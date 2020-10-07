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Как окружающая среда влияет на уровень IQ?

Как окружающая среда влияет на уровень IQ?

Ваше окружение может изменить ваш IQ на генетическом уровне, считают исследователи

Как думаете, какое влияние окружающая среда оказывает на интеллект? В научном сообществе уже не первое десятилетие не утихают споры сторонников генетического детерменизма («во всем виноваты гены») и теми, кто считает, что ключевым фактором для развития интеллекта является окружающая среда. Истина, следует полагать, лежит где-то посередине: согласно результатам исследования 2018 года, окружающая среда может изменять экспрессию ключевых генов в мозге, влияя на интеллект гораздо больше, чем считалось раньше. Ученые из Берлинской клиники Шаритэ (Charite — Universitatsmedizin Berlin) проанализировали характеристики ряда генов среди 1500 здоровых подростков и сравнили полученные результаты с показателями интеллекта и различными неврологическими особенностями.

 

Исследователи сосредоточились на генах, отвечающих за предвосхищение вознаграждения в той части мозга, которая принимает решения – полосатом теле. Полученные результаты выявили прочную связь между эпигенетическими модификациями одного конкретного гена и общим уровнем интеллекта, предполагая, что опыт влияет не только на работу мозга, но и на то, как на базовом уровне функционируют гены.

Что такое эпигенетика?

Область эпигенетики – это научное изучение наследуемых изменений в экспрессии генов (активные и неактивные гены), которые не связаны с изменениями в основной последовательности ДНК. Ученые давно знают, что когда речь заходит об интеллекте, мы не рождаемся с жестко заданным набором умственных способностей. Скорее, эти способности по-прежнему зависят от факторов окружающей среды по мере развития детей. Если дети живут в богатой ресурсами среде с любящей заботой родителей, у них гораздо больше шансов стать умными и всесторонне развитыми, чем если бы они росли в ужасающей нищете, сталкиваясь с пренебрежением или откровенным насилием.

Исследования такого рода необходимы для того, чтобы помочь нам понять, как факторы окружающей среды могут влиять на умственные способности, приобретаемые подростками в детстве и юности. Это особенно актуально в условиях продолжающегося изменения климата, которое может спровоцировать целый каскад экологических катастроф – от экстремальных погодных условий до неурожаев и длительных засух на большей части планеты.

«Стресс и неблагоприятный жизненный опыт являются примерами факторов окружающей среды, которые могут влиять на активность генов, приводя к структурным изменениям в нашем геноме», — пишут авторы исследования. Эти «эпигенетические изменения» позволяют геному человека адаптироваться к окружающей среде, позволяя нашей ДНК передаваться следующему поколению клеток, а также передавать информацию, которая определяет, будет ли активирован конкретный ген и при каких условиях.
Как окружающая среда влияет на уровень IQ?

Эпигенетика стала большой новостью в генетике, поскольку позволяет ученым исследовать удивительную связь между генетическими функциями и изменениями окружающей среды.

«Ранее мы могли наблюдать связь между стрессом и когнитивными показателями, особенно в отношении активности дофамин-контролируемой системы вознаграждения в мозге», — объясняет доктор Якоб Камински, ведущий автор исследования из департамента психиатрии и психотерапии клиники Шарите. Вызванная окружающей средой активность генов теперь присоединяется к ряду других факторов, которые, как известно, влияют на результаты тестов IQ, таких как бедность и генетическая конституция.

Стресс и окружающая среда

Например, во время сильного стресса, такого как постоянная угроза насилия или плохое питание, физиологические изменения в организме могут изменить работу генов, добавив или удалив химическую группу, которая эффективно отключает или включает их. Стресс в детстве, как известно, оказывает влияние на когнитивные способности по мере взросления, хотя то, насколько он связан с неврологическими изменениями и насколько может быть эпигенетическим, непросто определить.

Как пишет издание Science Alert, c большой натяжкой можно сказать, что любое единичное эпигенетическое изменение обрекает нас на жизнь в богатстве, болезни или – в данном случае – интеллектуальном превосходстве. В отличие от других воздействий окружающей среды, эпигенетические изменения гипотетически могут передаваться будущим поколениям.

Как окружающая среда влияет на уровень IQ?

Гены и окружающая среда – ключ к понииманию как интеллекта, так и общего состояния здоровья

В работе, опубликованной в журнале Translational Psychiatry, ученые смогли наблюдать, как индивидуальные различия в результатах теста IQ связаны как с эпигенетическими изменениями, так и с различиями в активности мозга, находящегося под влиянием окружающей среды. Тестирование интеллекта и споры давно идут рука об руку, часто имея под собой веские причины. Тем не менее, когда мы задаемся вопросом о том, является ли человеческий интеллект наследственным, сформированным воспитанием или результатом усилий и усердия, точного ответа на сегодняшний день дать нельзя.

Очевидно, что это сложная тема, но по мере накопления доказательств мы получим более ясную картину того, как наш мозг работает, чтобы учиться и решать проблемы. А что вы думаете по этому поводу? Ответ в комментариях к этой статье.

07 октябрь 2020 /
Новости технологий
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