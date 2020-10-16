» » Ученые определили верхний предел скорости звука во Вселенной

Ученые определили верхний предел скорости звука во Вселенной

Ученые определили верхний предел скорости звука во Вселенной

Скорость звука – скорость распространения в среде упругих волн.

Специальная теория относительности Эйнштейна (СТО) устанавливает абсолютный предел скорости, с которой может двигаться волна – скорость света в вакууме составляет примерно 300 000 км в секунду. Однако до сих пор не было известно, имеют ли звуковые волны верхний предел скорости при прохождении через твердые тела или жидкости. Недавно британским и российским ученым удалось выяснить, как определить верхний предел скорости звуковых волн, зависящих от центральных констант – общих параметров, с помощью которых мы постигаем таинственную физику нашей Вселенной. Это ограничение скорости, как показали результаты исследования, опубликованного в журнале Science Improvements, составляет 36 километров в секунду, что примерно вдвое больше скорости звука, проходящего через самый твердый драгоценный материал на Земле – алмаз.


Как распространяются световые и звуковые волны?

Итак, верхний предел скорости звука, согласно новым расчетам, составляет 36 километров в секунду, что примерно в два раза превышает скорость передачи звука через алмаз. Звук и свет путешествуют как волны, но ведут себя немного по-разному. Так, скорость звука определяется упругостью и плотностью среды, в газах и жидкостях она меньше, в твердых телах — больше. А вот в вакууме звуковые волны распространяться не могут, так как там нечему колебаться.

Видимый свет – это разновидность электромагнитного излучения, названного так главным образом потому, что световые волны состоят из колеблющихся электрических и магнитных полей. Эти поля генерируют самоподдерживающуюся электромагнитную волну, которая может перемещаться в вакууме – и ее основная скорость составляет около трехсот тысяч километров в секунду. А вот путешествие через среду, такую как вода или атмосфера, замедляет ее.

Представьте себе механическую волну, которая вызвана вибрацией в среде. Когда волна проходит через среду, молекулы этой среды сталкиваются друг с другом, передавая энергию по ходу движения. Следовательно, чем жестче среда и чем сложнее ее сжать – тем быстрее распространяется звук. В жестком надежном материале, как алмаз, звук может путешествовать еще быстрее.

Ученые определили верхний предел скорости звука во Вселенной

В жидкостях, в том числе в воде, звук мчится в 4 с лишним раза быстрее, чем в воздухе.

Авторы нового исследования отмечают, что сейсмологи, например, используют звуковые волны, вызванные землетрясениями глубоко в недрах земли, чтобы понять характер сейсмических событий и внутреннее строение земли. Они также представляют интерес для материаловедов, потому что определяют упругие свойства материалов, их способность противостоять нагрузкам. Все вышеперечисленное означает, что существует определенная проблема с тем, чтобы установить ограничение скорости звука во Вселенной. Так как же исследователям это удалось?

Ограничение скорости звука

Чтобы оценить ограничение скорости звука, группа исследователей из Лондонского университета Королевы Марии, Кембриджского университета и Института физики высоких давлений в Троицке обнаружила, что ограничение скорости звука зависит от двух фундаментальных констант: постоянной тонкой структуры (фундаментальной физической постоянной, характеризующей силу электромагнитного взаимодействия) и отношения масс протона и электрона (одна из важных физических констант, известна с большой точностью — 1836,152672.).

Точно настроенные значения постоянной тонкой структуры и отношения массы протона к массе электрона, а также равновесие между ними управляют ядерными реакциями такого типа, как распад протонов и ядерный синтез в звездах. Баланс между этими двумя величинами задает узкий коридор «зоны обитаемости» или «зоны Златовласки» – условной зоны в космосе с наиболее благоприятными условиями для жизни, – пишут авторы научной работы.

Ученые определили верхний предел скорости звука во Вселенной

Авторы исследования надеются, что полученные результаты будут иметь дальнейшее научное применение.

Исследователи предположили, что темп звука уменьшается с увеличением массы атома. Проверив это предположение на широком спектре разнообразных материалов, ученые пришли к выводу о том, что звук должен передаваться быстрее всего через твердый атомарный водород, который может существовать только при очень высоком давлении, например, в ядрах газовых гигантов, таких как Юпитер и Сатурн (давление на самых больших планетах Солнечной системы превышает один миллион атмосфер). Находясь в твердом состоянии атомарный водород представляет собой металл со сверхпроводниковыми свойствами. После проведения сложных квантово-механических расчетов исследователи определили что в твердом атомарном водороде скорость звука ближе всего к теоретическому пределу.

Издание Science Alert приводит слова одного из авторов исследования физика Константин Траченко (Kostya Trachenko) из Лондонского университета Королевы Марии:

Мы надеемся, что результаты научной работы получат дальнейшее применение в науке, что поможет исследователям найти и понять предельные значения различных свойств, например вязкость и теплопроводность, которые относятся к высокотемпературной сверхпроводимости, кварк-глюонной плазме и физике черных дыр.

Ну что ж, будем ждать!

16 октябрь 2020 /
Новости технологий
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Космический предел скорости
Новости технологий

Космический предел скорости

Скорость света обозначается физиками как «с», и равна 299 792 458 м/с. Большей скорости энергия во Вселенной достигнуть не может. Также, как любой объект, обладающий массой, никогда не сможет
Интересная физика
Новости технологий

Интересная физика

1. Если что-то сгорело, второй раз его поджечь невозможно. 2. Воздух, внутри мыльного пузыря оказывает равномерно давление на всю его поверхность. Поэтому, его форма круглая. 3. Белый отражает тепло,
Выброшенную из Млечного Пути сверхбыструю звезду используют для измерения скорости Солнца
Новости технологий

Выброшенную из Млечного Пути сверхбыструю звезду используют для измерения скорости Солнца

Изучение орбиты и траектории движения сверхбыстрой звезды, которую "выбросило" из центра Млечного Пути, может помочь астрономам определить точную скорость движения Солнца и расстояние от него до
Могут ли метеориты двигаться со скоростью, близкой к скорости света?
Новости технологий

Могут ли метеориты двигаться со скоростью, близкой к скорости света?

Думаю, ни для кого сегодня не секрет, что наша планета – с самого момента ее рождения, около 4,5 миллиардов лет назад – постоянно подвергается самым настоящим бомбардировкам… метеоритами. Безусловно,
Можно ли выжить в падающем лифте
Новости технологий

Можно ли выжить в падающем лифте

Физик, доктор наук Адpиан Ньюмaн рассказывает о невеселых перспективах человека, оказавшегося в падающем с высокого этажа в лифте.Он утверждает, что шансов на удачный исход у него нет практически
Удивительные факты из мира физики
Новости технологий

Удивительные факты из мира физики

Предлагаем вашему вниманию двенадцать увлекательных фактов из области физики. Эта точная наука тоже может быть интересной.1. Гранит в десять раз быстрее воздуха проводит звук.2. У бензина не
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Время эластично: почему на вершине горы время идет быстрее, чем на пляже?Кого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?Ученые пытаются понять, как могла появиться жизнь на ВенереНа МКС найдено место утечки воздуха. Что дальше?Почему птицы летают клиномКрупнейшая озоновая дыра зафиксирована над Антарктидой11 живописных мест на планете, раскрашенных самой осеньюКосмический мусор чуть не повредил МКС. Как все обошлось?


Свежие Статьи
Аэрогель из ананасов поможет дольше хранить ананасы, и не только их

Аэрогель из ананасов поможет дольше хранить ананасы, и не только их

Как мы чувствуем мочевой пузырь

Как мы чувствуем мочевой пузырь

Недавно обнаруженный птерозавр жил на берегу водоемов

Недавно обнаруженный птерозавр жил на берегу водоемов

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+