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Волосатые гусеницы: кто они и чем опасны?

Волосатые гусеницы: кто они и чем опасны?

Гусеница кошачьего мотылька

Из курса школьной программы нам известно, что в начале своего развития, бабочки являются гусеницами. Только со временем они превращаются в куколок и впоследствии обретают свой красивый вид. В большинстве своем, гусеницы безвредны для людей и животных. Максимум, на что они способны — это навредить растениям. Но среди них есть ядовитые виды, после прикосновения к которым люди ощущают сильную боль и в конечном итоге рискуют оказаться в больнице. Недавно ядовитые гусеницы в большом количестве были замечены в американском штате Вирджиния. Их легко спутать с клочками мягкой шерсти, потому что на вид они выглядят пушистыми. Но их внешность обманчива — эти создания очень опасны. В рамках данной статьи предлагаю вам выяснить, о каких именно гусеницах идет речь, чем именно они опасны и как вылечиться, если вы случайно до них дотронулись.

 


Ядовитая гусеница

О необычных гусеницах было рассказано в научном издании Science Alert. Речь идет о так называемых гусеницах кошачьего мотылька (Megalopyge opercularis). Они очень распространены на юго-восточной и центральных частях США, а также в Мексике. На территории штата Вирджиния они особо не водились, но в 2020 году их количество внезапно увеличилось. В России наткнуться на них невозможно, но в последнее время мир становится непредсказуемым. Этих созданий в Вирджинии тоже никто особо не ожидал увидеть, но природа преподнесла сюрприз. И едва ли этой неожиданности кто-то рад — в Интернете полно историй, где эти гусеницы становились причиной ужасных мучений многих людей.

Волосатые гусеницы: кто они и чем опасны?

Сам кошачий мотылек тоже пушистый

По данным Департамента лесного хозяйства штата (VDOF), обычно волосатые гусеницы питаются листьями дуба и вяза. Но иногда их можно встретить в парках и неподалеку от построек. Спина этих созданий покрыта длинными щетинками, похожими на волосы. На ранней стадии эти щетинки начинают сильно виться и издалека гусеницы становятся похожими на комочки шерсти. Под этим густым волосяным покровом скрываются ядовитые шипы, до которых людям и животным лучше никогда не дотрагиваться.

Волосатые гусеницы: кто они и чем опасны?

Волосатая гусеница Megalopyge opercularis

Опасность гусениц

Какие именно ядовитые вещества содержатся в этих шипах не сообщается, но нам известны последствия контакта с ними. Практически во всех случаях, на месте контакта с шипами, у людей возникают сильное покраснение и отек. У некоторых людей вдобавок к этому возникают сильная головная боль, лихорадка, тошнота, ускоренное сердцебиение, судороги и боль в животе. Как видно, ничего хорошего в контакте с ними нет.

Волосатые гусеницы: кто они и чем опасны?

К счастью большинство гусениц безвредные

В некоторых случаях контакт с волосатыми гусеницами может довести до больницы. В 2018 году одна из таких гусениц упала с дерева на 5-летнюю девочку Адри Чемберс (Adrie Chambers). Рука девочки онемела и ее доставили в больницу, где ее лечили при помощи стероидов. В мае 2017 года одна женщина рассказала о последствиях того, как ее 5-летний сын наступил на ядовитую гусеницу. Такие происшествия случаются почти каждый год, но в текущем их явно намного больше. Впрочем, в этом нет ничего удивительного — 2020 год шокирует нас вовсю.

Волосатые гусеницы: кто они и чем опасны?

Гусеницы часто попадают на одежду, падая с деревьев

В России настолько ядовитых гусениц нет, но если они появятся или вы когда-нибудь отправитесь в США, нужно быть готовыми к встрече с этими созданиями. Первое, что нужно делать после контакта с волосатой гусеницей — приклеить к коже полоску скотча и резко ее отодрать. Таким образом можно быстро избавиться от ядовитых шипов. При возникновении недомоганий, разумеется, не стоит заниматься самолечением. Ведь мы уже прекрасно знаем, что большинство народных рецептов не приносят никакой пользы? Так что при контакте с любым ядовитым животным и растением лучше всего как можно скорее обратиться в больницу.

Важно отметить, что гусеницы кошачьего мотылька — далеко не единственные в своем роде. На территории всей Европы, а также в Казахстане, Сибири и других регионах нашей планеты можно наткнуться на гусеницу медведицы-кайя (Arctia caja). Чаще всего на них можно натолкнуться с сентября по май. Эти черные гусеницы с длинными волосками могут ужалить шипами с кайином. При контакте с ними у человека и других млекопитающих возникает так называемый лепидоптеризм. Так называется раздражение кожи, при котором возникает сильный зуд.

16 октябрь 2020 /
Новости технологий
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