Считают ли собаки людей симпатичными?

Собаки не считают нас красивыми, но обижаться на них не стоит

Многие люди заводят собак не потому, что они могут их защитить. В большинстве случаев люди не могут устоять перед заведением домашнего питомца просто потому, что они очень милые. Даже если у вас нет собак, вы же любите посмотреть видеоролики, где они дурачатся? Возможно, это прозвучит обидно, но собаки не считают нас такими же симпатягами. Это не значит, что мы кажемся им уродами — им попросту все равно, как мы выглядим. К такому выводу недавно пришли венгерские ученые, которые провели эксперимент с участием людей и собак. Оказалось, что между людьми и собаками есть как сильные отличия, так и некоторые общие черты. В рамках этого материала предлагаю ознакомиться с результатами исследования и сделать пару важных выводов.

Восприятие красоты

Человек приручил собаку примерно 10-14 тысяч лет назад, в каменном веке. Изначально собаки были полезны в качестве охранников, а потом люди нашли им и другую работу. Например, примерно 9 тысяч лет назад люди наши предки использовали их для передвижения на длинные расстояния. Со временем большинство собак из суровых трудяг превратились в милых домашних созданий. В Интернете можно найти множество видеороликов, где они попросту дурачатся и портят домашнюю мебель. Но, смотря на их милые мордашки, хозяева быстро прощают им все проделанные пакости.

Собаки нравятся людям не только своей верностью

Мы считаем их милашками, но собаки не видят в нас особой красоты. Об этом недавно сообщило издание Business Insider со ссылкой на исследование, результаты которого были опубликованы в научном журнале Neuroscience. Человек устроен таким образом, что при виде лица различные участки его мозга начинают активничать. Но результаты проведенного венгерскими учеными эксперимента показали, что собаки реагируют на человеческие лица не так сильно. Им больше всего интересны мордочки других собак.

Они могут распознать эмоции и людей по их лицу, но другие телесные сигналы кажутся им более информативными, — объяснил один из авторов исследования Аттила Андикс (Attila Andics).



Отличия людей и собак

К такому выводу ученые пришли после рассмотрения результатов эксперимента с участием 20 домашних собак и 30 людей. В рамках научной работы добровольцам были показаны четыре видеоролика длительностью по 2 секунды. В первых двух было показано человеческое лицо и его затылок. В третьем и четвертом ролике демонстрировалась мордочка собаки и ее затылок. Во время демонстрации видеороликов исследователи сканировали активность головного мозга добровольцев и собак. Изучив результаты сканирования, авторы научной работы и сделали вышеупомянутые выводы.

мозг человека (a) и собаки (b)

Мозги собак были наиболее активны, когда они видели на экране представителя своего вида. А вот когда на дисплее показывали лицо человека, они реагировали не так ярко. Люди тоже больше обращали внимание на лицо другого человека, чем на собаку. Но вот что интересно — собаки одинаково игнорировали лицо и затылок человека. А вот люди обращали внимание именно на лицо, в то время как затылок показанного на экране человека их интересовал не так сильно.

Исследователи пришли к выводу, что при взаимодействии с человеком собаки больше ориентируются на его движения и голос. В том, что собаки понимают человеческий язык, у ученых уже нет особых сомнений. В июле я уже рассказывал о научной работе, в ходе которой было выяснено, что люди и собаки обрабатывают человеческую речь одним и тем же образом. Подробнее о проведенном эксперименте можно почитать в этом материале. А так, чтобы собака вас поняла, необходимо научить ее определенным командам и впредь произносить их с ярко выраженной интонацией. Ученые уверены, что таким образом можно достичь максимального взаимопонимания.

Исследователи из разных стран постоянно пытаются узнать что-нибудь интересное о собаках. Недавно американский психолог Джошуа Ван Бург (Joshua Van Bourg) задумался — действительно ли собаки являются нашими друзьями? Ведь может быть и так, что они просто притворяются и просто хотят извлечь выгоду от общения с нами. Ответ на этот вопрос вы узнаете, если прочитаете эту статью. Это не займет у вас много времени, поэтому рекомендую заняться чтением прямо сейчас!