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Что будет, если не спать целый день или больше?

Что будет, если не спать целый день или больше?

Отсутствие сна может серьезно навредить здоровью

Взрослым людям рекомендуется спать по 8 часов в сутки. Но из-за работы многие из нас спят только 5-6 часов и часто пребывают в сонном состоянии. Это может стать причиной возникновения серьезных проблем со здоровьем вроде нарушения работы сердечно-сосудистой системы, ожирения и сахарного диабета. Но ведь иногда люди бодрствуют экстремальное количество времени — по несколько дней подряд. Наверное, у каждого человека есть знакомые, которые проводили над собой такие эксперименты. Но это слишком опасно и, чтобы узнать о последствиях долгого отсутствия сна, лучше просто почитать результаты научных исследований. К тому же, такие эксперименты проводили над собой многие люди и делились своими ощущениями. Итак, что же будет с человеком при отсутствии сна на протяжении дня и больше?

 


Чем опасно отсутствие сна?

Сомнений нет — чем дольше человек обходится без сна, тем больше изменений происходят в его организме. Если говорить по-научному, лишение себя возможности удовлетворять естественные потребности организма вроде сна, называется депривацией. Каждый человек реагирует на депривацию сна по-разному, все зависит от его возраста и состояния здоровья. Но в любом случае, на начальном этапе отсутствия сна, возникают обычные симптомы недосыпания:


утомление и сонливость;
ухудшение концентрации и памяти;
раздражительность;
повышенный аппетит;
ослабление иммунитета.

Чем дольше человек не спит, тем сильнее проявляют себя эти симптомы. Вдобавок, появляются дополнительные странности с организмом, о которых поговорим дальше.


Сутки без сна

Если человек не спит 24 часа, мозг начинает экономить энергию. Для этого он отключает некоторые нейроны, из-за чего возникает сонливость, раздражительность и ухудшение мышления. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, отсутствие сна на протяжении суток сравнимо с алкогольным опьянением. Если вы не сможете отдохнуть в течение 24 часов, вы будете ощущать себя так, как будто выпили 30–60 миллилитров алкоголя.

Что будет, если не спать целый день или больше?

Получается, что вождение автомобиля после суток без сна это так же опасно, как и вождение в пьяном виде!

Отсутствие сна обязательно сказывается и на температуре тела — она понижается. А уровень гормона стресса кортизола повышается, так что от уставшего человека не стоит ждать хорошего настроения. Нарушение привычного расписания дня вызывает у организма замешательство и он начинает неправильно вырабатывать гормоны для регулирования аппетита и работы иммунитета. В организме начинает твориться хаос.


Два дня без сна

Результаты научного исследования американских психиатров показали, что после 30 часов бодрствования человек перестает перестает распознавать эмоции других людей. Это опять же связано с тем, что головной мозг старается экономить энергию и отключает все больше нейронов. Человек начинает регулярно входить в состояние так называемого микросна длительностью в несколько секунд — в эти моменты он буквально теряет сознание.

Что будет, если не спать целый день или больше?

При недостатке сна ухудшается зрение, все становится размытым

Наблюдения за сонными людьми показывали, что они с большей долей вероятности начинают принимать рискованные решения. А оно и понятно, потому что их мозг наполовину отключен и им не удается взвешивать все «за» и «против». Что первое придет в голову — то и совершается. Логично предполагать, что сонными людьми легче манипулировать, потому что они могут без раздумий согласиться с любым утверждением или предложением.

Три дня сна и больше

Если человек каким-то чудом продержится больше 72 часов без сна, ему придется крайне нелегко. Именно после этого этапа возникают галлюцинации, а в организме начинают происходить опасные процессы. Например, китайские ученые нашли доказательства того, что в таких экстремальных ситуациях в сердечном ритме возникают странности, способные привести к смерти. На человека начинает давить все: неспособность думать, выполнять даже простые действия, забывчивость и многое другое. В общем, жизнь без сна — это не жизнь.


Сколько времени можно жить без сна?

Было бы хорошо, если ученые могли точно ответить на этот вопрос. Например: «Вы можете пить кофе и не спать без вреда для здоровья 7 дней и выполнить кучу дел, но потом обязательно поспите». Но это так не работает. Выносливость у каждого человека разная. Когда один человек может без особых проблем бодрствовать двое суток, другой может впасть в сон уже после 20 часов бодрствования без отдыха.

Что будет, если не спать целый день или больше?

Некоторые люди спят больше остальных и это нормально — так устроен их организм

Рекорд жизни без сна на данный момент принадлежит жителю американского штата Калифорния Рэнди Гарднеру (Randy Gardner). В 1964 году, в возрасте 17 лет, ему удалось продержаться без сна 11 дней и 25 минут (264 часа!). Он был весьма здоровым молодым человеком, но отсутствие отдыха сильно повлияло на его умственные способности. Уже на четвертый день эксперимента у него начали возникать галлюцинации и он считал себя профессиональным игроком в американский футбол.

Что будет, если не спать целый день или больше?

В ходе эксперимента Рэнди Гарднер находился под присмотром врачей

На тему человеческого сна на нашем сайте есть много различных материалов. Недавно моя коллега Любовь Соковикова рассказала о том, что во время сна человеческий мозг проигрывает воспоминания. Звучит интересно, поэтому рекомендую заняться чтением прямо сейчас. Это не займет много времени.

12 октябрь 2020 /
Новости технологий
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