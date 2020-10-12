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Как викинги научились строить храмы?

Как викинги научились строить храмы?

Реконструкция скандинавского «дома богов»

Сегодня самой распространенной религией в Норвегии является христианство. Но так было не всегда — тысячи лет назад местные жители придерживались языческих взглядов. Они верили в «отца всех богов и людей» Одина, бога грома и молний Тора и других божеств. В Швеции и Дании археологам ранее удалось найти останки больших храмов, внутри которых древние жители Скандинавии приносили жертвы своим богам и устраивали пиршества. Недавно такое же строение было найдено на территории Норвегии, что стало для ученых большим открытием. По их словам, конструкцию своих храмов викинги подсмотрели у христиан, на земли которых они часто совершали набеги. Несмотря на то, что скандинавские храмы плохо сохранились, археологам удалось рассчитать их размеры и рассказать, каким образом происходили языческие жертвоприношения. Зрелище, бесспорно, было интересным.

 


Скандинавские храмы

О неожиданной находке археологов было рассказано в издании Science Alert. Ранее считалось, что на территории Норвегии не существовало ни одного языческого храма, но теперь всем ясно, что это далеко не так. По словам археолога Сорена Динхоффа (Soren Diinhoff), ученым удавалось найти останки древних храмов только в Швеции и Дании. Новое открытие доказывает, что такие сооружения существовали и в Норвегии. Сколько всего их было неизвестно все они были построены примерно в VI веке нашей эры. Храмы имели более сложную конструкцию, чем все остальные сооружения. И они строились в открытых местностях, чтобы у людей было больше места для проведения жертвоприношений и других обрядов.

Как викинги научились строить храмы?

Кадр из сериала «Викинги»

В сентябре археологи провели раскопки на территории деревни Оса, которая расположена неподалеку от норвежского города Орста. О наличии в земле какого-то древнего объекта им сообщили строители, которые готовились к возведению фундамента нового жилого дома. Им удалось раскопать останки двух фермерских сооружений, которые были построены примерно 2500 лет назад. Но так называемый «дом богов» был сооружен чуть позже, где-то 1200 лет назад. Предполагается, что в то время в этом районе начали жить более богатые люди и именно они и построили храм.

Как викинги научились строить храмы?

фото с места раскопок

Скандинавская архитектура

Ученые уверены, что скандинавские строители подсмотрели конструкцию своих храмов у христиан. Тысячи лет назад найденная конструкция была очень похожа на христианские базилики. Они представляли собой огромные прямоугольные строения с необычным внешним видом. Как они выглядели, можете посмотреть на фотографии ниже. Размеры обнаруженного в Норвегии скандинавского храма составляли 14 метров в длину, 8 метров в ширину и 12 метров в высоту. Звучит не совсем правдоподобно — по сути, это была деревянная пятиэтажка. Но именно о таких размерах сообщило издание Live Science. Возможно, у сооружения была высокая башня и журналисты учли и его высоту.

Как викинги научились строить храмы?

Романская базилика

В том, что внутри храма проводились обряды жертвоприношения, сомнений нет. Поблизости археологам удалось найти большие ямы с костями животных. Также на территории был найден огромный камень в форме мужского полового органа. Исследователи считают, что он был необходим для проведения обрядов плодородия. Иначе говоря, древние язычники просили богов послать им большой урожай. Внутри храма также находились деревянные фигуры в виде Одина, Тора и других богов. Языческие обряды обычно проводились в самые длинные и короткие ночи в году. Во время различных праздников викинги готовили много еды. По мнению ученых, часть блюд они ставили у деревянных образов своих богов. А все остальное они ели сами — получались очень богатые и веселые пиршества.

Как викинги научились строить храмы?

Место находки храма с высоты птичьего полета

Примерно в XI веке нашей эры язычество в Норвегии было искоренено. Норвежские короли популяризировали христианскую религию и она удерживается там и считается основной до сих пор. А языческие сооружения были сожжены. Каким именно образом был разрушен найденный храм, ученым пока неизвестно. Прямых доказательств того, что оно было разрушено во времена введения христианства, у них на данный момент нет.

Археологи активно исследуют культуру викингов. Недавно мой коллега Артем Сутягин рассказывал о том, как ученым удалось найти корабль викингов, который пролежал под землей 1000 лет. Подробнее об этой находке можно почитать в этом материале.

12 октябрь 2020 /
Новости технологий
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