Что будет, если не спать целый день или больше?

Отсутствие сна может серьезно навредить здоровью

Взрослым людям рекомендуется спать по 8 часов в сутки. Но из-за работы многие из нас спят только 5-6 часов и часто пребывают в сонном состоянии. Это может стать причиной возникновения серьезных проблем со здоровьем вроде нарушения работы сердечно-сосудистой системы, ожирения и сахарного диабета. Но ведь иногда люди бодрствуют экстремальное количество времени — по несколько дней подряд. Наверное, у каждого человека есть знакомые, которые проводили над собой такие эксперименты. Но это слишком опасно и, чтобы узнать о последствиях долгого отсутствия сна, лучше просто почитать результаты научных исследований. К тому же, такие эксперименты проводили над собой многие люди и делились своими ощущениями. Итак, что же будет с человеком при отсутствии сна на протяжении дня и больше?

Чем опасно отсутствие сна?

Сомнений нет — чем дольше человек обходится без сна, тем больше изменений происходят в его организме. Если говорить по-научному, лишение себя возможности удовлетворять естественные потребности организма вроде сна, называется депривацией. Каждый человек реагирует на депривацию сна по-разному, все зависит от его возраста и состояния здоровья. Но в любом случае, на начальном этапе отсутствия сна, возникают обычные симптомы недосыпания:

утомление и сонливость;ухудшение концентрации и памяти;раздражительность;повышенный аппетит;ослабление иммунитета.

Чем дольше человек не спит, тем сильнее проявляют себя эти симптомы. Вдобавок, появляются дополнительные странности с организмом, о которых поговорим дальше.

Сутки без сна

Если человек не спит 24 часа, мозг начинает экономить энергию. Для этого он отключает некоторые нейроны, из-за чего возникает сонливость, раздражительность и ухудшение мышления. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, отсутствие сна на протяжении суток сравнимо с алкогольным опьянением. Если вы не сможете отдохнуть в течение 24 часов, вы будете ощущать себя так, как будто выпили 30–60 миллилитров алкоголя.

Получается, что вождение автомобиля после суток без сна это так же опасно, как и вождение в пьяном виде!

Отсутствие сна обязательно сказывается и на температуре тела — она понижается. А уровень гормона стресса кортизола повышается, так что от уставшего человека не стоит ждать хорошего настроения. Нарушение привычного расписания дня вызывает у организма замешательство и он начинает неправильно вырабатывать гормоны для регулирования аппетита и работы иммунитета. В организме начинает твориться хаос.

Два дня без сна

Результаты научного исследования американских психиатров показали, что после 30 часов бодрствования человек перестает перестает распознавать эмоции других людей. Это опять же связано с тем, что головной мозг старается экономить энергию и отключает все больше нейронов. Человек начинает регулярно входить в состояние так называемого микросна длительностью в несколько секунд — в эти моменты он буквально теряет сознание .

При недостатке сна ухудшается зрение, все становится размытым

Наблюдения за сонными людьми показывали, что они с большей долей вероятности начинают принимать рискованные решения. А оно и понятно, потому что их мозг наполовину отключен и им не удается взвешивать все «за» и «против». Что первое придет в голову — то и совершается. Логично предполагать, что сонными людьми легче манипулировать, потому что они могут без раздумий согласиться с любым утверждением или предложением.

Три дня сна и больше

Если человек каким-то чудом продержится больше 72 часов без сна, ему придется крайне нелегко. Именно после этого этапа возникают галлюцинации, а в организме начинают происходить опасные процессы. Например, китайские ученые нашли доказательства того, что в таких экстремальных ситуациях в сердечном ритме возникают странности, способные привести к смерти. На человека начинает давить все: неспособность думать, выполнять даже простые действия, забывчивость и многое другое. В общем, жизнь без сна — это не жизнь.

Сколько времени можно жить без сна?

Было бы хорошо, если ученые могли точно ответить на этот вопрос. Например: «Вы можете пить кофе и не спать без вреда для здоровья 7 дней и выполнить кучу дел, но потом обязательно поспите». Но это так не работает. Выносливость у каждого человека разная. Когда один человек может без особых проблем бодрствовать двое суток, другой может впасть в сон уже после 20 часов бодрствования без отдыха.

Некоторые люди спят больше остальных и это нормально — так устроен их организм

Рекорд жизни без сна на данный момент принадлежит жителю американского штата Калифорния Рэнди Гарднеру (Randy Gardner). В 1964 году, в возрасте 17 лет, ему удалось продержаться без сна 11 дней и 25 минут (264 часа!). Он был весьма здоровым молодым человеком, но отсутствие отдыха сильно повлияло на его умственные способности. Уже на четвертый день эксперимента у него начали возникать галлюцинации и он считал себя профессиональным игроком в американский футбол.

В ходе эксперимента Рэнди Гарднер находился под присмотром врачей

На тему человеческого сна на нашем сайте есть много различных материалов. Недавно моя коллега Любовь Соковикова рассказала о том, что во время сна человеческий мозг проигрывает воспоминания. Звучит интересно, поэтому рекомендую заняться чтением прямо сейчас. Это не займет много времени.