Как выглядит самый толстый медведь?

Номер 747 — самый толстый медведь если не в мире, но на Аляске точно

В южной части американского штата Аляска есть национальный парк Катмай и там происходят весьма интересные события. Вот уже седьмой год подряд владельцы и посетители парка проводят конкурс «Fat Bear Week», в рамках которого определяется самый толстый медведь заповедника. А таковых в этой точке планеты огромное множество — они выглядят гораздо упитаннее особей, которые живут в России и других странах. Обычно масса тела бурого медведя (Ursus arctos) достигает максимум 600 килограмм. А вот живущие в заповедники животные весят намного больше и вызывают еще больше уважения. Но почему обитатели именно этого заповедника набирают такой большой вес? И вообще, разве можно хвастаться своим «весом»? Ведь в мире людей лишний вес считается проблемой, которая может привести к развитию серьезных заболеваний. Давайте разбираться.

Самые крупные медведи

О самом толстом медведе рассказало издание Mashable. Сложно сказать, является ли он самым толстым в мире, но среди обитателей заповедника Катмай он точно самый крупный. У косолапого толстяка нет имени, поэтому посетителям национального парка он известен под номером 747. В 2020 году масса его тела составляла 635 килограмм, но за прошедшие месяцы он стал еще крупнее. О том, сколько он весит сегодня, неизвестно, но факт победы в конкурсе говорит о том, что он все-таки набрал массу. Впрочем, натуралист и бывший смотритель парка Майк Фитц (Mike Fitz) отметил, что в этом году все медведи заповедника — победители.

В заповеднике много медведей, но номер 747 — самый крупный

Дело в том, что практически все живущие в Катмае животные очень хорошо питаются. А на этой территории, между прочим, живут не только бурые медведи. В защищенной зоне можно встретить лосей, волков, рысей, орлов и других животных. Они явно чувствуют себя прекрасно, потому что Катмай считается одним из самых диких мест на территории США. В это место не протянуты линии электропередач, не ведут дороги и вообще, там нет практически никакого развития. Можно сказать, это просто рай для диких животных. Хищникам в Катмае всегда есть что поесть, но даже более уязвимые животные чувствуют себя прекрасно. У лососей, благодаря которым медведи и стали толстяками, есть безопасные места для откладывания икры.

Интересно, эти «пухляши» бегают так же быстро, как и медведи из других стран?

Лишний вес диким медведям совершенно не мешает. Это только наши организмы страдают от накопленного жира, который становится причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний. А для медведей жир очень важен, потому что зимой они впадают в спячку и на протяжении нескольких месяцев получают питательные вещества, расщепляя свои подкожные запасы. А жир они накапливают, активно питаясь лососем. Власти штата Аляска гарантируют, что количество этой рыбы в местных реках еще долго не иссякнет. А все потому, что ловля рыбы на территории заповедника строго запрещена. В общем, парк Катмай можно назвать олицетворением слова «природа».

Стоит отметить, что Катмай — это не только название заповедника. На самом деле, под этим названием первым делом принято принимать вулкан , который расположен на территории национального парка. Его высота равна 2047 метрам, а ширина равняется 10 километрам. В его центральной части расположена кальдера — котловина с крутыми стенками и ровным дном. Она заполнена озером, которое образовалось в ходе извержения вулкана Новарупта в 1912 году. С высоты птичьего полета вулкан Катмай выглядит просто потрясающе.

вулкан Катмай зимой

Медведи, наравне со многими другими животными нашей планеты, представляют огромный интерес для ученых. Ныне живущие виды исследователям уже хорошо знакомы — мы уже знаем, какой у них образ жизни и какую опасность они могут представлять. Но ведь в мире жили и другие разновидности медведей, которые уже вымерли. Например, тысячи лет назад по поверхности нашей планеты ходили пещерные медведи (Ursus spelaeus). Преимущественно они обитали в пещерах и на них охотились наши далекие предки — неандертальцы. Их рост достигал 2,7 метров, тогда как живущие сегодня бурые медведи вырастают только до двух метров. Разумеется, эти древние животные были очень крупными. Наверное, упомянутый в этой статье медведь под номером 747 выглядел бы рядом с ними коротышкой.