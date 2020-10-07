Как окружающая среда влияет на уровень IQ?

Ваше окружение может изменить ваш IQ на генетическом уровне, считают исследователи



Как думаете, какое влияние окружающая среда оказывает на интеллект? В научном сообществе уже не первое десятилетие не утихают споры сторонников генетического детерменизма («во всем виноваты гены») и теми, кто считает, что ключевым фактором для развития интеллекта является окружающая среда. Истина, следует полагать, лежит где-то посередине: согласно результатам исследования 2018 года, окружающая среда может изменять экспрессию ключевых генов в мозге, влияя на интеллект гораздо больше, чем считалось раньше. Ученые из Берлинской клиники Шаритэ (Charite — Universitatsmedizin Berlin) проанализировали характеристики ряда генов среди 1500 здоровых подростков и сравнили полученные результаты с показателями интеллекта и различными неврологическими особенностями.

Исследователи сосредоточились на генах, отвечающих за предвосхищение вознаграждения в той части мозга, которая принимает решения – полосатом теле. Полученные результаты выявили прочную связь между эпигенетическими модификациями одного конкретного гена и общим уровнем интеллекта, предполагая, что опыт влияет не только на работу мозга, но и на то, как на базовом уровне функционируют гены.

Что такое эпигенетика?

Область эпигенетики – это научное изучение наследуемых изменений в экспрессии генов (активные и неактивные гены), которые не связаны с изменениями в основной последовательности ДНК. Ученые давно знают, что когда речь заходит об интеллекте, мы не рождаемся с жестко заданным набором умственных способностей. Скорее, эти способности по-прежнему зависят от факторов окружающей среды по мере развития детей. Если дети живут в богатой ресурсами среде с любящей заботой родителей, у них гораздо больше шансов стать умными и всесторонне развитыми, чем если бы они росли в ужасающей нищете, сталкиваясь с пренебрежением или откровенным насилием.

Исследования такого рода необходимы для того, чтобы помочь нам понять, как факторы окружающей среды могут влиять на умственные способности, приобретаемые подростками в детстве и юности. Это особенно актуально в условиях продолжающегося изменения климата, которое может спровоцировать целый каскад экологических катастроф – от экстремальных погодных условий до неурожаев и длительных засух на большей части планеты.

«Стресс и неблагоприятный жизненный опыт являются примерами факторов окружающей среды, которые могут влиять на активность генов, приводя к структурным изменениям в нашем геноме», — пишут авторы исследования. Эти «эпигенетические изменения» позволяют геному человека адаптироваться к окружающей среде, позволяя нашей ДНК передаваться следующему поколению клеток, а также передавать информацию, которая определяет, будет ли активирован конкретный ген и при каких условиях.



«Ранее мы могли наблюдать связь между стрессом и когнитивными показателями, особенно в отношении активности дофамин-контролируемой системы вознаграждения в мозге», — объясняет доктор Якоб Камински, ведущий автор исследования из департамента психиатрии и психотерапии клиники Шарите. Вызванная окружающей средой активность генов теперь присоединяется к ряду других факторов, которые, как известно, влияют на результаты тестов IQ, таких как бедность и генетическая конституция.

Стресс и окружающая среда

Например, во время сильного стресса, такого как постоянная угроза насилия или плохое питание, физиологические изменения в организме могут изменить работу генов, добавив или удалив химическую группу, которая эффективно отключает или включает их. Стресс в детстве, как известно, оказывает влияние на когнитивные способности по мере взросления, хотя то, насколько он связан с неврологическими изменениями и насколько может быть эпигенетическим, непросто определить.

Как пишет издание Science Alert, c большой натяжкой можно сказать, что любое единичное эпигенетическое изменение обрекает нас на жизнь в богатстве, болезни или – в данном случае – интеллектуальном превосходстве. В отличие от других воздействий окружающей среды, эпигенетические изменения гипотетически могут передаваться будущим поколениям.

В работе, опубликованной в журнале Translational Psychiatry, ученые смогли наблюдать, как индивидуальные различия в результатах теста IQ связаны как с эпигенетическими изменениями, так и с различиями в активности мозга, находящегося под влиянием окружающей среды. Тестирование интеллекта и споры давно идут рука об руку, часто имея под собой веские причины. Тем не менее, когда мы задаемся вопросом о том, является ли человеческий интеллект наследственным, сформированным воспитанием или результатом усилий и усердия, точного ответа на сегодняшний день дать нельзя.

Очевидно, что это сложная тема, но по мере накопления доказательств мы получим более ясную картину того, как наш мозг работает, чтобы учиться и решать проблемы. А что вы думаете по этому поводу? Ответ в комментариях к этой статье.