мировых лингвистов. Дальнейший сюжет фильма рассказывать не буду, избавив читателей, которые его не смотрели, от спойлеров. Однако Лем утверждает, что даже в случае контакта с инопланетянами, теоретически понятное сообщение все равно будет нечитаемым.

Лем пишет, что на всех известных человеческих языках, от латыни до баскского, мы можем перевести предложение: «бабушка умерла, похороны в среду», и оно будет понято. Но этот перевод возможен только потому, что биологически и культурно мы все разделяем одни и те же ориентиры, необходимые для понимания слов: мы все умрем. Мы размножаемся половым путем и у нас есть бабушки. Несмотря на огромные культурные различия, все мы, так или иначе, церемониализуем акт смерти. И, наконец, что не менее важно, мы все связаны с гравитацией Земли и отмечаем течение времени в терминах темных и светлых периодов, вызванных вращением нашей планеты.

Но представьте себе инопланетянина, который размножается бесполым путем – как амеба. У однополого существа не было бы ни бабушки, ни речевого аппарата, чтобы описать ее. Точно так же, эти существа могут быть «незнакомы с понятием смерти и похорон». Все эти понятия требуют объяснения.

Кадр из фантастического фильма «Прибытие» (2016)

Язык, утверждает Лем, требует общих ориентиров между коммуникаторами. И если разумная жизнь не выглядит и не ведет себя пугающе похоже на нас, то любой чужеродный вид будет отличаться от нас бесконечным количеством способов. Основой человеческого языка является наше восприятие окружающего мира, и нет никакой гарантии, что инопланетная жизнь сможет передать сообщение, которое мы понимаем, или так, как мы понимаем. Но даже если они это сделают, кто знает, сможем ли мы когда-нибудь разобрать дикцию чего-то столь странного, как разумное существо с биологией, основанной на мышьяке или кремнии?

Формы внеземного общения

Лем приводит несколько примеров, которые являются образцом различных возможностей инопланетного общения. У каждого из них есть свои подводные камни, которые сбивают нас с толку. Например, сообщение может быть записано так, как мы, люди, общаемся друг с другом и на языке, подобном нашему, с отдельными единицами значения, такими как слова, относящиеся к объектам и понятиям. Хотя словарный запас и грамматика этого языка сами по себе могут быть за пределами нашего понимания, по крайней мере, мы могли бы понять, как приступить к переводу. Словом, прямо как в фильме «Прибытие».

Но коммуникация может также быть системой «моделирования» сигналов, таких как теле или радио сигнал. Это означает, что сообщение, которое мы получим – не сообщение как таковое, а, например, сообщение, зашифрованное в двоичном коде. Лем считает, что в таком случае наши шансы обречены на провал. По мнению писателя, представители чуждого нам вида скорее всего общались бы с помощью чего-то вроде запаха. Эта идея, к слову, описана в фильме «Спасайтесь сами» (Save yourselves! 2020) – история повествует об инопланетянах, похожих на маленьких пуфиков, которые прилетели захватить нашу планету. Рекомендую к просмотру.

Третий и четвертый примеры заключаются в том, что сообщение может представлять собой своего рода «рецепт», то есть набор инструкций, необходимых для производства определенного объекта, или оно «может содержать описание объекта — конкретной «вещи».Так, в книге Лема инопланетяне посылают рецепт, чтобы вырастить инопланетянина, который затем смог бы общаться с людьми.

Выдающийся астроном и популяризатор науки Карл Саган высказывал похожую точку зрения. Свои соображения на счет возможного общения с инопланетной цивилизацией он изложил в романе «Контакт», по которому в 1997 году сняли одноименный фильм с Джоди Фостер и Мэтью Макконахью. Согласно сюжету, молодая радиоастроном (героиня Фостер) поймала сообщение от инопланетян, расшифровка которого показала схему строительства чего-то наподобие инопланетного корабля. Отмечу, что Саган считал радиоастрономию наиболее возможным способом контакта с внеземным разумом.

Разрыв в интеллекте

Давайте представим, что благодаря какому-то абсурдному лингвистическому везению мы сможем прочитать полученный инопланетный сигнал. Лем считает, что его расшифровка решает лишь половину проблемы: «не исключено, что получив послание от далеких миров, мы поступили бы с ним как дикари, греющиеся у огня горящих книг» — пишет Лем.

Так выглядела установка, собранная по инопланетной инструкции (фильм «Контакт» 1997)

Писатель считал, что скорее всего интеллект наших внеземных друзей принципиально выше человеческого:

Я могу общаться со своей собакой, высокоинтеллектуальным животным, но только в той максимальной степени, которую позволяют когнитивные способности собаки.



Таким образом, наш вид может быть просто недостаточно высокоразвит, чтобы понять все, что хотят сказать инопланетяне. Но даже если представители внеземной цивилизации близки к нам интеллектуально и их цивилизация похожа на нашу, мы просто-напросто можем никогда об этом не узнать – в конце-концов никто не отменял космические расстояния и законы физики, согласно которым, во Вселенной действует ограничение скорости света – примерно 300 000 километров в секунду, а также, о ограничение скорости звука, о чем я рассказывал в этой статье.